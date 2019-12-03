شجرة الكريسماس والأريكة| 5 مسببات للحساسية بالمنزل

هل شعرت بحكة في الجلد عند لمس مسحوق الغسيل؟ من المؤكد أن ذلك حدث لك، بدون معرفة الأسباب، حيث يحتوي على مواد كيميائية، تعمل على تهيج الجلد، عند استخدامه لفترات طويلة
توجد الأتربة والجراثيم في كل مكان، وبخاصة الأماكن الصغيرة، والتي توجد بها فتحات ضيقة، مما قد يسبب بعض الأمراض، خاصة الحساسية، وبالنسبة لمرضى الربو وأمراض الجهاز التنفسي، يتعرضون لمضاعفات خطيرة، إضافة إلى ذلك، يعتبر المنزل والمنتجات التي نقوم بشرائها، هي أكثر الأشياء التي تتراكم عليها الأتربة، على سبيل المثال النباتات التي تقوم بزراعتها في منزلك، لتزيينه أو شرائها من الخارج، كما أن شجرة الكريسماس عرضة لتراكم معدلات كثيرة من البكتيريا، نقلًا عن "mirror.co.uk".
من المؤكد أنك تعرضت للعطس المتكرر في المنزل، بدون معرفة السبب الحقيقي، فأول ما سيأتي في مخيلتك إصابتك بنزلة برد أو الإنفلونزا، ولكن الذي لا تعرفه أن منزلك يجعلك عرضة للحساسية، فعلى الرغم من أن الشتاء هو فصل السعال والأمراض، لكن قد يكون الأمر معقدًا أكثر من ذلك، فقد حذر الخبراء من استخدام وسادات الريش،
من المؤكد أنك تعرضت للعطس المتكرر في المنزل، بدون معرفة السبب الحقيقي، فأول ما سيأتي في مخيلتك إصابتك بنزلة برد أو الإنفلونزا، ولكن الذي لا تعرفه أن منزلك يجعلك عرضة للحساسية، فعلى الرغم من أن الشتاء هو فصل السعال والأمراض، لكن قد يكون الأمر معقدًا أكثر من ذلك، فقد حذر الخبراء من استخدام وسادات الريش، بعد إصابة أحد الأفراد بضيق التنفس، ومشكلات أخرى في الجهاز التنفسي، لذا حذر الأطباء من أمراض الحساسية عندما لا تكون الأسباب واضحة، ويصعب اكتشافها، على الجانب الآخر، كشف بعض الأطباء أن المتعلقات في المنزل، من المتحمل أن تجعلك غير قادر على التنفس، وقد يصل الأمر إلى الحمى، إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.
بناء على ذلك، قامت مجموعة من الأطباء والخبراء، بالبحث في المشكلات التي تؤدي إلى الإصابة بالحساسية، رغم الوجود في المنزل، والابتعاد عن الهواء المحمل بالأتربة، ولكن قبل التعرف على الأشياء المسببة للحساسية، يجب أولًا التعرف على أنواع الحساسية المختلفة، قالت الطبيبة أمينة -طبيبة متخصصة بأمراض الحساسية- عند النظر في مسببات الحساسية بالمنزل، كشفت أنه يوجد نوعان: الأول "التهاب الجلد التماسي"-التهابات في الجلد، يظهر في شكل طفح جلدي، والثانية ترجع إلى تراكم الأتربة والبكتيريا، مما ينتج عنها مشكلات في التنفس.
إضافة إلى ذلك وضحت أن العديد من الأشخاص لا يدركون أن لديهم رد فعل تحسسيا تجاه بعض الأشياء، على سبيل المثال الوسادات الريش والأتربة المتراكمة على بعض المنتجات، وما يلي بعض من الأشياء التي تسبب حساسية، وتوجد في المنزل:
1-شجرة الكريسماس
على الرغم من أنها أحد مظاهر الاحتفال برأس السنة، وتعطي بهجة وسعادة للمنزل، فإنها تحمل بداخلها أتربة، قد تؤدي إلى الإصابة بالحساسية، فقال أحد الأطباء الذي يدعى موريس "تعتبر شجرة الكريماس بمثابة تهديد نادر للإصابة بالحساسية، كما أنها تحضر العديد من مسببات الحساسية إلى منزلك هذا العام"، وأضاف قائلًا: "يشمل ذلك حبوب اللقاح، والحشرات، وكلها يمكن أن تسبب الحساسية الجلدية، والجيوب الأنفية والربو".
كارثة مالية في أمريكا.. تحولت إلى "Black Friday"
2-نباتات المنزل
إذا كنت من محبي النباتات، وزراعة الورد بالمنزل، فعليك أن تكون حذرًا، لأنها تؤدي إلى انتشار مسببات الحساسية في المنزل، كما أن النباتات المنزلية، من المحتمل أن تطلق حبوب اللقاح، مما يؤدي إلى تفاقم الحساسية.
3-طلاء المنزل الجديد
عند البحث عن الأشياء التي تؤدي إلى تهيج الجهاز التنفسي، قد تكون المواد الكيميائية أحد الأسباب الرئيسية، ولكن ننسى أن الطلاء الجديد يعتبر أحد الأشياء التي تؤدي إلى السعال وعدم القدرة على التنفس، لأنه يحتوي على مواد كيميائية تضر بصحة الجهاز التنفسي.
4-قماش الأريكة "الكنبة"
من أفضل الخطوات التي يجب اتباعها للتقليل من المشكلات التي تؤدي إلى الحساسية في المنزل، الحصول على أريكة مصنوعة من الجلد، وذلك لأن الكنبة المصنوعة من القماش، تحمل كميات كبيرة من الأتربة، مما يؤدي إلى الإصابة بالحساسية بمختلف أنواعها.
الصبار له روح.. اشتر ما تفضله من معرض زهور الخريف
5-مسحوق الغسيل
هل شعرت بحكة في الجلد، عند لمس مسحوق الغسيل؟ من المؤكد أن ذلك حدث لك، بدون معرفة الأسباب، حيث يحتوي على مواد كيميائية، تعمل على تهيج الجلد، عند استخدامه لفترات طويلة، إضافة إلى الإصابة بأمراض جلدية مثل الأكزيما والصدفية.