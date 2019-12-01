المصري يخطف الفوز من نواذيبو في الكونفيدرالية

تحرير:علي الزيني ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ م

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حقق فريق المصري البورسعيدي، فوزًا ثمينًا، على نظيره إف سي نواذيبو الموريتاني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على «الملعب الرئيسي لنواديبو»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ليرفع الفريق الساحلي رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن مواطنه بيراميدز، الذي يتصدر المجموعة بعد فوز على نظيره إينوجو رينجرز النيجيري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في وقت سابق من اليوم.

فريق المصري نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 21 عن طريق أوستن أموتو الذي استقبل عرضية برأسية في الشباك، وأدرك بوبكر باجيلي هدف التعادل لفريق إف سي نواذيبو، في الدقيقة 46، بعدما استقبل تمريرة من عمق الملعب، بتسديدة أرضية، سكنت شباك أحمد مسعود. وفي الدقيقة 55، أضاف ياسين الوايلي الهدف الثاني لأصحاب