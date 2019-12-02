جريمة

النيابة تستعجل تحريات المباحث بشأن غريق الإبراهيمية

٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص
انتشال غريق
انتشال غريق
كلفت النيابة العامة رجال المباحث بمديرية أمن أسيوط، بسرعة الكشف عن غموض مصرع شاب ثلاثيني غرقًا فى ترعة الإبراهيمية، والتحقق من انتحاره، وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وكلفت النيابة خبراء الطب الشرعي بتشريح الجثمان للوقوف على أسباب الوفاة. واستمعت النيابة إلى أقارب المتوفى، ونفوا وجود شبهة جنائية، ورجحوا انتحاره جراء معاناته من أزمة نفسية بسبب خلافات عائلية، موضحين أنه خرج من المنزل قبل ثلاثة أيام من العثور على جثته بعدما طفت على سطح المياه.
كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالى، بالعثور على جثة شاب طافية على مياه ترعة الإبراهيمية، وانتشال قوات الإنقاذ النهرى للجثمان. تبين أن الغريق يدعى "عبد المنعم. م. أ"، مقيم
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بلاغ يتهم أمير قطر بتمويل «خلية لندن» للتحريض ضد مصر

تلقت النيابة العامة بلاغًا يتهم أمير قطر بتمويل آخرين واستخدامهم من أجل تشويه صورة مصر وقيادتها في المحافل الدولية، بمعاونة عزمى بشارة مدير قناة العربي الجديد، ومحمد على وعمرو واكد وخالد أبو النجا وإبراهيم منير وممدوح على وهانى السباعى وسها الشيخ وسندس عاصم وأسامة جاويش وسامى كمال الدين ورشا قنديل ويوسف حسين وزين العابدين توفيق. ووصف البلاغ المشكو فى حقهم بأنهم "خلية وسط لندن"، لإسقاط الدولة المصرية ونشر أخبار كاذبة تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن الداخلى للبلاد وبث الفتنة في الشارع المصري، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.
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مقتل مسجل خطر في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالشرقية

لقى مسجل خطر مصرعه في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن بالظهير الصحراوي لمدينة العاشر من رمضان، خلف عشش الصرف الصحي، حيث توجهت قوة أمنية لضبطه بعد ورود معلومات باتخاذه المنطقة وكرا لترويج نشاطه فى الأسلحة والمخدرات، لكن المتهم بادر بإطلاق النيران تجاه قوات الأمن، ما اضطرهم للتعامل معه ومبادلته إطلاق النيران، وهو ما أسفر عن مصرعه، وكان بحوزته (بجوار الجثمان) بندقية آلية و2 خزينة للسلاح و40 طلقة نارية، وكيلوجرام من مخدر الهيروين ودراجة نارية دون لوحات معدنية.
النيابة الإدارية

إحالة 5 مسؤولين أهدروا 6 ملايين جنيه للتأديبية

أحالت هيئة النيابة الإدارية 5 من العاملين بشركة مصر للبترول، إلى المحاكمة التأديبية، لاتهامهم بالإهمال الجسيم الذي ترتب عليه إهدار المال العام، بما يقارب ستة ملايين جنيه، إذ تبين أنهم اتفقوا مع أحد الأشخاص الذي انتحل صفة مندوب عن الهيئة العامة للنقل النهري، على توريد كميات من الزيوت للهيئة، على أن تُسدد قيمة المشحونات عن طريق الدفع الإلكتروني خلال أسبوعين من تاريخ الفحص والاستلام، وفتح حساب باسم الهيئة العامة للنقل النهري وتوريد ودفع فواتير قيمتها تقارب 6 ملايين جنيه، دون التحقق من صحة المستندات المقدمة من المندوب المزعوم.
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إصابة 4 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز بالبدرشين

انفجار أسطوانة غاز داخل منزل أسرة بالبدرشين تسبب في إصابة 4 أشخاص من أفرادها بحروق من الدرجة الأولى. غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة البدرشين، ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء لمحاصرة النيران، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات. الحادث أسفر عن إصابة كل من: مصطفى محمد 36 عاما، وزوجتيه ماجدة بكر، وآية سيد، وطفلة عمرها 3 سنوات، بحروق وفي حالة خطرة، وتم نقل المصابين لمستشفى الحوامدية العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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انتحار

«بسبب أزمة نفسية».. انتحار طالب من أعلى برج القاهرة

أقدم شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، مساء اليوم السبت، على الانتحار من أعلى برج القاهرة، بسبب مروره بأزمة نفسية. البداية كانت بتلقي رئيس مباحث قصر النيل، بلاغًا من العاملين ببرج القاهرة، يفيد بقدوم شاب على الانتحار، بإلقاء نفسه من أعلى البرج. على الفور انتقل رجال المباحث الجنائية لمكان الحادث، إذ تبين من التحريات الأولية، التي أجراها رجال المباحث، أن الشاب يعاني من أزمة نفسية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة، التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة.
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برعاية الشرطة.. الصلح بين أطراف عائلة في أسيوط

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات البؤر الإجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام، والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان. إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
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«اقتحام قسم التبين ودير مواس» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، تتصدرها قوائم قضايا الإرهاب، إذ تنظر محكمة الجنايات إعادة محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة بـ«اقتحام قسم التبين»، المنسوب للمتهمين فيها ارتكاب جرائم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بديوان القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة إرهابية إجرامية أُسست على خلاف القانون، وتعقد الجلسة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة.
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جثة على حافة ترعة تكشف عصابة تنقيب عن الآثار بأسوان

جثة رجل خمسيني ملقاة على حافة ترعة "شعيت" الواقعة بقرية وادي العرب بدائرة مركز نصر النوبة أقصى صعيد مصر "أسوان"، شكلت لغزا محيرا عكف رجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان على فك طلاسمه تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى كان ينقب عن الآثار بمنزل فى قرية المضيق بالاشتراك مع آخرين، وعندما تُوفي، خشية افتضاح أمرهم قرروا التخلص من جثته فى مكان العثور عليها، حيث كشفت أجهزة الأمن المستور.
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