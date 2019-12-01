رياضة

بني سويف عن موقفهم من خوض مباراة الأهلي: الحسم غدًا

تحرير:أحمد سعيد ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م
فريق بني سويف
فريق بني سويف
كشف محمد الواضح، المشرف على الكرة بنادي بنى سويف، مصير الفريق من خوض مباراته مع الأهلي، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدور الـ32 لكأس مصر، وقال الواضح في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن مجلس إدارة النادي برئاسة علي سليم يعقد حاليا اجتماعا طارئا، ويعقد اتصالات مكثفة بعدد من المسؤولين في اتحاد الكرة لحل الأزمة، وغرضه مناقشة ما قام به اتحاد الكرة من رفضه حضور الجمهور لمباراة الأهلي، بالإضافة إلى الحصول على حقوق البث من الشركة الراعية، ومشيرا إلى أن مجلس الإدارة صاحب قرار استكمال مشوار الكأس في حالة الحصول على حقوقنا أو الانسحاب.
وواصل: "المجلس مجتمع ويتواصل مع مسؤولي اتحاد الكرة، القرار الأخير سيتم الإعلان عنه صباح غد، وإلغاء فكرة السفر للقاهرة". وتابع: "الفريق من المفترض أن يقيم معسكرا في القاهرة بداية من الغد، لكن كل هذا مهدد بالإلغاء، في حالة اتخاذ قرار بالانسحاب من البطولة". وكان بني سويف قد تأهل لمواجهة الأهلي بدور الـ32
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منتخب -الشباب‎ (2)

منتخب الشباب يسقط أمام تونس في بطولة شمال إفريقيا

توج منتخب تونس للشباب بطلا لبطولة شمال إفريقيا، والتي أقيمت في تونس، بعد تفوقه في المواجهات المباشرة مع منتخب مصر، حيث فاز منتخب نسور قرطاج على الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الأخيرة للبطولة والتي جمعتهما مساء اليوم الأحد. تقدم منتخب مصر بالهدف الأول، إلا إن تونس أدركت التعادل قبل نهاية الشوط الأول. وفي الشوط الثاني تقدم المنتخب التونسي بالهدف الثاني، قبل أن يهدر إبراهيم محمد ركلة جزاء لمنتخب مصر، ثم أضاف نسور قرطاج هدفا ثالثا ليحسم اللقاء.
ميسي

ميسي ينقذ برشلونة من السقوط أمام أتليتكو مدريد

خطف برشلونة فوزا مثيرا من نظيره أتليتكو مدريد، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد واند ميترو بوليتانو، ضمن مباريات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري الإسباني (الليجا)، سجل هدف المباراة الوحيد ليونيل ميسي في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، ليتربع على صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة، فيما يتجمد رصيد الأتليتي عند 25 نقطة في المركز السادس. المباراة بدأت بضغط كبير من أصحاب الأرض، وشنوا هجمات متتالية على مرمى الفريق الكتالوني، إلا أن تير شتيجن كان سدًا منيعًا لطوفات الأتليتي الذي ظل مستمرًا لمدة 30 دقيقة من المباراة.
المصري- البورسعيدي‎

المصري يخطف الفوز من نواذيبو في الكونفيدرالية

حقق فريق المصري البورسعيدي، فوزًا ثمينًا، على نظيره إف سي نواذيبو الموريتاني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على «الملعب الرئيسي لنواديبو»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ليرفع الفريق الساحلي رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن مواطنه بيراميدز، الذي يتصدر المجموعة بعد فوز على نظيره إينوجو رينجرز النيجيري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في وقت سابق من اليوم.
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الأهلي

الأهلي يطمح في مواصلة انتصاراته أمام الجونة بالدوري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الجونة، مساء اليوم الإثنين، على استاد الجونة الرياضي بمدينة الغردقة، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، إذ يدخل المارد الأحمر مباراته طامحًا في مواصلة سلسلة الانتصارات المحلية التي يقودها السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بتحقيقه الفوز على كل من سموحة والإنتاج الحربي وأسوان، تخللها فوز قاري على فريق كانو سبورت في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
سلة الأهلي و الزمالك

وسط خناقات وتهديدات.. الأهلي يقصي الزمالك من كأس مصر

تأهل الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة أشرف توفيق، إلى دور الثمانية بمسابقة كأس مصر، بعدما أقصى نظيره الزمالك بقيادة عصام عبدالحميد، بنتيجة 92- 80 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على صالة الأمير عبدالله الفيصل، بمقر النادي بالجزيرة، ضمن مباريات دور الـ16 من البطولة، وشهدت المباراة تفوق لاعبي القلعة الحمراء في جميع الأشواط، حيث انتهى الربع الأول بتفوق الأهلي بنتيجة 23- 18، وواصل الأحمر تفوقه في الربع الثاني واتسع الفارق لعشر نقاط وانتهى بنتيجة 43- 33.
خالد-بوطيب (1)

أمير مرتضى: بوطيب تعرض للظلم.. وأرفض تقييم ميتشو

رفض أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، تقييم الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش (ميشو)، المدير الفني للقلعة البيضاء، مضيفا أن الوقت مازال مبكراً، موضحاً أنه ضد التسرع في إصدار قرار بشأنه حتى بعد حصوله على كأس مصر، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج في الاستاد عبر إذاعة نجوم إف إم. وأشار إلى أن المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق تعرض لظلم واضح في الفترة الأخيرة بسبب كثرة الإصابات نافياً رغبة ميتشو في الاستغناء عنه، وأوضح أن أزمة الإدارة مع محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس الفريق انتهت مؤكداً أن الإصابة الأخيرة وضعت اللاعب تحت ضغط نفسي كبير.
عمرو -الجناينى

عمرو الجنايني يتحدث عن عودة الجمهور للمدرجات

يرى عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن الجمهور عاد بالفعل للمدرجات، وأن ذلك حدث في نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، وفي لقاء القمة بين الأهلي والزمالك الذي أقيم بحضورهم للمرة الأولى منذ عام 2011، وذلك حسبما أفاد في تصريحات متلفزة. وواصل الجنايني: «نحن نريد في اتحاد الكرة عودة الجمهور، والأندية كذلك لكن أحيانا يكون الأمر صعب وهذا شيء خارج عن إرادتنا، وأتمنى أن يكون حضور الجماهير لمباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا جيد مثلما كان في كأس أمم إفريقيا الصيف الماضي».
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