ميسي Vs فان ديك.. من يتوج بالكرة الذهبية اليوم؟

٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص

ليونيل ميسي

تتجه الأنظار، اليوم الإثنين، صوب العاصمة الفرنسية باريس، التي ستحتضن الحفل الخاص بمجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة، للإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم، ويتنافس على الفوز بالجائزة 30 لاعبًا لخلافة لوكا مودريتش، وهم: سيرجيو أجويرو وألكسندر أرنولد وبيير أوباميانج وأليسون وكريم بنزيما وكيفين دي بروين وفرينكي دي يونج وماتيس دي ليخت وجواو فيليكس وروبرتو فيرمينو وأنطوان جريزمان وإيدين هازارد وكاليدو كوليبالي وروبرت ليفاندوفسكي وهوجو لوريس ورياض محرز وساديو ماني وماركينيوس وكيليان مبابي وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

كما يتنافس عليها أيضًا محمد صلاح وبيرناردو سيلفا وسون هيونج مين ورحيم سترلينج ودوسان تاديتش ومارك تير شتيجن ودوني فان دي بيك وفيرجيل فان ديك، إضافة إلى جيورجينو فينالدوم. ويعد ميسي ورونالدو أكثر من توجا بالكرة الذهبية بواقع 5 مرات من قبل لكل منهما، أما أكثر الدول تتويجًا بالجائزة فهي ألمانيا وهولندا

كما يتنافس عليها أيضًا محمد صلاح وبيرناردو سيلفا وسون هيونج مين ورحيم سترلينج ودوسان تاديتش ومارك تير شتيجن ودوني فان دي بيك وفيرجيل فان ديك، إضافة إلى جيورجينو فينالدوم.



ويعد ميسي ورونالدو أكثر من توجا بالكرة الذهبية بواقع 5 مرات من قبل لكل منهما، أما أكثر الدول تتويجًا بالجائزة فهي ألمانيا وهولندا والبرتغال بواقع 7 مرات.



كما يعد ريال مدريد وبرشلونة أكثر الأندية التي توجت بالجائزة بواقع 11 مرة من قبل.



يذكر أن حفل اليوم سيشهد تقديم جائزة لأفضل لاعبة في العالم بتنافس 20 لاعبة، وأفضل لاعب صاعد في العالم بتنافس 10 لاعبين، إضافة إلى جائزة لأفضل حارس مرمى في العالم بتنافس 10 حراس على الفوز بالجائزة.