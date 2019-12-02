إحالة 5 مسؤولين أهدروا 6 ملايين جنيه للتأديبية

«نصاب» عقد معهم صفقة توريد زيوت إلى الهيئة العامة للنقل النهري مقابل 6 ملايين جنيه حولوها له عبر الإنترنت دون أي ضمانات أو أوراق يمكن التحقق بشأن تزويرها من عدمه

٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص

مقر النيابة الإدارية- أرشيفية

أحالت هيئة النيابة الإدارية 5 من العاملين بشركة مصر للبترول، إلى المحاكمة التأديبية، لاتهامهم بالإهمال الجسيم الذي ترتب عليه إهدار المال العام، بما يقارب ستة ملايين جنيه، إذ تبين أنهم اتفقوا مع أحد الأشخاص الذي انتحل صفة مندوب عن الهيئة العامة للنقل النهري، على توريد كميات من الزيوت للهيئة، على أن تُسدد قيمة المشحونات عن طريق الدفع الإلكتروني خلال أسبوعين من تاريخ الفحص والاستلام، وفتح حساب باسم الهيئة العامة للنقل النهري وتوريد ودفع فواتير قيمتها تقارب 6 ملايين جنيه، دون التحقق من صحة المستندات المقدمة من المندوب المزعوم.

بدأت النيابة التحقيق فى الواقعة بناءً على بلاغ لرئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول، بشأن إهمال مسؤولي قطاع مبيعات العملاء بمنطقة القاهرة، وإهدار المال العام، وباشر المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية فحص وقائع الاتهام التى أكدت تورط المتهمين فى مخالفات أفصح عنها بيان للنيابة الإدارية، جاء كالتالي: 1-

بدأت النيابة التحقيق فى الواقعة بناءً على بلاغ لرئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول، بشأن إهمال مسؤولي قطاع مبيعات العملاء بمنطقة القاهرة، وإهدار المال العام، وباشر المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية فحص وقائع الاتهام التى أكدت تورط المتهمين فى مخالفات أفصح عنها بيان للنيابة الإدارية، جاء كالتالي:



1- الموافقة على توريد زيوت من شركة مصر للبترول لصالح الهيئة العامة للنقل النهري دون إبرام تعاقد أو الحصول على المستندات والضمانات اللازمة من الهيئة آنفة الذكر وإعفاؤها من ذلك دون موافقة السلطة المختصة، ما ترتب عليه صرف منتجات بترولية لأحد الأشخاص الذي انتحل صفة مفوض عن الهيئة العامة للنقل النهري، بلغت قيمتها ما يقارب ستة ملايين جنيه حال كونه من غير العاملين بالهيئة، ما تعذر معه تحصيل هذا المبلغ لصالح شركة مصر للبترول.



2- الموافقة على منح الهيئة العامة للنقل النهري ائتمانا في السداد لمدة أسبوعين لسداد قيمة منتجات الزيوت الموردة للهيئة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة المتمثلة في مدير عام المنطقة ومدير عام السوق الداخلي بالمخالفة للائحة التسويق الخاصة بالشركة.



3- قيامه بإرسال مكاتبة صادرة عن قطاع تسويق العملاء بشركة مصر للبترول والمُعدة بمعرفته لإدارة خدمات العمليات والتسويق بمنطقة القاهرة، وضمنها طلب فتح حساب جارٍ للهيئة العامة للنقل النهري على الرغم من عدم توافر المستندات اللازمة لفتح الحساب.



4- التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة الصور الضوئية للتفويضات المنسوب صدورها للهيئة العامة للنقل النهري المقدمة من الشخص المشار إليه سلفا، والتي تم بموجبها تسليمه الزيوت المملوكة لشركة مصر للبترول الموضحة قيمتها سلفا ودون طلب أصول تلك التفويضات، ما أدى إلى عدم اكتشاف تزوير هذه التفويضات.



كما تبين تورط مفتش مبيعات تسويق عملاء بمنطقة القاهرة التابعة لشركة مصر للبترول في الآتي:



1- عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال تحصيل المديونية المستحقة على الهيئة العامة للنقل النهري البالغة قيمتها ما يقارب ستة ملايين جنيه عقب مرور أسبوعين على صدور أول فاتورة للهيئة بالمخالفة للائحة شركة مصر للبترول.



2- قيامه بالاعتداد بالصور الضوئية للتفويضات المنسوب صدورها للهيئة العامة للنقل النهري للشخص المذكور سلفا، دون طلب أصول تلك التفويضات، ما أدى إلى عدم اكتشاف تزوير هذه التفويضات وترتب عليه عدم إمكانية تحصيل مستحقات شركة مصر للبترول البالغة قيمتها ما يقارب ستة ملايين جنيه.



3- إصداره طلبي صرف ضمنهما رقم حساب الهيئة العامة للنقل النهري، على الرغم من عدم صدور خطاب من إدارة خدمة العمليات والتسويق لفتح حساب جارٍ للعميل إلا لاحقا.



وكذا قيام مديرة إدارة خدمة العمليات والتسويق بمنطقة القاهرة التابعة لشركة مصر للبترول وحاليا بالإدارة العامة للنقل بمنطقة غمرة، بإصدار كتاب إدارة خدمات العمليات والتسويق بشركة مصر، والمتضمن فتح حساب جارٍ باسم الهيئة العامة للنقل، على الرغم من عدم توافر المستندات اللازمة لفتح الحساب للهيئة سالفة الذكر، وبالمخالفة للائحة الشركة خلال فترة عملها مديرا للإدارة سالفة الذكر.



وتقاعس مدير إدارة حسابات العملاء والوكلاء بمنطقة القاهرة التابعة لشركة مصر للبترول وحاليا مدير عام مساعد الحسابات بذات المنطقة عن مخاطبة إدارة خدمة العمليات والتسويق بالشركة المذكورة لطلب المستندات المتمثلة في نموذج بطاقة بيانات العميل وكذا النموذج الخاص بطلب فتح حساب جارٍ عام أو خاص وكذا العقد المبرم بين منطقة القاهرة التابعة لشركة مصر للبترول، والهيئة العامة للنقل النهري، ما حال دون اكتشاف عدم استيفاء المستندات سالفة البيان وبالمخالفة للائحة الشركة.



وقيام مدير إدارة خدمات العمليات والتسويق بمنطقة القاهرة التابعة لشركة مصر للبترول بإخطار المخالف الثاني شفهيا برقم حساب الهيئة العامة للنقل النهري، على الرغم من عدم استيفاء المستندات المطلوبة وحال عدم صدور رقم حساب للهيئة سالفة الذكر بصورة رسمية إلا في تاريخ لاحق، ما كان من شأنه قيام المتهم الثاني بإصدار إذنَي صرف لحساب الهيئة العامة للنقل النهري.



وبناءً على ما تقدم وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة المتهمين جميعا إلى المحاكمة التأديبية.



