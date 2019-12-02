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تفاصيل توقيع اتفاقية حكومية لتسوية مستحقات المصدرين

وقعت الحكومة ممثلةً في وزارتي المالية والصناعة، اتفاقية جديدة لتسوية المستحقات المتأخرة لبعض الشركات المُصدرة، بهدف زيادة استثمارات الشركات وأنشطتها الصناعية
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص
وزارة المالية
وزارة المالية
وقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، مع ممثلي 9 شركات مصدرة، اتفاقيات تسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، يتم بمقتضاها صرف 20% من المتأخرات المستحقة لكل منها قبل نهاية ديسمبر الحالي، و20% خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، والباقى على 3 سنوات لاحقة؛ وذلك تنفيذًا للمبادرة التي أقرتها الحكومة للشركات التي لديها خطط توسعية لزيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية، ومن ثم صادراتها، بما يسهم في تشجيع الصناعة الوطنية.
تقضي هذه المبادرة بالتزام الحكومة بتسوية المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال 5 سنوات، على أن تلتزم هذه الشركات بضخ استثمارات، وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة، والتوسع في خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل. وشهد توقيع الاتفاقيات أحمد كجوك نائب وزير
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وزيرة-التخطيط الدكتورة-هالة السعيد

التخطيط: معدل التضخم تراجع إلى 2.4% بفضل جهود الدولة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن السنوات الأربع الأخيرة شهدت ضخ العديد من الاستثمارات في قطاعات الكهرباء وبناء المدن الجديدة وشبكة الطرق لتوفير بنية أساسية قوية تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، متابعة أنه تم كذلك الاستثمار في بنية تشريعية قوية. وأشارت السعيد إلى أن كل تلك الجهود انعكست لنجني ثمارها حاليا بارتفاع معدل النمو إلى 5.6% وانخفاض معدل البطالة ومعدل التضخم ليصل إلى 2.4%، فضلًا عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليغطي قرابة 8 أشهر ونصف واردات، ما يعكس القوة المالية الحالية لمصر أمام العالم.
وزيرة التخطيط فى مؤتمر الاستثمار الثالث

السعيد: القضية السكانية تعادل الإرهاب في خطورته

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن كل الرؤى طويلة المدى تحتاج إلى تحديث، لافتة إلى التحديث الذي تم على رؤية مصر 2030 بعد إطلاقها بنحو 4 سنوات، مؤكدة أهمية تحديث الرؤية لدمج عدد من التحديات بها، كتحدي السكان بوصفه أحد الأمور المهمة التي يتم التركيز عليها. وتابعت السعيد أن القضية السكانية هي قضية أمن قومي بالنسبة لمصر فهي تعادل قضية الإرهاب في خطورتها، مشيرة إلى أن الثروة البشرية هي بالفعل ثروة، لكن عندما يزيد عدد السكان فهو يهدد كل جهود التنمية، مؤكدة أن القضية السكانية هي قضية محورية لا بد من التركيز عليها.
الذهب (2)

أسعار الذهب تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 655 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1459 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وزير-الماليه

غدا بدء الاجتماعات التحضيرية لوزراء المالية الأفارقة

تستضيف مدينة شرم الشيخ غدًا، الثلاثاء، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء لاجتماع لجنة وزراء المالية الخمسة عشر «F15»، وذلك فى إطار فعاليات رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. وذكر بيان لوزارة المالية أن الوزارة سوف تنظم بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، يوم 6 ديسمبر الجاري، اجتماع لجنة وزراء المالية الخمسة عشر «F15» لمناقشة آخر تطورات الإصلاح المالي والموازني للاتحاد الإفريقي، ومراجعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالتمويل، ووضع مساهمات الدول الأعضاء، وتطوير القواعد الإجرائية لعمل اللجنة، على النحو الذي يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للاتحاد.
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وزير-الماليه

غدا بدء الاجتماعات التحضيرية لوزراء المالية الأفارقة

تستضيف مدينة شرم الشيخ غدًا، الثلاثاء، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء لاجتماع لجنة وزراء المالية الخمسة عشر «F15»، وذلك فى إطار فعاليات رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. وذكر بيان لوزارة المالية أن الوزارة سوف تنظم بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، يوم 6 ديسمبر الجاري، اجتماع لجنة وزراء المالية الخمسة عشر «F15» لمناقشة آخر تطورات الإصلاح المالي والموازني للاتحاد الإفريقي، ومراجعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالتمويل، ووضع مساهمات الدول الأعضاء، وتطوير القواعد الإجرائية لعمل اللجنة، على النحو الذي يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للاتحاد.
وزير-المالية -محمد-معيط

وزير المالية: نجحنا في تحقيق المستهدفات الاقتصادية خلال العام الماضي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن مصر نجحت في تحقيق المستهدفات الاقتصادية خلال العام المالي الماضي، رغم كل التحديات التي تم مواجهتها في انعكاس إيجابي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إلى أن ذلك جاء خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر السنوي للجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، إذ أضاف معيط أن مصر سجلت أعلى معدل نمو منذ 10 سنوات بنسبة 5.6%، وأصبح هيكل النمو أكثر تنوعا وتوازنا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز.
وزير-الماليه

وزير المالية: ضمانات جديدة لرفع كفاءة الإنفاق العام

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه يجرى حاليا تطوير أداء فريق التفتيش المالي بقطاع الحسابات والمديريات المالية وفقًا لأحدث الممارسات المهنية الدولية، لإرساء ضمانات جديدة تسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وحوكمة إجراءات وأعمال الإيرادات والمصروفات بالجهات الحكومية من أجل استخدام الأموال العامة في المسارات والأغراض المقررة، تنفيذًا للسياسات المعتمدة، بما يساعد في تحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة وخفض العجز والدين للناتج المحلي ورفع معدل النمو؛ لتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وزيادة أوجه الإنفاق على تحسين معيشة المواطنين.
وزير-المالية -محمد-معيط

المالية: ربط برامج الوزارات والهيئات برؤية مصر 2030

أكدت وزارة المالية اليوم، الأحد، الانتهاء من إعداد الاستمارة الموحدة لموازنة "البرامج والأداء" و"مصفوفة البرامج" بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومن المقرر إرسالها إلى الجهات الإدارية الموازنية خلال الأيام المقبلة. وأوضحت الوزارة أنه سيتم الالتزام بهذه الاستمارة الموحدة في إعداد موازنة العام المالي المقبل، ليتم ربط برامج الوزارات والهيئات برؤية مصر 2030، وبرنامج الحكومة وتوحيد الأنشطة المتشابهة.
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