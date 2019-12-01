رياضة

المصري يخطف الفوز من نواذيبو في الكونفيدرالية

تحرير:علي الزيني ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ م
المصري
المصري
حقق فريق المصري البورسعيدي، فوزًا ثمينًا، على نظيره إف سي نواذيبو الموريتاني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على «الملعب الرئيسي لنواديبو»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ليرفع الفريق الساحلي رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن مواطنه بيراميدز، الذي يتصدر المجموعة بعد فوز على نظيره إينوجو رينجرز النيجيري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في وقت سابق من اليوم.
فريق المصري نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 21 عن طريق أوستن أموتو الذي استقبل عرضية برأسية في الشباك، وأدرك بوبكر باجيلي هدف التعادل لفريق إف سي نواذيبو، في الدقيقة 46، بعدما استقبل تمريرة من عمق الملعب، بتسديدة أرضية، سكنت شباك أحمد مسعود. وفي الدقيقة 55، أضاف ياسين الوايلي الهدف الثاني لأصحاب
اقرأ المزيد
منتخب -الشباب‎ (2)

منتخب الشباب يسقط أمام تونس في بطولة شمال إفريقيا

توج منتخب تونس للشباب بطلا لبطولة شمال إفريقيا، والتي أقيمت في تونس، بعد تفوقه في المواجهات المباشرة مع منتخب مصر، حيث فاز منتخب نسور قرطاج على الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الأخيرة للبطولة والتي جمعتهما مساء اليوم الأحد. تقدم منتخب مصر بالهدف الأول، إلا إن تونس أدركت التعادل قبل نهاية الشوط الأول. وفي الشوط الثاني تقدم المنتخب التونسي بالهدف الثاني، قبل أن يهدر إبراهيم محمد ركلة جزاء لمنتخب مصر، ثم أضاف نسور قرطاج هدفا ثالثا ليحسم اللقاء.
ميسي

ميسي ينقذ برشلونة من السقوط أمام أتليتكو مدريد

خطف برشلونة فوزا مثيرا من نظيره أتليتكو مدريد، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد واند ميترو بوليتانو، ضمن مباريات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري الإسباني (الليجا)، سجل هدف المباراة الوحيد ليونيل ميسي في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، ليتربع على صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة، فيما يتجمد رصيد الأتليتي عند 25 نقطة في المركز السادس. المباراة بدأت بضغط كبير من أصحاب الأرض، وشنوا هجمات متتالية على مرمى الفريق الكتالوني، إلا أن تير شتيجن كان سدًا منيعًا لطوفات الأتليتي الذي ظل مستمرًا لمدة 30 دقيقة من المباراة.
بني سويف

بني سويف عن موقفهم من خوض مباراة الأهلي: الحسم غدًا

كشف محمد الواضح، المشرف على الكرة بنادي بنى سويف، مصير الفريق من خوض مباراته مع الأهلي، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدور الـ32 لكأس مصر، وقال الواضح في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن مجلس إدارة النادي برئاسة علي سليم يعقد حاليا اجتماعا طارئا، ويعقد اتصالات مكثفة بعدد من المسؤولين في اتحاد الكرة لحل الأزمة، وغرضه مناقشة ما قام به اتحاد الكرة من رفضه حضور الجمهور لمباراة الأهلي، بالإضافة إلى الحصول على حقوق البث من الشركة الراعية، ومشيرا إلى أن مجلس الإدارة صاحب قرار استكمال مشوار الكأس في حالة الحصول على حقوقنا أو الانسحاب.
اقرأ المزيد من الأخبار
بيراميدز (2)

بيراميدز يقسو على رينجرز بثلاثية في الكونفيدرالية

حقق فريق بيراميدز فوزًا ثمينًا على نظيره إينوجو رينجرز النيجيري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب «نامدي ازيكيو ستاديوم»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، إبراهيم أولاويين سجل هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك محمد فاروق هدف التعادل للضيوف، وأضاف عمر لعيوني الهدف الثاني، وعزز إسلام عيسى بهدف ثالث، ليرفع بيراميدز رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة مؤقتًا في انتظار مواجهة المصري البورسعيدي وإف سي نواذيبو، التي تقام في وقت لاحق من اليوم.
المصري‎ (6)

المصري وبيراميدز يقصان شريط مجموعات الكونفيدرالية

يستهل المصري البورسعيدي وبيراميدز مشوارهما في دور المجموعات من مسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2019- 2020، اليوم الأحد، ويوجد الثنائي في المجموعة الأولى من البطولة، التي تضم إلى جانبهما كلا من إينوجو رينجرز النيجيري وإف سي نواذيبو الموريتاني، وستكون ضربة البداية في تمام الساعة الثالثة عصرًا عندما يرحل بيراميدز لمواجهة إينوجو رينجرز على ملعب نامدي إزيكيو ستاديوم، ويبحث بيراميدز عن الخروج بنتيجة إيجابية من تلك المواجهة في مشاركته الأولى بالبطولة.
المصري‎ (4)

في خطاب رسمي.. المصري يطلب مساواته بالأهلي

أرسل النادي المصري البورسعيدي خطابًا رسميًا، إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، مطالبًا بزيادة عدد جماهيره في مبارياته الإفريقية للموسم الجاري، إعمالا بمبدأ المساواة بباقي الأندية المصرية، بعدما أعلن النادي الأهلي عن حضور الجماهير مبارياته الإفريقية بعدد عشرة آلاف مشجع، بعد توصله لاتفاق مسبق مع الجهات الأمنية لخوض مبارياته الإفريقية على استاد الإسكندرية. ويبدأ الفريق البورسعيدي مبارياته في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بمواجهة نواذيبو في موريتانيا في الأول من شهر ديسمبر المقبل.
كأس-الكونفدرالية

المصري وبيراميدز في مجموعة واحدة في الكونفدرالية

أقيمت قرعة دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية، اليوم الثلاثاء في القاهرة، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وأسفرت عن مجموعات نارية. وتأهل 16 فريق إلى دور المجموعات هم: المصرى، بيراميدز (مصر)، حسنية أغادير، نهضة بركان (المغرب)، إنيمبا، رينجرز (نيجيريا)، بارادو (الجزائر)، إيساي (بنين)، سان بيدرو (كوت ديفوار)، موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية)، هورويا (غينيا)، النصر (ليبيا)، جوليبا (مالي)، نواذيبو (موريتانيا)، بيدفست فيتس (جنوب أفريقيا) وزاناكو (زامبيا).
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]