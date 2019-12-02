رياضة

ميسي Vs فان ديك.. من يتوج بالكرة الذهبية اليوم؟

٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
تتجه الأنظار، اليوم الإثنين، صوب العاصمة الفرنسية باريس، التي ستحتضن الحفل الخاص بمجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة، للإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم، ويتنافس على الفوز بالجائزة 30 لاعبًا لخلافة لوكا مودريتش، وهم: سيرجيو أجويرو وألكسندر أرنولد وبيير أوباميانج وأليسون وكريم بنزيما وكيفين دي بروين وفرينكي دي يونج وماتيس دي ليخت وجواو فيليكس وروبرتو فيرمينو وأنطوان جريزمان وإيدين هازارد وكاليدو كوليبالي وروبرت ليفاندوفسكي وهوجو لوريس ورياض محرز وساديو ماني وماركينيوس وكيليان مبابي وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.
كما يتنافس عليها أيضًا محمد صلاح وبيرناردو سيلفا وسون هيونج مين ورحيم سترلينج ودوسان تاديتش ومارك تير شتيجن ودوني فان دي بيك وفيرجيل فان ديك، إضافة إلى جيورجينو فينالدوم. ويعد ميسي ورونالدو أكثر من توجا بالكرة الذهبية بواقع 5 مرات من قبل لكل منهما، أما أكثر الدول تتويجًا بالجائزة فهي ألمانيا وهولندا
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ميودراج يسيتش - مدرب الإسماعيلي (1)

رسميا.. الإسماعيلي يقيل الصربي ميودراج يسيتش

أقال النادي الإسماعيلي مدربه الصربي ميودراج يسيتش من منصبه، اليوم الإثنين، وذلك بعد الخسارة من الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز يوم السبت الماضي، بعد أن كان ميودراج قد تولى قيادة الدراويش مطلع هذا الموسم، وقاد الفريق للتأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية. وقرر مجلس الإسماعيلي بقيادة إبراهيم عثمان، تعيين أدهم السلحدار مديرًا فنيا مؤقتا، وتم تعيين محسن أبو جريشة مدربا مؤقتا، ويقود السلحدار الفريق في لقاء طنطا، يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم تعيين مدير فني أجنبي بعد ذلك.
الزمالك -وجينيراسيون (17)

مدرب الفراعنة السابق يضع روشتة لعلاج أزمة الزمالك

وضع أسامة نبيه، نجم الزمالك السابق، روشتة لعلاج الأزمة الحالية في القلعة البيضاء، عقب الهزيمة أمام مازيمبي الكونغولي (3-0) ضمن مواجهات الجولة الأولى بدور المجموعات بدوري الأبطال، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته عبر قناة "أون سبورت". وقال نبيه: "في البداية، عليك تنظيم العملية بالكامل، تعلم أنك في يوم كذا ستدفع قيمة كذا، وفي شهر كذا ستحصل على قيمة كذا. تلك التزامات عليك ترتيبها بالكامل وإبعادها عن اللاعبين لأنها تضغط عليهم. أعرف جيدا اللاعب المصري، لا يجيد التصرف في مثل تلك الأمور، ولكن هناك أخطاء فنية أيضا ظهرت في لقاء الزمالك ومازيمبي الأخير".
منتخب- إنجلترا

ساوثجيت: إنجلترا قادرة على التتويج باليورو

أعرب جاريث ساوثجيت، مدرب المنتخب الإنجليزي، عن ثقته في قدرة الجيل الحالي على تغيير التاريخ السيئ للأسود الثلاثة في منافسات كأس الأمم الأوروبية، وبلغت إنجلترا الدور قبل النهائي لكأس العالم 2018 وصعدت مرة واحدة فقط في آخر 50 عاما للدور قبل النهائي في اليورو، وأبلغ ساوثجيت الصحفيين: "لدينا فرصة لتحقيق نتيجة أفضل من الكثير من المنتخبات السابقة وتغيير سجلنا السيئ في بطولة أوروبا"، وتابع: "تملك هذه التشكيلة الفرصة لإسعاد جماهيرنا مجددا. اختبروا بالفعل هذه المشاعر قبل عامين، ولديهم الآن الفرصة لتكرارها وربما تحقيق نتيجة أفضل".
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محمد- صلاح‎

صلاح ثالثا في التسريبات الخاصة بالكرة الذهبية

يترقب عشاق كرة القدم الكشف عن هوية الفائز بالكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، لأفضل لاعب في العالم، في الحفل الذي سيقام بعد غدٍ في العاصمة الفرنسية باريس، وعلى الرغم من تبقي يومين على الكشف عن هوية اللاعب الفائز بالجائزة، فإن الصحف العالمية بدأت تنشر الكثير من التسريبات حول هوية الفائز، وترتيب باقي اللاعبين أيضًا، ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإنه تم تداول تسريب لترتيب اللاعبين في سباق الكرة الذهبية على مواقع التواصل الاجتماعي، يبرز فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، بالجائزة بعد حصوله على 446 نقطة.
الكرة الذهبية

موندو ديبورتيفو تبرز هوية المتوج بالكرة الذهبية

بدأت التكهنات تظهر بشأن هوية اللاعب الذي سيتوج بجائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العام هذا العام، تلك الجائزة المقدمة من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ليونيل ميسي، نجم برشلونة، هو الأقرب لحصد الجائزة التي سيتم تسليمها يوم الإثنين المقبل في باريس، وأشارت إلى أن التصويت الخاص بالصحفيين تم إغلاقه يوم 9 نوفمبر الجاري، وهناك مؤشرات تؤكد أن ميسي هو الأقرب للجائزة، وبشكل عام نجح ميسي في تسجيل 44 هدفًا في كل البطولات، بالإضافة إلى تقديم 17 تمريرة حاسمة لزملائه في 52 مباراة.
ميسى

مبابي: ميسي الأحق بالفوز بالكرة الذهبية

أشار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، إلى أحقية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في التتويج بالكرة الذهبية، كأفضل لاعب في العالم هذا العام، وقال مبابي، خلال تصريحاته لصحيفة "فرانس فوتبول": "لن أتوج بالكرة الذهبية هذا العام، لا أستحقها، فهناك العديد من اللاعبين فعلوا أكثر، في مقدمتهم ميسي المرشح الأبرز، فقد كان أقوى على المستوى الفردي"، وأشار النجم الفرنسي، المتوج بكأس العالم 2018، إلى أن ماني وفان دايك، وكريستيانو رونالدو من المفضلين أيضا للفوز بالجائزة.
ديبالا

ديبالا يعلق على ميزة اللعب إلى جوار ميسي ورونالدو

أكد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، تمتعه بميزة اللعب إلى جوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف يوفنتوس، إضافة إلى اللعب إلى جوار ليونيل ميسي في المنتخب الأرجنتيني، حيث يمكنه التعلم منهما عن قرب، وقال ديبالا في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا"، عن تعاقد يوفنتوس مع رونالدو: "أصدقائي اعتادوا أن يقولوا لي: تلعب مع اللاعب الأفضل في المنتخب (ميسي)، والآن تعاقدوا مع الأفضل أيضًا (رونالدو)، كنت أرد عليهم وأقول إنهم مخطئون، لقد كانت ميزة بالنسبة لي، حيث يمكنني دراستهما كل يوم، نحن نتحدث عن ظاهرتين، عن نوعين يتفوقان بخطوة أو خطوتين على البقية".
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