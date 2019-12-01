إصابة 4 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز بالبدرشين

تحرير:محمد أبو زيد ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ م

حريق - أرشيفية

انفجار أسطوانة غاز داخل منزل أسرة بالبدرشين تسبب في إصابة 4 أشخاص من أفرادها بحروق من الدرجة الأولى. غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة البدرشين، ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء لمحاصرة النيران، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات. الحادث أسفر عن إصابة كل من: مصطفى محمد 36 عاما، وزوجتيه ماجدة بكر، وآية سيد، وطفلة عمرها 3 سنوات، بحروق وفي حالة خطرة، وتم نقل المصابين لمستشفى الحوامدية العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وفي السياق ذاته كان قد شب حريق هائل في صالة "جيم" شهيرة كائنة بشارع دمشق في المهندسين، قبل أيام، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 4 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق، كما دفعت هيئة الإسعاف بـ4 سيارات إسعاف، بعد تصاعد ألسنة اللهب من الداخل. أسفر الحريق عن وفاة "سلمى. م. ع" 19 عامًا،