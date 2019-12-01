بني سويف عن موقفهم من خوض مباراة الأهلي: الحسم غدًا

تحرير:أحمد سعيد ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م

فريق بني سويف

كشف محمد الواضح، المشرف على الكرة بنادي بنى سويف، مصير الفريق من خوض مباراته مع الأهلي، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدور الـ32 لكأس مصر، وقال الواضح في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن مجلس إدارة النادي برئاسة علي سليم يعقد حاليا اجتماعا طارئا، ويعقد اتصالات مكثفة بعدد من المسؤولين في اتحاد الكرة لحل الأزمة، وغرضه مناقشة ما قام به اتحاد الكرة من رفضه حضور الجمهور لمباراة الأهلي، بالإضافة إلى الحصول على حقوق البث من الشركة الراعية، ومشيرا إلى أن مجلس الإدارة صاحب قرار استكمال مشوار الكأس في حالة الحصول على حقوقنا أو الانسحاب.

وواصل: "المجلس مجتمع ويتواصل مع مسؤولي اتحاد الكرة، القرار الأخير سيتم الإعلان عنه صباح غد، وإلغاء فكرة السفر للقاهرة". وتابع: "الفريق من المفترض أن يقيم معسكرا في القاهرة بداية من الغد، لكن كل هذا مهدد بالإلغاء، في حالة اتخاذ قرار بالانسحاب من البطولة". وكان بني سويف قد تأهل لمواجهة الأهلي بدور الـ32