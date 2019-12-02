إيهاب جلال: مستوى التحكيم كان غريبًا أمام نواذيبو

تحرير:علي الزيني ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ ص

إيهاب جلال

أكد إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، أنه فوجئ بمستوى فريق إف سي نواذيبو الموريتاني، خلال مواجهة الفريقين التي أقيمت مساء الأحد، على «الملعب الرئيسي لنواذيبو»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وحسمها الفريق البورسعيدي لصالحه، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن مواطنه بيراميدز، الذي يتصدر المجموعة بعد فوزه على نظيره إينوجو رينجرز النيجيري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في وقت سابق من اليوم.

وتحدث إيهاب جلال، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية المباراة، قائلًا: "كنا نعلم أن فريق نواذيبو جيد جدا، وشاهدنا بعض المباريات لهم في البطولتين العربية والإفريقية، وتحسنوا مع ظروف اللقاء". وواصل مدرب المصري: "ملعب اللقاء كان سيئا ولم يساعد الفريقين، ومستوى التحكيم كان غريبًا، لم أشاهد

وتحدث إيهاب جلال، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية المباراة، قائلًا: "كنا نعلم أن فريق نواذيبو جيد جدا، وشاهدنا بعض المباريات لهم في البطولتين العربية والإفريقية، وتحسنوا مع ظروف اللقاء".



وواصل مدرب المصري: "ملعب اللقاء كان سيئا ولم يساعد الفريقين، ومستوى التحكيم كان غريبًا، لم أشاهد هذا المستوى منذ 30 عامًا، النقاط الثلاث كانت الأهم في ظل الظروف الصعبة".



واختتم جلال: "استطعنا العودة في اللقاء بعد التأخر وكان اللاعبون يلعبون بثقة، وبعضهم لعب لأول مرة في دور المجموعات وخارج أرضهم، لكنهم ظهروا أيضا بشكل جيد".



ويستعد فريق المصري لمواجهة نظيره إينوجو رينجرز النيجيري، في الثامن من شهر ديسمبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بينما يحل نواذيبو ضيفًا على بيراميدز.



