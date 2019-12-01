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"أورنچ مصر" تعرض أحدث تكنولوجيا للخدمات الرقمية والمدن الذكية

حلول البوابات الذكية التي تمنح المواطنين طريقة سهلة لاستخدامها، حيث يتم التحكم فيها عن طريق الهواتف المحمولة بدلا من الكروت المخصصة
تحرير:أحمد البرماوي ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ م
المهندس ياسر شاكر يشرح للرئيس السيسي ابتكارات أورنج
المهندس ياسر شاكر يشرح للرئيس السيسي ابتكارات أورنج
تشارك شركة أورنچ، فى معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2019 فى دورته الثالثة والعشرين، والذى تقام فعالياته فى الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الجارى بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، من خلال منصة تعرض من خلالها الشركة أحدث الحلول والخدمات المتطورة، تماشيًا مع خطط الدولة التوسعية، حيث تعتزم اورنچ تسليط الضوء على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات الرقمية ونقل البيانات من خلال أحدث خدماتها المالية وحلولها للمدن الذكية وإمكاناتها المتطورة فى خدمات الاتصالات المتقدمة والمتكاملة.
وشهد عام 2019 إعلان "اورنچ مصر" عن تقديم خدمات جديدة متعددة فى إطار دعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمى والشمول المالى، كما أبرمت الشركة عدة اتفاقات وبروتوكولات تعاون، وبدأت تنفيذها مع وزارتى الاتصالات والتضامن الاجتماعى، وغيرهما من الجهات الحكومية والشركات الكبرى. حلول المدن الذكية تمثل المواصلات
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كريم شحاتة رئيس قطاع فودافون للأعمال يعرض أمام الرئيس محاكاة لميكنة التأمين الصحي الشامل

فودافون تعرض على السيسي محاكاة لمشروع التأمين الصحي في Cairo ICT

تُشارك فودافون الشبكة رقم واحد في مصر في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2019 فى دورته الثالثة والعشرين، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز القاهرة الدولي للمعارض. وتعكس مشاركة فودافون لهذا العام ما حققته من إنجازات في العديد من المجالات أهمها: البنية التحتية والشبكة وتكنولوجيا المعلومات وحلول وتطبيقات الرعاية الصحية عن بعد، والتي تهدف من خلالها قيادة المجتمع المصري للتحول الرقمي.
المصرية للاتصالات الراعي الرسمي لمعرض ومؤتمر Cairo ICT في نسخته الثالثة والعشرين (1)

"الهرم الرقمي" يروي قصة نجاح المصرية للاتصالات في Cairo ICT

تشارك المصرية للاتصالات في فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT في نسخته الثالثة والعشرين، الذي يعقد في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الجاري، باعتبارها الراعي الرسمي للمعرض، حيث تحرص المصرية للاتصالات دومًا على رعاية هذا الحدث السنوي الأكبر والأهم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ إيمانًا بدورها كشركة وطنية رائدة في قطاع الاتصالات المصري.
السيد- الرئيس -يتفقد -جناح -اتصالات- مصر (1)

اتصالات مصر تطلق تقنيات المدن الذكية لأول مرة في Cairo Ict

تشارك شركة اتصالات مصر في فعاليات المعرض الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو آي سي تي 2019 في دورته الــ23 تحت شعار "مصر الرقمية"، يقام المعرض هذا العام في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الحالي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجانب حضور العديد من الوزراء وممثلي الحكومة.
وزارة-المالية

«المالية» تطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 19 مليار جنيه، إذ ذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 250ر9 مليار جنيه بمتوسط عائد 484ر15%، فيما بلغ أعلى عائد 549ر15%، وسجل أقل عائد 15%، مشيرة إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 266 يوما بقيمة 750ر9 مليار جنيه بمتوسط عائد 351ر15%، في حين سجل أعلى عائد 401ر15%، وأقل عائد 5ر14%. وقال البنك المركزي المصري، في وقت سابق، إن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.56 مليار دولار يوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2019.
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