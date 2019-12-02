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أسعار الذهب اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2019

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ ص
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1463 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 657 جنيهًا. عيار 24: 751 جنيهًا. عيار 18: 563 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5256 جنيها. سعر الأوقية: 1463 دولارًا. وقد تتعرض أسعار الذهب اليوم للصعود أو الهبوط خلال التعاملات المسائية وفقًا للسعر العالمي. وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي
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الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.06 جنيه، ونحو 16.16 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والبنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك كريدي إجريكول نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء.
السيسي- ياسر شاكر

"أورنچ مصر" تعرض أحدث تكنولوجيا للخدمات الرقمية والمدن الذكية

تشارك شركة أورنچ، فى معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2019 فى دورته الثالثة والعشرين، والذى تقام فعالياته فى الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الجارى بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، من خلال منصة تعرض من خلالها الشركة أحدث الحلول والخدمات المتطورة، تماشيًا مع خطط الدولة التوسعية، حيث تعتزم اورنچ تسليط الضوء على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات الرقمية ونقل البيانات من خلال أحدث خدماتها المالية وحلولها للمدن الذكية وإمكاناتها المتطورة فى خدمات الاتصالات المتقدمة والمتكاملة.
كريم شحاتة رئيس قطاع فودافون للأعمال يعرض أمام الرئيس محاكاة لميكنة التأمين الصحي الشامل

فودافون تعرض على السيسي محاكاة لمشروع التأمين الصحي في Cairo ICT

تُشارك فودافون الشبكة رقم واحد في مصر في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2019 فى دورته الثالثة والعشرين، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز القاهرة الدولي للمعارض. وتعكس مشاركة فودافون لهذا العام ما حققته من إنجازات في العديد من المجالات أهمها: البنية التحتية والشبكة وتكنولوجيا المعلومات وحلول وتطبيقات الرعاية الصحية عن بعد، والتي تهدف من خلالها قيادة المجتمع المصري للتحول الرقمي.
المصرية للاتصالات الراعي الرسمي لمعرض ومؤتمر Cairo ICT في نسخته الثالثة والعشرين (1)

"الهرم الرقمي" يروي قصة نجاح المصرية للاتصالات في Cairo ICT

تشارك المصرية للاتصالات في فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT في نسخته الثالثة والعشرين، الذي يعقد في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الجاري، باعتبارها الراعي الرسمي للمعرض، حيث تحرص المصرية للاتصالات دومًا على رعاية هذا الحدث السنوي الأكبر والأهم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ إيمانًا بدورها كشركة وطنية رائدة في قطاع الاتصالات المصري.
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سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 ديسمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1463 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1458 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1456 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1462 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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