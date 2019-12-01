"أورنچ مصر" تعرض أحدث تكنولوجيا للخدمات الرقمية والمدن الذكية

حلول البوابات الذكية التي تمنح المواطنين طريقة سهلة لاستخدامها، حيث يتم التحكم فيها عن طريق الهواتف المحمولة بدلا من الكروت المخصصة
تشارك شركة أورنچ، فى معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2019 فى دورته الثالثة والعشرين، والذى تقام فعالياته فى الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الجارى بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، من خلال منصة تعرض من خلالها الشركة أحدث الحلول والخدمات المتطورة، تماشيًا مع خطط الدولة التوسعية، حيث تعتزم اورنچ تسليط الضوء على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات الرقمية ونقل البيانات من خلال أحدث خدماتها المالية وحلولها للمدن الذكية وإمكاناتها المتطورة فى خدمات الاتصالات المتقدمة والمتكاملة.
وشهد عام 2019 إعلان "اورنچ مصر" عن تقديم خدمات جديدة متعددة فى إطار دعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمى والشمول المالى، كما أبرمت الشركة عدة اتفاقات وبروتوكولات تعاون، وبدأت تنفيذها مع وزارتى الاتصالات والتضامن الاجتماعى، وغيرهما من الجهات الحكومية والشركات الكبرى.
حلول المدن الذكية
تمثل المواصلات
وشهد عام 2019 إعلان "اورنچ مصر" عن تقديم خدمات جديدة متعددة فى إطار دعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمى والشمول المالى، كما أبرمت الشركة عدة اتفاقات وبروتوكولات تعاون، وبدأت تنفيذها مع وزارتى الاتصالات والتضامن الاجتماعى، وغيرهما من الجهات الحكومية والشركات الكبرى.
حلول المدن الذكية
تمثل المواصلات والتكدس المرورى مشكلتين رئيستين تعمل الدولة على إيجاد حلول لهما بصفة مستمرة، ولذا فقد سلطت اورنچ الضوء هذا العام من خلال المعرض على عدد من الحلول الذكية التى توضح كيفية إمكان تطويع التكنولوجيا لخدمة هذا المجال الذى يعد أحد الركائز الأساسية لقيام المدن الذكية المتطورة.
وتقدم أورنچ خلال المعرض فى مجال المواصلات الذكية الحلول الآتية:
• أماكن الانتظار الذكى للمركبات، وتمنح هذه الباقة حلولا متعددة للمدن والقائمين عليها إمكانات غير مسبوقة، حيث تسمح لهم بمتابعة أماكن انتظار المركبات المتاحة كل لحظة على مستوى المدينة، وكذلك إمكانية إتاحة الخدمة للمواطنين عبر تطبيق خاص يوضح الأماكن الشاغرة بمناطق الانتظار المختلفة بالإضافة إلى بث تلك المعلومات على شاشات إلكترونية بالطرق.
• حلول البوابات الذكية التى تمنح المواطنين طريقة سهلة لاستخدامها، حيث يتم التحكم فيها عن طريق الهواتف المحمولة بدلا من الكروت المخصصة.
• شاشات عرض حالة المرور التى توفر متابعة حية لحالة المرور؛ مما يسمح بتفادى أماكن التكدس المرورى بإظهار طرق بديلة.
وفى السياق ذاته، وقعت اورنچ على مذكرة تفاهم لتكوين تحالف تترأسه الهيئة العربية للتصنيع يشارك به عدد من الشركات المتخصصة فى مجال النقل والمواصلات على رأسها شركة مواصلات مصر، لتقديم منصة متكاملة لحلول النقل الجماعى الذكى داخل مصر.
حلول وخدمات الشمول المالي والتحول الرقمي
انطلاقا من حرصهما على دعم اتجاه الدولة فى التحول الرقمى والشمول المالى وإتاحة خدمات دفع إلكترونية لتخفيف العبء على المواطنين، حرصت شركة اورنچ مصر على التعاون مع شركة تشغيل المنشآت المالية "إى فاينانس" لتقديم مجموعة من خدمات الدفع والتحصيل للخدمات الحكومية من خلال خدمة "اورنچ كاش" وبالشراكة مع بنك الإمارات دبى الوطنى لإتاحة دفع مصروفات الجامعات، ودفع أقساط الإسكان الاجتماعى، وفواتير الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى، وتحصيل قيمة الخدمات الحكومية ممثلة فى تحصيل الضرائب العقارية.
كما تعلن اورنچ خلال المعرض عن توسعها فى تقديم خدماتها المالية بالتعاون مع شركة "فورى" لتكنولوجيا المعلومات والمدفوعات الإلكترونية عبر تقديم أكثر من 300 خدمة جديدة يمكن دفعها بشكل سهل وآمن فى أى وقت مثل اشتراكات النوادى والنقابات، حجز العيادات والمستشفيات، أقساط التأمين والقروض، تذاكر السفر والسينما، تبرعات، ومدفوعات أونلاين.
ولم تقتصر خدمات اورانج على ذلك فقط، بل أعلنت أنها أول مشغل اتصالات سوف يطلق خدمة التحصيل الإلكترونى للتجار عن طريق رمز الـ "QR code" باستخدام الهاتف المحمول، وذلك بالتعاون مع شبكة ميزة لتمكين تجار "اورنچ كاش" من قبول المدفوعات من مختلف عملاء المحافظ الإلكترونية فى مصر، وتتيح الخدمة الجديدة لعملاء "اورنچ كاش" القيام بشراء البضائع من التجار والشركات عبر الهاتف المحمول للمساهمة فى دعم جهود البنك المركزى المصرى لنشر خدمات الهاتف المحمول؛ مما له أثر إيجابى على تقليل المعاملات النقدية للوصول إلى مجتمع غير نقدى.
حلول رواد الأعمال والشركات الناشئة
وعلى هامش فعاليات المعرض، تعرض اورنچ أحدث حلولها لدعم رواد الأعمال ورفع كفاءة المؤسسات والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة من خلال إطلاق حلول "Business Pro" المتكاملة، لتوفير أفضل سبل الدعم للشركات الناشئة ورواد الأعمال وتمكينهم من بدء وتطوير المشروعات المختلفة ومنحهم بصمة فريدة من نوعها تميزها بين المنافسين من خلال توفير كل تقنيات الاتصال الأساسية للصوت والبيانات مع مجموعة متنوعة من الخدمات المجانية فى القطاع ذاته، بالإضافة إلى الحصول على عدة خدمات تقنية أخرى تساعد الشركات على التحول الرقمى، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر حلول وخدمات التواصل مع العملاء من خلال برامج التواصل الاجتماعى وخدمات الرسائل النصية الذكية، بالإضافة إلى خدمة إدارة الشركة التى توفر الأدوات اللازمة لتخزين واستعادة المعلومات بطريقة آمنة وسريعة من خلال خدمات الحوسبة السحابية التى تقدمها اورنچ، هذا بالإضافة إلى خدمات التأمين التى توفر حلولا بسيطة من خدمات كاميرات المراقبة وخدمات التتبع التى تتميز بها اورنچ.