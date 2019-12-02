ميسي ينقذ برشلونة من السقوط أمام أتليتكو مدريد

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ ص

ميسي

خطف برشلونة فوزا مثيرا من نظيره أتليتكو مدريد، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد واند ميترو بوليتانو، ضمن مباريات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري الإسباني (الليجا)، سجل هدف المباراة الوحيد ليونيل ميسي في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، ليتربع على صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة، فيما يتجمد رصيد الأتليتي عند 25 نقطة في المركز السادس. المباراة بدأت بضغط كبير من أصحاب الأرض، وشنوا هجمات متتالية على مرمى الفريق الكتالوني، إلا أن تير شتيجن كان سدًا منيعًا لطوفات الأتليتي الذي ظل مستمرًا لمدة 30 دقيقة من المباراة.

بعدها حاول برشلونة تدارك الأمور وإثبات ذاتهم في ظل غياب تام للاعبين الفريق الكتالوني، وظل الشوط الأول سجالا بين الفريقين وانتهى بالتعادل السلبي. في الشوط الثاني الأمر اختلف عند لاعبي برشلونة وظهروا بشكل أفضل نسبيًا عن الشوط الأول، وسط تراجع غريب من لاعبي الأتليتي، ظلت المباراة على نفس المستوى. لكن