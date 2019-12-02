سيميوني عن هدف ميسي: يجب أن نصفق له

٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

ليونيل ميسي

أعرب المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني عن خيبة أمله بعد خسارة فريقه أتلتيكو مدريد، أمس الأحد، أمام برشلونة بهدف دون رد في الدوري الإسباني، مشيرًا إلى عدم سعادته بالنتيجة بعد المستوى المميز الذي قدمه الروخيبلانكوس في تلك القمة، وأكد سيميوني أنه لا يشعر بالكثير من القلق لتفوق برشلونة وريال مدريد عليه بـ 6 نقاط، بل من تقدم إشبيلية على فريقه بخمس نقاط، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يتحلى أتلتيكو بالقوة لتغيير هذا الوضع، وأضاف: "لا ينبغي أن نبتعد عن مراكز المقدمة التي تعد قريبة لنا في هذا التوقيت".

وأضاف: "عندما تنظر إلى الجدول لا تشعر بالسعادة، سنواصل العمل وسنبحث عن أن نكون أكثر قوة، وأن نلعب ككتلة واحدة مثلما فعلنا في المباريات السابقة، نحتاج إلى دفعة للأمام مثلما هي الحياة". ونوه: "نحتاج لحصد النقاط، لكن من أجل ذلك نحتاج إلى أن نكون جديرين بحصد هذه النقاط ونحن نسير على هذا المنوال وسنحسن