جريمة

إحالة 5 مسؤولين أهدروا 6 ملايين جنيه للتأديبية

«نصاب» عقد معهم صفقة توريد زيوت إلى الهيئة العامة للنقل النهري مقابل 6 ملايين جنيه حولوها له عبر الإنترنت دون أي ضمانات أو أوراق يمكن التحقق بشأن تزويرها من عدمه
٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص
مقر النيابة الإدارية- أرشيفية
مقر النيابة الإدارية- أرشيفية
أحالت هيئة النيابة الإدارية 5 من العاملين بشركة مصر للبترول، إلى المحاكمة التأديبية، لاتهامهم بالإهمال الجسيم الذي ترتب عليه إهدار المال العام، بما يقارب ستة ملايين جنيه، إذ تبين أنهم اتفقوا مع أحد الأشخاص الذي انتحل صفة مندوب عن الهيئة العامة للنقل النهري، على توريد كميات من الزيوت للهيئة، على أن تُسدد قيمة المشحونات عن طريق الدفع الإلكتروني خلال أسبوعين من تاريخ الفحص والاستلام، وفتح حساب باسم الهيئة العامة للنقل النهري وتوريد ودفع فواتير قيمتها تقارب 6 ملايين جنيه، دون التحقق من صحة المستندات المقدمة من المندوب المزعوم.
بدأت النيابة التحقيق فى الواقعة بناءً على بلاغ لرئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول، بشأن إهمال مسؤولي قطاع مبيعات العملاء بمنطقة القاهرة، وإهدار المال العام، وباشر المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية فحص وقائع الاتهام التى أكدت تورط المتهمين فى مخالفات أفصح عنها بيان للنيابة الإدارية، جاء كالتالي: 1-
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بلاغ يتهم أمير قطر بتمويل «خلية لندن» للتحريض ضد مصر

تلقت النيابة العامة بلاغًا يتهم أمير قطر بتمويل آخرين واستخدامهم من أجل تشويه صورة مصر وقيادتها في المحافل الدولية، بمعاونة عزمى بشارة مدير قناة العربي الجديد، ومحمد على وعمرو واكد وخالد أبو النجا وإبراهيم منير وممدوح على وهانى السباعى وسها الشيخ وسندس عاصم وأسامة جاويش وسامى كمال الدين ورشا قنديل ويوسف حسين وزين العابدين توفيق. ووصف البلاغ المشكو فى حقهم بأنهم "خلية وسط لندن"، لإسقاط الدولة المصرية ونشر أخبار كاذبة تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن الداخلى للبلاد وبث الفتنة في الشارع المصري، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.
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مقتل مسجل خطر في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالشرقية

لقى مسجل خطر مصرعه في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن بالظهير الصحراوي لمدينة العاشر من رمضان، خلف عشش الصرف الصحي، حيث توجهت قوة أمنية لضبطه بعد ورود معلومات باتخاذه المنطقة وكرا لترويج نشاطه فى الأسلحة والمخدرات، لكن المتهم بادر بإطلاق النيران تجاه قوات الأمن، ما اضطرهم للتعامل معه ومبادلته إطلاق النيران، وهو ما أسفر عن مصرعه، وكان بحوزته (بجوار الجثمان) بندقية آلية و2 خزينة للسلاح و40 طلقة نارية، وكيلوجرام من مخدر الهيروين ودراجة نارية دون لوحات معدنية.
انتشال غريق - أرشيفية

النيابة تستعجل تحريات المباحث بشأن غريق الإبراهيمية

كلفت النيابة العامة رجال المباحث بمديرية أمن أسيوط، بسرعة الكشف عن غموض مصرع شاب ثلاثيني غرقًا فى ترعة الإبراهيمية، والتحقق من انتحاره، وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وكلفت النيابة خبراء الطب الشرعي بتشريح الجثمان للوقوف على أسباب الوفاة. واستمعت النيابة إلى أقارب المتوفى، ونفوا وجود شبهة جنائية، ورجحوا انتحاره جراء معاناته من أزمة نفسية بسبب خلافات عائلية، موضحين أنه خرج من المنزل قبل ثلاثة أيام من العثور على جثته بعدما طفت على سطح المياه.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

إصابة 4 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز بالبدرشين

انفجار أسطوانة غاز داخل منزل أسرة بالبدرشين تسبب في إصابة 4 أشخاص من أفرادها بحروق من الدرجة الأولى. غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة البدرشين، ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء لمحاصرة النيران، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات. الحادث أسفر عن إصابة كل من: مصطفى محمد 36 عاما، وزوجتيه ماجدة بكر، وآية سيد، وطفلة عمرها 3 سنوات، بحروق وفي حالة خطرة، وتم نقل المصابين لمستشفى الحوامدية العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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ميناء-الاسكندرية-ارشيفية

إحالة عمال بميناء الدخيلة للمحكمة:تسببوا في وفاة شخص

أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 8 عاملين بميناء الدخيلة البحري وهيئة ميناء الإسكندرية للمحاكمة التأديبية بتهمة الإهمال الجسيم، ما تسبب في غرق قاطرة بميناء الدخيلة والإضرار بالمال العام بإجمالي 19 مليون جنيه قيمة التلفيات التي لحقت بها وقيمة انتشالها من الغرق ووفاة أحد الأشخاص على متنها. وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية بشأن واقعة غرق القاطرة دخيلة 6 ووفاة مواطن كان متواجدا على متن تلك القاطرة برفقه نجله أثناء غرقها، على الرغم من كونهما من غير العاملين بميناء الدخيلة البحري.
مدرسة بالقليوبية تلغي الاحتفال بعيد الأم لوفاة معلمة

«مات في الفصل».. إحالة واقعة طالب القناطر للنيابة

ساعات قليلة مرت على وفاة طالب داخل أحد الفصول بمدرسة نور السلام الخاصة بالقناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية، حتى أصدر طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، قرارا بإحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية؛ بسبب الإهمال والتقصير في نقل الطالب فور شعوره بالتعب للمستشفى الذى يقع بجوار المدرسة مباشرة، لافتا إلى أن وقائع التسبب في القتل تُحول إلى النيابة العامة فقط، بينما تلك التي تقع تحت بند الإهمال والتقصير يتم تحويلها إلى النيابة الإدارية. وذلك في تصريحات صحفية له اليوم الخميس.
النيابة الإدارية

إحالة مسؤولين اثنين بوزارة التعليم العالي للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافي ورئيسة قسم التقارير بوزارة التعليم العالي، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة لخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفتهما قانون الخدمة المدنية، وذلك إذ مرر المتهمان تقرير كفاءة خاص بموظفة، دون مراجعته وعرضه على لجنة شئون العاملين للتحقيق فيه، ليكسبا التقرير صفة الموافقة النهائية، على الرغم من عدم صحة ذلك واتباع الإجراءات المعتادة فى مثل هذا الأمر، تحقيقًا لمبدأ العدالة بين الموظفين، وحملت وقائع الاتهام رقم (193 لسنة 61 قضائية).
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