رياضة

منتخب الشباب يسقط أمام تونس في بطولة شمال إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٨ ص
منتخب الشباب
منتخب الشباب
توج منتخب تونس للشباب بطلا لبطولة شمال إفريقيا، والتي أقيمت في تونس، بعد تفوقه في المواجهات المباشرة مع منتخب مصر، حيث فاز منتخب نسور قرطاج على الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الأخيرة للبطولة والتي جمعتهما مساء اليوم الأحد. تقدم منتخب مصر بالهدف الأول، إلا إن تونس أدركت التعادل قبل نهاية الشوط الأول. وفي الشوط الثاني تقدم المنتخب التونسي بالهدف الثاني، قبل أن يهدر إبراهيم محمد ركلة جزاء لمنتخب مصر، ثم أضاف نسور قرطاج هدفا ثالثا ليحسم اللقاء.
فوز منتخب تونس رفع رصيده للنقطة السابعة، متساويا مع مصر، لكن اللقب ذهب لأصحاب الأرض بفارق المواجهات المباشرة بين المنتخبين. وحل منتخب مصر ثانيا في الترتيب النهائي للبطولة، والتي ضمت أيضا منتخبات الجزائر في المركز الثالث، والمغرب رابعا، ثم بوركينا فاسو خامسا. وكان الفراعنة قد حققوا الفوز على منتخب الجزائر
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ميسي ينقذ برشلونة من السقوط أمام أتليتكو مدريد

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منتخب مصر للشباب يؤازر الأهلي من استاد رادس

حرص لاعبو المنتخب الوطني للشباب، المتواجدون في تونس على التواجد في ملعب رادس لدعم لاعبي الأهلي ومؤازرتهم في مواجهة النجم الساحلي التونسي التي تقام مساء اليوم الجمعة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويشارك منتخب الشباب بقيادة المدير الفني ربيع ياسين، في بطولة شمال إفريقيا التي تقام في تونس، وقدم المنتخب عروضا قوية ويتصدر قمة البطولة. والتقى فريقا النجم الساحلي والأهلي، 13 مرة في تاريخ مواجهاتهما، منها 11 صداما فى البطولة الإفريقية.
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لاعبو المنتخب يقتحمون المؤتمر الصحفى لشوقى غريب

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تعرف على موعد نهائى إفريقيا بين مصر وكوت ديفوار

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