شجرة الكريسماس والأريكة| 5 مسببات للحساسية بالمنزل

هل شعرت بحكة في الجلد عند لمس مسحوق الغسيل؟ من المؤكد أن ذلك حدث لك، بدون معرفة الأسباب، حيث يحتوي على مواد كيميائية، تعمل على تهيج الجلد، عند استخدامه لفترات طويلة

تحرير:إسراء سليمان ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

تنظيف المنزل

توجد الأتربة والجراثيم في كل مكان، وبخاصة الأماكن الصغيرة، والتي توجد بها فتحات ضيقة، مما قد يسبب بعض الأمراض، خاصة الحساسية، وبالنسبة لمرضى الربو وأمراض الجهاز التنفسي، يتعرضون لمضاعفات خطيرة، إضافة إلى ذلك، يعتبر المنزل والمنتجات التي نقوم بشرائها، هي أكثر الأشياء التي تتراكم عليها الأتربة، على سبيل المثال النباتات التي تقوم بزراعتها في منزلك، لتزيينه أو شرائها من الخارج، كما أن شجرة الكريسماس عرضة لتراكم معدلات كثيرة من البكتيريا، نقلًا عن "mirror.co.uk".

من المؤكد أنك تعرضت للعطس المتكرر في المنزل، بدون معرفة السبب الحقيقي، فأول ما سيأتي في مخيلتك إصابتك بنزلة برد أو الإنفلونزا، ولكن الذي لا تعرفه أن منزلك يجعلك عرضة للحساسية، فعلى الرغم من أن الشتاء هو فصل السعال والأمراض، لكن قد يكون الأمر معقدًا أكثر من ذلك، فقد حذر الخبراء من استخدام وسادات الريش،