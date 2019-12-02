رياضة

مدرب بلجيكا يتحسر على صعوبة قرعة يورو 2020

٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص
روبرتو مارتينيز
روبرتو مارتينيز
أعرب روبرتو مارتينيز، مدرب بلجيكا، عن حسرته لوجود بلجيكا في المجموعة الثانية من اليورو إلى جانب كل من روسيا والدنمارك وفنلندا، مؤكدًا صعوبة التحدي الذي يواجهه، ومع مشاركة روسيا والدنمارك في استضافة فعاليات البطولة التي تقام في 12 مدينة مختلفة بأنحاء القارة الأوروبية، سيكون على المنتخب البلجيكي أن يخرج لملاقاة المنتخبين في عقر داره، قبل أن يلتقي المنتخب الفنلندي الفريق الرابع في المجموعة، وهو ما يقلق مارتينيز كثيرًا على الرغم من تصدر بلجيكا التصنيف العالمي لفيفا، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الألمانية.
وقال مارتينيز: "إنه أسوأ سيناريو في ما يتعلق بالناحية اللوجيستية". وأوضح مارتينيز أنه سيعسكر بفريقه في ضواحي سان بطرسبرج لتقليص فترات السفر. ويحظى المنتخب البلجيكي بخبرة اللعب مع الوجوه الجديدة في البطولات الكبيرة، إذ التقى منتخب بنما في كأس العالم 2018 بروسيا أيضا، وذلك في الدور الأول للبطولة التي
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ميودراج يسيتش - مدرب الإسماعيلي (1)

رسميا.. الإسماعيلي يقيل الصربي ميودراج يسيتش

أقال النادي الإسماعيلي مدربه الصربي ميودراج يسيتش من منصبه، اليوم الإثنين، وذلك بعد الخسارة من الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز يوم السبت الماضي، بعد أن كان ميودراج قد تولى قيادة الدراويش مطلع هذا الموسم، وقاد الفريق للتأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية. وقرر مجلس الإسماعيلي بقيادة إبراهيم عثمان، تعيين أدهم السلحدار مديرًا فنيا مؤقتا، وتم تعيين محسن أبو جريشة مدربا مؤقتا، ويقود السلحدار الفريق في لقاء طنطا، يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم تعيين مدير فني أجنبي بعد ذلك.
الزمالك -وجينيراسيون (17)

مدرب الفراعنة السابق يضع روشتة لعلاج أزمة الزمالك

وضع أسامة نبيه، نجم الزمالك السابق، روشتة لعلاج الأزمة الحالية في القلعة البيضاء، عقب الهزيمة أمام مازيمبي الكونغولي (3-0) ضمن مواجهات الجولة الأولى بدور المجموعات بدوري الأبطال، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته عبر قناة "أون سبورت". وقال نبيه: "في البداية، عليك تنظيم العملية بالكامل، تعلم أنك في يوم كذا ستدفع قيمة كذا، وفي شهر كذا ستحصل على قيمة كذا. تلك التزامات عليك ترتيبها بالكامل وإبعادها عن اللاعبين لأنها تضغط عليهم. أعرف جيدا اللاعب المصري، لا يجيد التصرف في مثل تلك الأمور، ولكن هناك أخطاء فنية أيضا ظهرت في لقاء الزمالك ومازيمبي الأخير".
منتخب- إنجلترا

ساوثجيت: إنجلترا قادرة على التتويج باليورو

أعرب جاريث ساوثجيت، مدرب المنتخب الإنجليزي، عن ثقته في قدرة الجيل الحالي على تغيير التاريخ السيئ للأسود الثلاثة في منافسات كأس الأمم الأوروبية، وبلغت إنجلترا الدور قبل النهائي لكأس العالم 2018 وصعدت مرة واحدة فقط في آخر 50 عاما للدور قبل النهائي في اليورو، وأبلغ ساوثجيت الصحفيين: "لدينا فرصة لتحقيق نتيجة أفضل من الكثير من المنتخبات السابقة وتغيير سجلنا السيئ في بطولة أوروبا"، وتابع: "تملك هذه التشكيلة الفرصة لإسعاد جماهيرنا مجددا. اختبروا بالفعل هذه المشاعر قبل عامين، ولديهم الآن الفرصة لتكرارها وربما تحقيق نتيجة أفضل".
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منتخب-بلجيكا

بلجيكا تكتسح قبرص في تصفيات يورو 2020

اكتسح المنتخب البلجيكي نظيره القبرصي بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020. سجل أهداف المنتخب البلجيكي كريستيان بنتيكي في الدقيقة 16 و 68، كيفين دي بروين في الدقائق 36، 41، يانيك فيريرا كاراسكو في الدقيقة 44، كايبروس كريستوفوروي هدف ذاتي عن طريق الخطأ في الدقيقة 51، بينما سجل المنتخب القبرصي هدفه الوحيد عن طريق نيكولاس إيوانو في الدقيقة 14 من زمن أحداث الشوط الأول.
هازارد

هازارد ساخرًا: شاهدتم بالفعل أفضل نسخة لي مع الريال

تألق النجم البلجيكي إيدين هازارد أمس السبت، بعدما سجل هدفين في فوز منتخب بلاده على ميدان روسيا بنتيجة 4-1، ضمن مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وعقب المباراة أكد هازارد على شعوره بالسعادة لتواجده ضمن صفوف فريق ريال مدريد، مشيرًا إلى أن تأقلمه مع الفريق يسير بشكل جيد، وقال إيدين، خلال تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "متى ستظهر أفضل نسخة مني مع ريال مدريد؟ لقد رأيتم بالفعل أفضل هازارد (ضاحكًا)"، وأضاف: "أنا سعيد جدًا في ريال مدريد، وذلك يجعلني سعيد بلعب كرة القدم، وتأقلمي يسير بشكل جيد".
البرتغال‎

البرتغال تستهدف التأهل رسميًا لليورو أمام لوكسمبورج

تتواصل اليوم الأحد، التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما ترحل البرتغال حاملة اللقب لمواجهة لوكسمبورج على ملعب خوسي بارثيل في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتحتل البرتغال المركز الثاني برصيد 14 نقطة بينما تتواجد لوكسمبورج في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، وتحتاج البرتغال للفوز لضمان التأهل رسميًا، وفي نفس المجموعة تستقبل صربيا الثالثة برصيد 13 نقطة، نظيرتها أوكرانيا المتصدرة برصيد 19 نقطة، والتي ضمنت التأهل بالفعل على ملعب ريد ستار ستاديوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا.
هولندا

هولندا تبحث عن التأهل لليورو أمام إيرلندا الشمالية

تتواصل اليوم السبت مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما يستقبل منتخب إيرلندا الشمالية نظيره الهولندي على ملعب ويندسور بارك في تمام الساعة 9:45 مساء، وتحتل هولندا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة، بينما تتواجد إيرلندا الشمالية في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، وفي حال حققت هولندا الانتصار فستضمن التأهل رسميًا لليورو، وضمن مباريات نفس المجموعة، تستقبل ألمانيا الثانية برصيد 15 نقطة منتخب روسيا البيضاء الرابع برصيد 4 نقاط على ملعب بروسيا بارك في تمام الساعة 9:45 مساء، وضمنت روسيا البيضاء المشاركة في الملحق.
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