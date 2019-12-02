فالفيردي يتغنى بانتصار برشلونة على أتلتيكو مدريد

٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص

برشلونة وأتلتيكو مدريد

أشار إيرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة، إلى سعادته الكبيرة بالتغلب أمس على أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب واندا متروبوليتانو، ضمن مباريات الجولة رقم 15 من الدوري الإسباني، وقال فالفيردي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد حققنا الانتصار، وحصدنا 3 نقاط مهمة جدا. ورغم المعاناة كان الفوز أهم شيء"، وأضاف: "لقد توقعنا أن يبدأ أتلتيكو مدريد المباراة بهذه الطريقة، وفي أول 20 دقيقة كانوا أقوياء جدا، وكل هجمة ضدنا كانت مؤذية".

وتابع: "مع السيطرة على الكرة بشكل أكبر والتقدم، نجحنا في خلق الفرص، وكلا الفريقين سنحت له فرصتان مؤكدتان، لكن الأفضلية في الشوط الثاني كانت لنا بنسبة أكبر قليلًا". واستكمل: "تير شتيجن؟ كان هناك حارسان في الملعب يمكنهما صناعة المعجزات، ودائمًا يقومان بتصديات رائعة". وواصل فالفيردي: "أنا راضٍ، وأعجبني

وتابع: "مع السيطرة على الكرة بشكل أكبر والتقدم، نجحنا في خلق الفرص، وكلا الفريقين سنحت له فرصتان مؤكدتان، لكن الأفضلية في الشوط الثاني كانت لنا بنسبة أكبر قليلًا".



واستكمل: "تير شتيجن؟ كان هناك حارسان في الملعب يمكنهما صناعة المعجزات، ودائمًا يقومان بتصديات رائعة".



وواصل فالفيردي: "أنا راضٍ، وأعجبني كل شيء، ويجب النظر للمباراة بشكل كامل، فنحن في البداية عانينا، لكننا سجلنا، وحققنا النقاط الثلاث، ولا يمكن أن نفكر بشكل سيئ الآن".



وأردف: "ميسي؟ في المباريات التي تتسم بالتساوي مع الخصم، فإن وجود ميسي يعد ميزة رائعة دائمًا".



واختتم: "بيكيه؟ أعتقد أنه بخير، كان بمقدوره الاستمرار في اللعب، لكني فضلت عدم المخاطرة به".