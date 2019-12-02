وزيرة التخطيط: معرض CairoICT منصة تجمع شركاء التنمية

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن معرض Cairo ICT هذا العام، مظلة تلتقي تحتها الوزارات المصرية التى تعمل على تقديم خدماتها بشكل إلكتروني؛ بهدف تيسير الحصول على تلك الخدمات للمواطنين، فضلًا عن السعي نحو تحقيق خطة التحول الرقمي، موضحة أن المعرض يشهد مشاركة واسعة من كبرى الشركات المعنية بالتكنولوجيا ممثلة عن القطاع الخاص، ووزارات الحكومة ممثلة عن القطاع العام، ليصبح منصة تجمع شركاء التنمية. جاء ذلك خلال زيارتها جناح شركة إن آي كابيتال القابضة وأيادٍ للاستثمار والتنمية والشركات التابعة في معرض Cairo ICT 2019.

وأشارت "السعيد" إلى اهتمام الدولة بالتحول الرقمي ودعم تكنولوجيا المعلومات، وذلك في ما يواكب التغييرات العالمية والتكنولوجية المتسارعة، حيث بدأت الدولة فى العمل على العديد من مشروعات الميكنة وتطوير البنية التحتية للاتصالات لتحقيق التحول الرقمى والشمول المالى. وشارك في الجناح عدد من الشركات ضمت