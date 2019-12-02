رياضة

ميسي ينقذ برشلونة من السقوط أمام أتليتكو مدريد

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ ص
ميسي
ميسي
خطف برشلونة فوزا مثيرا من نظيره أتليتكو مدريد، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد واند ميترو بوليتانو، ضمن مباريات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري الإسباني (الليجا)، سجل هدف المباراة الوحيد ليونيل ميسي في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، ليتربع على صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة، فيما يتجمد رصيد الأتليتي عند 25 نقطة في المركز السادس. المباراة بدأت بضغط كبير من أصحاب الأرض، وشنوا هجمات متتالية على مرمى الفريق الكتالوني، إلا أن تير شتيجن كان سدًا منيعًا لطوفات الأتليتي الذي ظل مستمرًا لمدة 30 دقيقة من المباراة.
بعدها حاول برشلونة تدارك الأمور وإثبات ذاتهم في ظل غياب تام للاعبين الفريق الكتالوني، وظل الشوط الأول سجالا بين الفريقين وانتهى بالتعادل السلبي. في الشوط الثاني الأمر اختلف عند لاعبي برشلونة وظهروا بشكل أفضل نسبيًا عن الشوط الأول، وسط تراجع غريب من لاعبي الأتليتي، ظلت المباراة على نفس المستوى. لكن
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منتخب -الشباب‎ (2)

منتخب الشباب يسقط أمام تونس في بطولة شمال إفريقيا

توج منتخب تونس للشباب بطلا لبطولة شمال إفريقيا، والتي أقيمت في تونس، بعد تفوقه في المواجهات المباشرة مع منتخب مصر، حيث فاز منتخب نسور قرطاج على الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الأخيرة للبطولة والتي جمعتهما مساء اليوم الأحد. تقدم منتخب مصر بالهدف الأول، إلا إن تونس أدركت التعادل قبل نهاية الشوط الأول. وفي الشوط الثاني تقدم المنتخب التونسي بالهدف الثاني، قبل أن يهدر إبراهيم محمد ركلة جزاء لمنتخب مصر، ثم أضاف نسور قرطاج هدفا ثالثا ليحسم اللقاء.
المصري- البورسعيدي‎

المصري يخطف الفوز من نواذيبو في الكونفيدرالية

حقق فريق المصري البورسعيدي، فوزًا ثمينًا، على نظيره إف سي نواذيبو الموريتاني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على «الملعب الرئيسي لنواديبو»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ليرفع الفريق الساحلي رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن مواطنه بيراميدز، الذي يتصدر المجموعة بعد فوز على نظيره إينوجو رينجرز النيجيري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في وقت سابق من اليوم.
بني سويف

بني سويف عن موقفهم من خوض مباراة الأهلي: الحسم غدًا

كشف محمد الواضح، المشرف على الكرة بنادي بنى سويف، مصير الفريق من خوض مباراته مع الأهلي، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدور الـ32 لكأس مصر، وقال الواضح في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن مجلس إدارة النادي برئاسة علي سليم يعقد حاليا اجتماعا طارئا، ويعقد اتصالات مكثفة بعدد من المسؤولين في اتحاد الكرة لحل الأزمة، وغرضه مناقشة ما قام به اتحاد الكرة من رفضه حضور الجمهور لمباراة الأهلي، بالإضافة إلى الحصول على حقوق البث من الشركة الراعية، ومشيرا إلى أن مجلس الإدارة صاحب قرار استكمال مشوار الكأس في حالة الحصول على حقوقنا أو الانسحاب.
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عثمان-ديمبلي (2)

برشلونة يعلن غياب ديمبلي عن الملاعب حتى العام المقبل

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن التفاصيل الكاملة، لإصابة نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي، عقب خروجه مبكرًا من مواجهة فريقه أمام بوروسيا دورتموند الألماني، ضمن منافسات دور المجموعات دوري أبطال أوروبا. وأكد البلوجرانا أن ديمبلي سيغيب لمدة تقترب من عشرة أسابيع، بسبب إصابة عضلية في الفخذ الأيمن . وسقط ديمبلي مصابًا في الدقيقة السادسة والعشرين من عمر مباراة الفريق الكتالوني ونظيره بوروسيا دورتموند، التي انتهت بفوز برشلونة على نظيره الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليغيب اللاعب صاحب الـ22 عامًا مجددًا بعدما شارك في 9 مواجهات فقط خلال الموسم الحالي.
جواو فيلكس

بعد تعافيه من الإصابة.. فيلكس مستعد لمواجهة برشلونة

كشفت تقارير إسبانية، اليوم الخميس، عن عودة البرتغالي جواو فيلكس نجم فريق أتليتكو مدريد من الإصابة التي كان يعاني منها. وجاء في تقرير لصحيفة "موندو ديبورتيفو" أن جواو فيلكس، تعافى بشكل كامل من إصابتة بالتواء في الكاحل، كما أنه استعاد لياقته البدنية، وجاهز لخوض مباراة كاملة وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اللاعب صاحب الـ20 عامًا، مستعد لمباراة فريقه أمام برشلونة، بعد معاناة أبناء دييجو سيميوني من أزمة في الهجوم عقب إصابة دييجو كوستا مهاجم أتليتكو مدريد.
برشلونة- بوروسيا دورتموند

برشلونة يحقق رقمًا قياسيًّا جديدًا في دوري الأبطال

حجز فريق برشلونة الإسباني مقعدًا في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح الفريق الكتالوني في الخروج بفوز مهم أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الأربعاء، على ملعب كامب نو، بالجولة الخامسة من دور المجموعات، حيث تأهل البلوجرانا كمتصدر لمجموعته برصيد 11 نقطة، ويعد هذ الموسم الثالث عشر على التوالي الذي يتأهل فيه فريق برشلونة كمتصدر لمجموعته من دور المجموعات بدوري الأبطال. كما لم يفشل رفقاء ميسي في بلوغ دور الـ16 من البطولة القارية منذ موسم 2007-2008، كمتصدر لمجموعة.
ميسى-سواريز

عودة سواريز وغياب ألبا.. قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة سيلتا فيجو غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الليجا، وشهدت القائمة عودة الأوروجوياني لويس سواريز بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به في مباراة ليفانتي الماضية، بينما يغيب جوردي ألبا للإصابة، فيما استبعد فالفيردي بقرار فني الثلاثي توديبو، ألينيا، وكارليس بيريز. وخسر برشلونة أمام ليفانتي بثلاثة أهداف مُقابل هدف في الجولة الماضية، لكنه لازال متصدرًا لجدول الترتيب برصيد 22 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن وصيفه ريال مدريد.
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