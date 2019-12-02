مدرب بلجيكا يتحسر على صعوبة قرعة يورو 2020

٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص

روبرتو مارتينيز

أعرب روبرتو مارتينيز، مدرب بلجيكا، عن حسرته لوجود بلجيكا في المجموعة الثانية من اليورو إلى جانب كل من روسيا والدنمارك وفنلندا، مؤكدًا صعوبة التحدي الذي يواجهه، ومع مشاركة روسيا والدنمارك في استضافة فعاليات البطولة التي تقام في 12 مدينة مختلفة بأنحاء القارة الأوروبية، سيكون على المنتخب البلجيكي أن يخرج لملاقاة المنتخبين في عقر داره، قبل أن يلتقي المنتخب الفنلندي الفريق الرابع في المجموعة، وهو ما يقلق مارتينيز كثيرًا على الرغم من تصدر بلجيكا التصنيف العالمي لفيفا، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الألمانية.

وقال مارتينيز: "إنه أسوأ سيناريو في ما يتعلق بالناحية اللوجيستية". وأوضح مارتينيز أنه سيعسكر بفريقه في ضواحي سان بطرسبرج لتقليص فترات السفر. ويحظى المنتخب البلجيكي بخبرة اللعب مع الوجوه الجديدة في البطولات الكبيرة، إذ التقى منتخب بنما في كأس العالم 2018 بروسيا أيضا، وذلك في الدور الأول للبطولة التي

وقال مارتينيز: "إنه أسوأ سيناريو في ما يتعلق بالناحية اللوجيستية".



وأوضح مارتينيز أنه سيعسكر بفريقه في ضواحي سان بطرسبرج لتقليص فترات السفر.



ويحظى المنتخب البلجيكي بخبرة اللعب مع الوجوه الجديدة في البطولات الكبيرة، إذ التقى منتخب بنما في كأس العالم 2018 بروسيا أيضا، وذلك في الدور الأول للبطولة التي وصل فيها إلى المربع الذهبي.



وأوضح مارتينيز أن المواجهة مع المنتخب الفنلندي لن تكون بنفس قدر التحدي في المواجهة مع المنتخبين الدنماركي والروسي.



ووصف المدرب، الفريق الروسي بأنه "شجاع" وأشار إلى أنه أطاح بالمنتخب الإسباني من بطولة كأس العالم 2018.



وأشار مارتينيز إلى أنه لو كان من الممكن أن يختار مسارا في يورو 2020، فإنه كان سيختار عكس هذا المسار تماما، منوهًا: "ليس لدينا أي هامش للخطأ".