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شجرة الكريسماس والأريكة| 5 مسببات للحساسية بالمنزل

هل شعرت بحكة في الجلد عند لمس مسحوق الغسيل؟ من المؤكد أن ذلك حدث لك، بدون معرفة الأسباب، حيث يحتوي على مواد كيميائية، تعمل على تهيج الجلد، عند استخدامه لفترات طويلة
تحرير:إسراء سليمان ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
تنظيف المنزل
تنظيف المنزل
توجد الأتربة والجراثيم في كل مكان، وبخاصة الأماكن الصغيرة، والتي توجد بها فتحات ضيقة، مما قد يسبب بعض الأمراض، خاصة الحساسية، وبالنسبة لمرضى الربو وأمراض الجهاز التنفسي، يتعرضون لمضاعفات خطيرة، إضافة إلى ذلك، يعتبر المنزل والمنتجات التي نقوم بشرائها، هي أكثر الأشياء التي تتراكم عليها الأتربة، على سبيل المثال النباتات التي تقوم بزراعتها في منزلك، لتزيينه أو شرائها من الخارج، كما أن شجرة الكريسماس عرضة لتراكم معدلات كثيرة من البكتيريا، نقلًا عن "mirror.co.uk".
من المؤكد أنك تعرضت للعطس المتكرر في المنزل، بدون معرفة السبب الحقيقي، فأول ما سيأتي في مخيلتك إصابتك بنزلة برد أو الإنفلونزا، ولكن الذي لا تعرفه أن منزلك يجعلك عرضة للحساسية، فعلى الرغم من أن الشتاء هو فصل السعال والأمراض، لكن قد يكون الأمر معقدًا أكثر من ذلك، فقد حذر الخبراء من استخدام وسادات الريش،
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الشطرنج

لتعزيز صحة المخ لدى البالغين.. الشطرنج خيار مثالي

تنمية المهارات من الأشياء المهمة التي يجب أن نضعها في اعتبارنا دائمًا، خاصة عند تربية الأبناء، ويمكنك تحقيق ذلك من خلال ممارسة بعض الأنشطة اليومية، كما أن الألعاب التي تحتاج إلى تفكير، تعمل على تنمية جيدة للمهارات؛ مثل ألعاب الألغاز. وتعد لعبة الشطرنج من الألعاب المسلية، ليس ذلك فقط، بل تقدم العديد من الفوائد المهمة؛ على سبيل المثال، التعزيز من نمو المخ، والوقاية من "ألزهايمر" عند التقدم في العمر، وتنمية القدرة على حل المشكلات، نقلًا عن "health fitness revolution".
تغيير العادات الغذائية (2)

غسيل الأسنان والرياضة.. عادات صحية قد تضرك

توجد بعض من العادات الصحية التي نفعلها كل يوم، على سبيل المثال تناول كميات كافية من المياه، ممارسة تمرينات رياضية في الساعات الأولى من النهار، إضافة إلى تناول كوب من القهوة، وبعض الأشخاص يقومون بتناول مكملات غذائية، قد تلحق الضرر بهم، وتؤدي إلى الكثير من الآثار الجانبية، هذه العادات تعتبر صحية من الخارج، ولكن الإفراط في ممارستها، قد ينتج عنه ضرر كبير بك، على سبيل المثال الإفراط في الرياضة الشاقة، قد يؤذي بعضلاتك على المدى الطويل، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
البل-ك فرايدي - (14)

أسود وأصفر وأبيض.. رحلة تخفيضات الجمعة من يوم كبيس لمهرجان ألوان

?يشهد نهاية شهر نوفمبر من كل عام مهرجانا خاصا بالتخفيضات على أسعار السلع والمنتجات، سواء فى مصر أو جميع بلدان العالم، وهو ما يعرف باسم "البلاك فرايدى" أو "الجمعة السوداء"، وعلى الرغم من شهرته عالميا بهذا المسمى فإن العرب سموه "الجمعة البيضاء"، نظرا لقدسية يوم الجمعة باعتباره عيدا للمسلمين، إذ وجدوا أن مصطلح "السوداء" غير مستحب لوصف هذا اليوم المقدس، واختير اللون الأبيض بدلا منه على سبيل التفاؤل والتشريف.
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