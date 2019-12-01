"أورنچ مصر" تعرض أحدث تكنولوجيا للخدمات الرقمية والمدن الذكية

حلول البوابات الذكية التي تمنح المواطنين طريقة سهلة لاستخدامها، حيث يتم التحكم فيها عن طريق الهواتف المحمولة بدلا من الكروت المخصصة

تحرير:أحمد البرماوي ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ م

المهندس ياسر شاكر يشرح للرئيس السيسي ابتكارات أورنج

تشارك شركة أورنچ، فى معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2019 فى دورته الثالثة والعشرين، والذى تقام فعالياته فى الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الجارى بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، من خلال منصة تعرض من خلالها الشركة أحدث الحلول والخدمات المتطورة، تماشيًا مع خطط الدولة التوسعية، حيث تعتزم اورنچ تسليط الضوء على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات الرقمية ونقل البيانات من خلال أحدث خدماتها المالية وحلولها للمدن الذكية وإمكاناتها المتطورة فى خدمات الاتصالات المتقدمة والمتكاملة.

وشهد عام 2019 إعلان "اورنچ مصر" عن تقديم خدمات جديدة متعددة فى إطار دعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمى والشمول المالى، كما أبرمت الشركة عدة اتفاقات وبروتوكولات تعاون، وبدأت تنفيذها مع وزارتى الاتصالات والتضامن الاجتماعى، وغيرهما من الجهات الحكومية والشركات الكبرى. حلول المدن الذكية تمثل المواصلات