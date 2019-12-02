عقوبات منتظرة على أتلتيكو بعد إهانة جريزمان

٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠١ م

أنطوان جريزمان

لم يحظَ النجم الفرنسي أنطوان جريزمان باستقبال جيد، عندما زار أمس ملعب واندا متروبليتانو، عندما واجه رفقة برشلونة، فريقه السابق أتلتيكو مدريد، ضمن مباريات الجولة رقم 15 من الدوري الإسباني، في المواجهة التي انتهت بفوز العملاق الكتالوني بهدف دون رد، من توقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وحرصت جماهير الروخيبلانكوس على مهاجمته بشدة بالأغاني العدوانية فى أثناء المباراة، إلى جانب إلقاء الكثير من الأشياء عليه، وهو الأمر الذي استنكرته بشدة رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا".

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن رابطة الدوري الإسباني تستنكر الهتافات التي أطلقت ضد الفرنسي، بعدما قالت الجماهير: "الموت لجريزمان" عقب وصوله إلى ملعب اللقاء وخلال الإحماء وفى أثناء المباراة. وأضافت أن لا ليجا ستتعامل مع الأمر من خلال المندوب الذي حضر المباراة والمسؤول عن الإبلاغ بكل ما يحدث في اللعبة

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن رابطة الدوري الإسباني تستنكر الهتافات التي أطلقت ضد الفرنسي، بعدما قالت الجماهير: "الموت لجريزمان" عقب وصوله إلى ملعب اللقاء وخلال الإحماء وفى أثناء المباراة.



وأضافت أن لا ليجا ستتعامل مع الأمر من خلال المندوب الذي حضر المباراة والمسؤول عن الإبلاغ بكل ما يحدث في اللعبة وداخل وخارج الملعب.



وتابعت أن أتلتيكو مدريد مهدد إما بغرامة مالية وإما بالتحذير بإغلاق جزء من مدرجات ملعب واندا ميتروبوليتانو.



وشارك جريزمان في فوز فريقه برشلونة على أتلتيكو مدريد، بهدف نظيف، سجله ليونيل ميسي، في إطار منافسات الجولة الـ15 من الليجا.