جريمة

مقتل مسجل خطر في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالشرقية

٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
لقى مسجل خطر مصرعه في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن بالظهير الصحراوي لمدينة العاشر من رمضان، خلف عشش الصرف الصحي، حيث توجهت قوة أمنية لضبطه بعد ورود معلومات باتخاذه المنطقة وكرا لترويج نشاطه فى الأسلحة والمخدرات، لكن المتهم بادر بإطلاق النيران تجاه قوات الأمن، ما اضطرهم للتعامل معه ومبادلته إطلاق النيران، وهو ما أسفر عن مصرعه، وكان بحوزته (بجوار الجثمان) بندقية آلية و2 خزينة للسلاح و40 طلقة نارية، وكيلوجرام من مخدر الهيروين ودراجة نارية دون لوحات معدنية.
أفادت المعلومات نشاط عاطل يبلغ من العمر 38 سنة، فى الأعمال الإجرامية، وأنه مقيم في القصاصين بالإسماعيلية، وله معلومات جنائية، ويقوم بالاتجار في المواد المخدرة ويحوز أسلحة نارية دون ترخيص، ويتخذ من منطقة الظهير الصحراوى خلف عشش الصرف الصحى وكرا له. على الفور وجه اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية
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تميم (2)

بلاغ يتهم أمير قطر بتمويل «خلية لندن» للتحريض ضد مصر

تلقت النيابة العامة بلاغًا يتهم أمير قطر بتمويل آخرين واستخدامهم من أجل تشويه صورة مصر وقيادتها في المحافل الدولية، بمعاونة عزمى بشارة مدير قناة العربي الجديد، ومحمد على وعمرو واكد وخالد أبو النجا وإبراهيم منير وممدوح على وهانى السباعى وسها الشيخ وسندس عاصم وأسامة جاويش وسامى كمال الدين ورشا قنديل ويوسف حسين وزين العابدين توفيق. ووصف البلاغ المشكو فى حقهم بأنهم "خلية وسط لندن"، لإسقاط الدولة المصرية ونشر أخبار كاذبة تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن الداخلى للبلاد وبث الفتنة في الشارع المصري، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.
النيابة الإدارية

إحالة 5 مسؤولين أهدروا 6 ملايين جنيه للتأديبية

أحالت هيئة النيابة الإدارية 5 من العاملين بشركة مصر للبترول، إلى المحاكمة التأديبية، لاتهامهم بالإهمال الجسيم الذي ترتب عليه إهدار المال العام، بما يقارب ستة ملايين جنيه، إذ تبين أنهم اتفقوا مع أحد الأشخاص الذي انتحل صفة مندوب عن الهيئة العامة للنقل النهري، على توريد كميات من الزيوت للهيئة، على أن تُسدد قيمة المشحونات عن طريق الدفع الإلكتروني خلال أسبوعين من تاريخ الفحص والاستلام، وفتح حساب باسم الهيئة العامة للنقل النهري وتوريد ودفع فواتير قيمتها تقارب 6 ملايين جنيه، دون التحقق من صحة المستندات المقدمة من المندوب المزعوم.
انتشال غريق - أرشيفية

النيابة تستعجل تحريات المباحث بشأن غريق الإبراهيمية

كلفت النيابة العامة رجال المباحث بمديرية أمن أسيوط، بسرعة الكشف عن غموض مصرع شاب ثلاثيني غرقًا فى ترعة الإبراهيمية، والتحقق من انتحاره، وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وكلفت النيابة خبراء الطب الشرعي بتشريح الجثمان للوقوف على أسباب الوفاة. واستمعت النيابة إلى أقارب المتوفى، ونفوا وجود شبهة جنائية، ورجحوا انتحاره جراء معاناته من أزمة نفسية بسبب خلافات عائلية، موضحين أنه خرج من المنزل قبل ثلاثة أيام من العثور على جثته بعدما طفت على سطح المياه.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

إصابة 4 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز بالبدرشين

انفجار أسطوانة غاز داخل منزل أسرة بالبدرشين تسبب في إصابة 4 أشخاص من أفرادها بحروق من الدرجة الأولى. غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة البدرشين، ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء لمحاصرة النيران، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات. الحادث أسفر عن إصابة كل من: مصطفى محمد 36 عاما، وزوجتيه ماجدة بكر، وآية سيد، وطفلة عمرها 3 سنوات، بحروق وفي حالة خطرة، وتم نقل المصابين لمستشفى الحوامدية العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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وحدة-ترخيص-مرور (2)

وداعا لطوابير المرور.. 5 خدمات جديدة في مكاتب البريد

وقعت وزارة الداخلية، ممثلة فى قطاع الشرطة المتخصصة (الإدارة العامة لنظم معلومات المرور) على مذكرة تعاون مشترك مع الهيئة القومية للبريد المصرى، لتقديم الخدمات المرورية من خلال فروع مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، للتمكين من الحصول على التراخيص المطلوبة من خلال مكاتب البريد، أو توصيلها لهم وفقا لرغباتهم؛ اتساقا مع السياسة العامة للدولة الهادفة إلى تطوير أنظمة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين كأحد المحاور التى تهدف إلى تفعيل منظومة الخدمات الحكومية المميزة بتعدد قنواتها لتقديم الخدمات.
ضرب-معاق

التحقيق في ضرب شخص من ذوي الاحتياجات «في الشارع»

مقطع فيديو لا يتعدى دقيقتين شهد رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "فيسبوك"، يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يعتدون بالضرب ويشرعون في هتك عرض شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وزعم مستخدمو "فيسبوك" أن الواقعة دارت أحداثها في نطاق محافظة الإسماعيلية؛ ما أثار غضب مستخدمي منصات "السوشيال ميديا"، الذين طالبوا بسرعة ضبط المتهمين وتقديمهم للمحاكمة العاجلة. المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، أمر بفتح تحقيق عاجل فى الواقعة، اليوم الخميس.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (7)

مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في انقلاب سيارة

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنين آخران، في حادث انقلاب سيارة بمدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، اليوم الخميس. وكان اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ بشأن انقلاب سيارة بقرية الأمل دائرة مركز شرطة القتطرة شرق، ما أسفر عن مصرع عدد من الأشخاص وإصابة عدد آخر، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتم الدفع بـ5 سيارات اسعاف وتبين انقلاب السيارة تحمل رقم د ب 5817 بقرية الأمل.
قوات-الشرطة (2)

كواليس مأمورية أوقعت عنصرا إجراميا في وادي «أم قمر»

تحريات أكدت وجود أحد العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة" (مُقيم بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية) فى منطقة "وادي أم قمر" الكائنة بطريق "القاهرة- السويس" بدائرة مركز شرطة فايد، واتخاذه المنطقة مكانا لترويج المواد المخدرة، مستغلا طبيعتها الصحراوية وتردد المتعاطين عليها، وأن العنصر مطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتين، الأولى ترجع وقائعها لسابقة استهداف العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من المتاجرين فى المواد المخدرة بذات المنطقة، وتم خلالها تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع القوات ومقتل أحد العناصر الإجرامية وهروب بعض العناصر ومن بينهم العنصر المتهم.
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