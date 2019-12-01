«انتحار أم سقوط؟».. مصرع شاب أسفل عجلات مترو أرض المعارض

تحرير:محمد أبو زيد ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٦ م

مترو الأنفاق- أرشيفية

لقي شاب مصرعه دهسا أسفل عجلات مترو الأنفاق بمحطة أرض المعارض بالخط الثالث للمترو، إذ عثر على جثة الشاب مساء اليوم، وتبين أنه في العشرينيات من عمره، ولم يعثر معه على بطاقة هوية، فيما يتم تفريغ الكاميرات لتحديد هويته وبيان إن كان مصرعه نتج عن حالة انتحار أم أنه سقط من على الرصيف تحت عجلات القطار، تم رفع الجثة من على القضبان. من جانبه قال المهندس أحمد عبدالهادي المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، في تصريحاته لـ«التحرير»، إن حركة المرور بالمترو عادت إلى طبيعتها بعد تعطلها لمدة 3 دقائق، مشيرًا إلى أن الشرطة ستكشف عن ملابسات الواقعة بعد التحقيق.

وفي السياق ذاته، أقدم شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، مساء أمس السبت، على الانتحار من أعلى برج القاهرة، بسبب مروره بأزمة نفسية. كانت البداية بتلقي رئيس مباحث قصر النيل، بلاغًا من العاملين ببرج القاهرة، يفيد بإقدام شاب على الانتحار، بإلقاء نفسه من أعلى البرج. على الفور انتقل رجال المباحث الجنائية