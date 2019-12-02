النيابة تستعجل تحريات المباحث بشأن غريق الإبراهيمية

٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص

انتشال غريق

كلفت النيابة العامة رجال المباحث بمديرية أمن أسيوط، بسرعة الكشف عن غموض مصرع شاب ثلاثيني غرقًا فى ترعة الإبراهيمية، والتحقق من انتحاره، وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وكلفت النيابة خبراء الطب الشرعي بتشريح الجثمان للوقوف على أسباب الوفاة. واستمعت النيابة إلى أقارب المتوفى، ونفوا وجود شبهة جنائية، ورجحوا انتحاره جراء معاناته من أزمة نفسية بسبب خلافات عائلية، موضحين أنه خرج من المنزل قبل ثلاثة أيام من العثور على جثته بعدما طفت على سطح المياه.

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالى، بالعثور على جثة شاب طافية على مياه ترعة الإبراهيمية، وانتشال قوات الإنقاذ النهرى للجثمان. تبين أن الغريق يدعى "عبد المنعم. م. أ"، مقيم

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالى، بالعثور على جثة شاب طافية على مياه ترعة الإبراهيمية، وانتشال قوات الإنقاذ النهرى للجثمان.



تبين أن الغريق يدعى "عبد المنعم. م. أ"، مقيم بمنفلوط بحرى البلد عزبة الورد، وأنه متغيب عن المنزل منذ 3 أيام لخلافات عائلية بينه وبين أسرته قام على أثرها الشاب بالانتحار بإلقاء نفسه فى مياه ترعة الإبراهيمية، وأيدت البيانات الأولية أقوال أسرته باستبعاد وجود شبهة جنائية، بينما حرر مرفق الإسعاف محضرًا بظروف ووقائع استلام الجثمان من قوات الإنقاذ ونقله إلى المشرحة.







