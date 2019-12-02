رياضة

سيميوني عن هدف ميسي: يجب أن نصفق له

٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
أعرب المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني عن خيبة أمله بعد خسارة فريقه أتلتيكو مدريد، أمس الأحد، أمام برشلونة بهدف دون رد في الدوري الإسباني، مشيرًا إلى عدم سعادته بالنتيجة بعد المستوى المميز الذي قدمه الروخيبلانكوس في تلك القمة، وأكد سيميوني أنه لا يشعر بالكثير من القلق لتفوق برشلونة وريال مدريد عليه بـ 6 نقاط، بل من تقدم إشبيلية على فريقه بخمس نقاط، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يتحلى أتلتيكو بالقوة لتغيير هذا الوضع، وأضاف: "لا ينبغي أن نبتعد عن مراكز المقدمة التي تعد قريبة لنا في هذا التوقيت".
وأضاف: "عندما تنظر إلى الجدول لا تشعر بالسعادة، سنواصل العمل وسنبحث عن أن نكون أكثر قوة، وأن نلعب ككتلة واحدة مثلما فعلنا في المباريات السابقة، نحتاج إلى دفعة للأمام مثلما هي الحياة". ونوه: "نحتاج لحصد النقاط، لكن من أجل ذلك نحتاج إلى أن نكون جديرين بحصد هذه النقاط ونحن نسير على هذا المنوال وسنحسن
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ميودراج يسيتش - مدرب الإسماعيلي (1)

رسميا.. الإسماعيلي يقيل الصربي ميودراج يسيتش

أقال النادي الإسماعيلي مدربه الصربي ميودراج يسيتش من منصبه، اليوم الإثنين، وذلك بعد الخسارة من الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز يوم السبت الماضي، بعد أن كان ميودراج قد تولى قيادة الدراويش مطلع هذا الموسم، وقاد الفريق للتأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية. وقرر مجلس الإسماعيلي بقيادة إبراهيم عثمان، تعيين أدهم السلحدار مديرًا فنيا مؤقتا، وتم تعيين محسن أبو جريشة مدربا مؤقتا، ويقود السلحدار الفريق في لقاء طنطا، يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم تعيين مدير فني أجنبي بعد ذلك.
الزمالك -وجينيراسيون (17)

مدرب الفراعنة السابق يضع روشتة لعلاج أزمة الزمالك

وضع أسامة نبيه، نجم الزمالك السابق، روشتة لعلاج الأزمة الحالية في القلعة البيضاء، عقب الهزيمة أمام مازيمبي الكونغولي (3-0) ضمن مواجهات الجولة الأولى بدور المجموعات بدوري الأبطال، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته عبر قناة "أون سبورت". وقال نبيه: "في البداية، عليك تنظيم العملية بالكامل، تعلم أنك في يوم كذا ستدفع قيمة كذا، وفي شهر كذا ستحصل على قيمة كذا. تلك التزامات عليك ترتيبها بالكامل وإبعادها عن اللاعبين لأنها تضغط عليهم. أعرف جيدا اللاعب المصري، لا يجيد التصرف في مثل تلك الأمور، ولكن هناك أخطاء فنية أيضا ظهرت في لقاء الزمالك ومازيمبي الأخير".
منتخب- إنجلترا

ساوثجيت: إنجلترا قادرة على التتويج باليورو

أعرب جاريث ساوثجيت، مدرب المنتخب الإنجليزي، عن ثقته في قدرة الجيل الحالي على تغيير التاريخ السيئ للأسود الثلاثة في منافسات كأس الأمم الأوروبية، وبلغت إنجلترا الدور قبل النهائي لكأس العالم 2018 وصعدت مرة واحدة فقط في آخر 50 عاما للدور قبل النهائي في اليورو، وأبلغ ساوثجيت الصحفيين: "لدينا فرصة لتحقيق نتيجة أفضل من الكثير من المنتخبات السابقة وتغيير سجلنا السيئ في بطولة أوروبا"، وتابع: "تملك هذه التشكيلة الفرصة لإسعاد جماهيرنا مجددا. اختبروا بالفعل هذه المشاعر قبل عامين، ولديهم الآن الفرصة لتكرارها وربما تحقيق نتيجة أفضل".
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جريزمان

عقوبات منتظرة على أتلتيكو بعد إهانة جريزمان

لم يحظَ النجم الفرنسي أنطوان جريزمان باستقبال جيد، عندما زار أمس ملعب واندا متروبليتانو، عندما واجه رفقة برشلونة، فريقه السابق أتلتيكو مدريد، ضمن مباريات الجولة رقم 15 من الدوري الإسباني، في المواجهة التي انتهت بفوز العملاق الكتالوني بهدف دون رد، من توقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وحرصت جماهير الروخيبلانكوس على مهاجمته بشدة بالأغاني العدوانية فى أثناء المباراة، إلى جانب إلقاء الكثير من الأشياء عليه، وهو الأمر الذي استنكرته بشدة رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا".
برشلونة-أتليتكو-مدريد

فالفيردي يتغنى بانتصار برشلونة على أتلتيكو مدريد

أشار إيرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة، إلى سعادته الكبيرة بالتغلب أمس على أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب واندا متروبوليتانو، ضمن مباريات الجولة رقم 15 من الدوري الإسباني، وقال فالفيردي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد حققنا الانتصار، وحصدنا 3 نقاط مهمة جدا. ورغم المعاناة كان الفوز أهم شيء"، وأضاف: "لقد توقعنا أن يبدأ أتلتيكو مدريد المباراة بهذه الطريقة، وفي أول 20 دقيقة كانوا أقوياء جدا، وكل هجمة ضدنا كانت مؤذية".
برشلونة-اتيلتكو-مدريد

قمة نارية بين برشلونة وأتلتيكو في الليجا اليوم

يحتضن ملعب واندا متروبوليتانو، اليوم الأحد، قمة مباريات الجولة رقم 15 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل أتلتيكو مدريد نظيره برشلونة، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 28 نقطة، بينما يوجد أتلتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 25 نقطة، وسبق أن تواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 164 مباراة سابقة، حقق خلالها العملاق الكتالوني الانتصار في 74 مباراة وخسر 50 مواجهة أخرى، وتعادل في 40 لقاءً، وسجل لاعبو البارسا في تلك المباريات 319 هدفًا، واستقبلت شباكهم 242 هدفًا.
برشلونة

تجدد صراع الصدارة بين برشلونة وريال مدريد اليوم

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يرحل برشلونة المتصدر برصيد 25 نقطة، لمواجهة ليجانيس متذيل الترتيب برصيد 6 نقاط، على الملعب البلدي دي بوتاركي، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وسبق أن تواجه الفريقان في الدوري 6 مرات من قبل، حقق خلالها برشلونة الانتصار في 5 لقاءات وتعرض لهزيمة وحيدة، وسجل لاعبو العملاق الكتالوني في تلك المواجهات 17 هدفًا، واهتزت شباك برشلونة بـ6 أهداف، كما سبق أن تواجها على ملعب ليجانيس في الدوري في 3 مباريات من قبل.
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