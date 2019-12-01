جريمة

إصابة 4 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز بالبدرشين

تحرير:محمد أبو زيد ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
انفجار أسطوانة غاز داخل منزل أسرة بالبدرشين تسبب في إصابة 4 أشخاص من أفرادها بحروق من الدرجة الأولى. غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة البدرشين، ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء لمحاصرة النيران، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات. الحادث أسفر عن إصابة كل من: مصطفى محمد 36 عاما، وزوجتيه ماجدة بكر، وآية سيد، وطفلة عمرها 3 سنوات، بحروق وفي حالة خطرة، وتم نقل المصابين لمستشفى الحوامدية العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
وفي السياق ذاته كان قد شب حريق هائل في صالة "جيم" شهيرة كائنة بشارع دمشق في المهندسين، قبل أيام، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 4 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق، كما دفعت هيئة الإسعاف بـ4 سيارات إسعاف، بعد تصاعد ألسنة اللهب من الداخل. أسفر الحريق عن وفاة "سلمى. م. ع" 19 عامًا،
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مترو الأنفاق

«انتحار أم سقوط؟».. مصرع شاب أسفل عجلات مترو أرض المعارض

لقي شاب مصرعه دهسا أسفل عجلات مترو الأنفاق بمحطة أرض المعارض بالخط الثالث للمترو، إذ عثر على جثة الشاب مساء اليوم، وتبين أنه في العشرينيات من عمره، ولم يعثر معه على بطاقة هوية، فيما يتم تفريغ الكاميرات لتحديد هويته وبيان إن كان مصرعه نتج عن حالة انتحار أم أنه سقط من على الرصيف تحت عجلات القطار، تم رفع الجثة من على القضبان. من جانبه قال المهندس أحمد عبدالهادي المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، في تصريحاته لـ«التحرير»، إن حركة المرور بالمترو عادت إلى طبيعتها بعد تعطلها لمدة 3 دقائق، مشيرًا إلى أن الشرطة ستكشف عن ملابسات الواقعة بعد التحقيق.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

وزير الداخلية يُجري حركة تنقلات.. «الجندي» للقاهرة و«مرزوق» للجيزة

أجرى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حركة تنقلات محدودة في قيادات مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، إذ شملت الحركة تعيين اللواء نائل ثروت عزيز مساعد الوزير لقطاع الأمن الاجتماعي، واللواء جمال الدين الرشيدي مديرًا لأمن القليوبية، واللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، واللواء هشام فاروق طلب أبوزيد مديرا لأمن أسوان، واللواء السيد صابر مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، واللواء رجب عبدالعال مدير أمن السويس، واللواء شريف غريب مدير أمن قنا، واللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير أمن القاهرة.
مطار-القاهرة (2)

ضبط راكب حاول تهريب ساعات بمليون جنيه في مطار القاهرة

تمكنت سلطات جمارك الإدارة الثانية بمطار القاهرة بمبنى جمارك الركاب رقم «1»، برئاسة إبراهيم الدسوقي مدير الإدارة، من ضبط عدد من الساعات المرصعة بالأحجار الثمينة بحوزة راكب مصري قادم من ميلانو، وذلك بالمخالفة للقانون بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية.
انهيار- سور -الكنيسة -الآثرية- بدير- أبو فانا (2)

مطرانية ملوي تكشف تفاصيل حادث سور كنيسة «أبوفانا»

أصدرت مطرانية ملوي للأقباط الارثوذكس، بيانًا بشأن حادث انهيار سور بدير أبوفانا الأثري، جاء فيه: «إنه في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم انهار الحائط الغربي بسور الكنيسة الأثرية بالدير والتي يرجع تاريخ إنشائها إلى القرن السادس الميلادي، أثناء تواجد بعض زوار الكنيسة لأخذ البركة». وكشف البيان أن حادث انهيار السور أدى إلى وفاة كل من «كاراس شنودة زكريا 7 سنوات، وتوماس شنودة عياد 4 سنوات وسميرة صبحي حنا 65 سنة»، وإصابة: «مريم شنودة عياد، 6 سنوات، ونوال كامل إسحاق، 45 سنة، ومريم شفيق خليل، 55 سنة»، وجميعهم من محافظة أسيوط.
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جثة

«قرض وغدر وجثة».. مكوجي يقتل عجوزًا ويشعل النار في جثتها

قرض قيمته 15 ألف جنيه بضمان والدة صديقه جعله يفكر في كيفية الحصول على المبلغ لسداد قسط القرض بعد مطالبتها له بسداد المبالغ المتأخرة عليه، وجد "إبراهيم" ضالته في سيدة عجوز تقيم بمفردها في شقة بالطابق الثالث بالسيدة زينب، وعلمه باحتفاظها بمبالغ مالية وتردده على مسكنها كونه عاملا بمحل مكواة، ويوم الواقعة توجه لمسكنها لتسليمها بعض الملابس ودخل الشقة وطلب منها كوب مياه وبمجرد دخولها للمطبخ قام بخنقها بيديه وعندما قاومته خنقها بايشارب حتى تأكد من وفاتها وقام بتكبيل يديها بعد ربط عنقها بمرحاض دورة المياه وأحضر بعض الملابس، وأشعل بجثتها النار.
الحريق (25)

وفاة و4 مصابين في حريق «جيم» شهير بالمهندسين (فيديو وصور)

نشب حريق هائل في صالة "جيم" شهيرة كائنة بشارع دمشق في المهندسين، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء، وجاري السيطرة على الحريق. كما دفعت هيئة الإسعاف بـ4 سيارات إسعاف، بعد تصاعد ألسنة اللهب من الداخل. أسفر الحريق عن وفاة "سلمى.م.ع" 19 عامًا، داخل مستشفى السلام، إثر إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة، وإصابة كل من "محمد.ر" 24 سنة، مصابًا باختناق، و"نبوية.ر.ج"، مصابة بحروق بكف اليد و"هالة.أ" مصابة بحروق من الدرجة الثالثة، و"رحمة.أ.ع" 18 عامًا، مصابة بحروق من الدرجة الثالثة.
الحريق (32)

اندلاع حريق هائل في «جيم» شهير بالمهندسين (صور)

نشب حريق هائل في صالة "جيم" شهيرة كائنة بشارع دمشق في المهندسين، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء، وجاري السيطرة على الحريق. كما دفعت هيئة الإسعاف بـ4 سيارات إسعاف، بعد تصاعد ألسنة اللهب من الداخل، وترددت أنباء عن احتجاز بعض العاملين ووقوع حالات اختناق.
مقر نادي الزمالك

كواليس حريق محل «كبابجي» في نادي الزمالك بالمهندسين

مؤشرات ضبط الوقت كانت تشير إلى الرابعة والربع مساء الجمعة، الأجواء مستقرة داخل أروقة نادي الزمالك وسط توافد عشرات الأعضاء رفقة عائلاتهم وذويهم لقضاء يوم العطلة الأسبوعية بين جنبات القلعة البيضاء الواقعة بشارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين التابعة لحي العجوزة، وسط محافظة الجيزة، لكن حدثا جديدا طرأ تبدلت معه حالة الهدوء، وحل بدلا منها الخوف والذعر لدى تصاعد أدخنة كثيفة، أسرع البعض لاكتشاف مصدرها وتبين أنه مطعم مشويات (كبابجي) مواجه لأحد حمامات السباحة.
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