بعد عودتها للتمثيل.. سمية الألفي أتمنى أشتغل مع أحمد الفيشاوي

تحرير:محمد أبو زيد ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٤ م

سمية الألفي

تاريخها حافل بالأعمال الفنية ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، و من أبرز تلك الأعمال فيلم «القرداتي، وعلي بيه مظهر»، ومسلسلات «الراية البيضا، وبوابة الحلواني، وليالي الحلمية» بأجزائه الأربعة، سنوات مرت على اختفاء الفنانة سمية الألفي عن الكاميرات لتقرر العودة مرة أخرى للتمثيل. الفنانة سمية الألفي فتحت قلبها لـ«التحرير»، وكشفت عن قرار عودتها مرة أخرى في تصريحات خاصة قائلة: «مسألة عودتي مرتبطة بالورق "السيناريو"، وإنه يكون هادف وهنزل أشتغل».

وعن فترة غيابها طوال الفترة الماضية قالت، إنها لن تكشف عن الأسباب حاليا، ووصفتها بـ«فترة وعدت»، معربه عن سعادتها بعودتها للتمثيل مرة أخرى: «أنا مبسوطة إني خدت القرار في الوقت ده وواضح إنه الوقت اللي ربنا عايزه والسنة الجديدة 2020 تكون بداية حياة مختلفة بالنسبة لي عن السنين اللي فاتت».وأضافت الألفي: