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طارق عامر: الاقتصاد المصري حقق إنجازات مختلفة

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م
طارق عامر محافظ البنك المركزي
طارق عامر محافظ البنك المركزي
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن الاقتصاد المصري حقق إنجازات مختلفة؛ مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر الذي يتجاوز 45 مليار دولار في نهاية أكتوبر، وكذلك تراجع معدلات البطالة لأقل مستوياتها وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية. وأضاف عامر خلال كلمته اليوم، الإثنين، فى المؤتمر الاقتصادي الإفريقي 2019 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن تجربة مصر في نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي تعد خاصة جدا ولم تكن لتتحقق دون دعم القيادة السياسية الذي تلقيناه خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد عامر أن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أسهمت في خلق أكثر من 100 ألف مؤسسة جديدة في المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من المبادرة بلغ أكثر من 4 ملايين مستفيد. ولفت محافظ البنك المركزي إلى أن المركزي وضع تعريفا موحدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في 2015
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وزيرة-التخطيط الدكتورة-هالة السعيد

التخطيط: معدل التضخم تراجع إلى 2.4% بفضل جهود الدولة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن السنوات الأربع الأخيرة شهدت ضخ العديد من الاستثمارات في قطاعات الكهرباء وبناء المدن الجديدة وشبكة الطرق لتوفير بنية أساسية قوية تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، متابعة أنه تم كذلك الاستثمار في بنية تشريعية قوية. وأشارت السعيد إلى أن كل تلك الجهود انعكست لنجني ثمارها حاليا بارتفاع معدل النمو إلى 5.6% وانخفاض معدل البطالة ومعدل التضخم ليصل إلى 2.4%، فضلًا عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليغطي قرابة 8 أشهر ونصف واردات، ما يعكس القوة المالية الحالية لمصر أمام العالم.
وزيرة التخطيط فى مؤتمر الاستثمار الثالث

السعيد: القضية السكانية تعادل الإرهاب في خطورته

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن كل الرؤى طويلة المدى تحتاج إلى تحديث، لافتة إلى التحديث الذي تم على رؤية مصر 2030 بعد إطلاقها بنحو 4 سنوات، مؤكدة أهمية تحديث الرؤية لدمج عدد من التحديات بها، كتحدي السكان بوصفه أحد الأمور المهمة التي يتم التركيز عليها. وتابعت السعيد أن القضية السكانية هي قضية أمن قومي بالنسبة لمصر فهي تعادل قضية الإرهاب في خطورتها، مشيرة إلى أن الثروة البشرية هي بالفعل ثروة، لكن عندما يزيد عدد السكان فهو يهدد كل جهود التنمية، مؤكدة أن القضية السكانية هي قضية محورية لا بد من التركيز عليها.
الذهب (2)

أسعار الذهب تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 655 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1459 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وزير-الماليه

غدا بدء الاجتماعات التحضيرية لوزراء المالية الأفارقة

تستضيف مدينة شرم الشيخ غدًا، الثلاثاء، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء لاجتماع لجنة وزراء المالية الخمسة عشر «F15»، وذلك فى إطار فعاليات رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. وذكر بيان لوزارة المالية أن الوزارة سوف تنظم بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، يوم 6 ديسمبر الجاري، اجتماع لجنة وزراء المالية الخمسة عشر «F15» لمناقشة آخر تطورات الإصلاح المالي والموازني للاتحاد الإفريقي، ومراجعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالتمويل، ووضع مساهمات الدول الأعضاء، وتطوير القواعد الإجرائية لعمل اللجنة، على النحو الذي يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للاتحاد.
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وزارة-المالية

«المالية» تطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 19 مليار جنيه، إذ ذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 250ر9 مليار جنيه بمتوسط عائد 484ر15%، فيما بلغ أعلى عائد 549ر15%، وسجل أقل عائد 15%، مشيرة إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 266 يوما بقيمة 750ر9 مليار جنيه بمتوسط عائد 351ر15%، في حين سجل أعلى عائد 401ر15%، وأقل عائد 5ر14%. وقال البنك المركزي المصري، في وقت سابق، إن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.56 مليار دولار يوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2019.
بنك مصر

«بنك مصر»: قرض بـ500 مليون يورو لتمويل المشروعات

وقع محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة «بنك مصر»، مع فلافيا بلانزا الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط في بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاقية قرض بمبلغ 500 مليون يورو لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ ذكر البنك في بيان اليوم الأحد، أن التوقيع على هذه الاتفاقية جاء في إطار قيام «بنك مصر» بدعم وتنويع مصادر التمويل المختلفة لاستخدامها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل مدة القرض إلى 3 سنوات حيث يساهم في تعزيز موارد العملات الأجنبية للبنك المستخدمة لتمويل هذه المشروعات.
طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى-اقتصاد

ماذا لو انخفضت أسعار الفائدة في مصر إلى 10%؟

تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري غدا، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفض الفائدة للمرة الرابعة خلال العام الجاري. وتوقع بنك استثمار «برايم» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 0.5% خلال الربع الأخير من العام الجاري، وأن يخفضها بنسبة 3% خلال عام 2020. وأضاف البنك في تقرير له، أن هناك توقعات بوصول سعر الفائدة على الودائع لليلة الواحدة إلى 12.75% بنهاية العام، على أن يصل إلى 9.75% بحلول نهاية عام 2020.
البنك-المركزي

مصر تطرح أذون خزانة مقومة بالدولار الأسبوع المقبل

قال البنك المركزي المصري اليوم، الأربعاء، إن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.56 مليار دولار يوم الإثنين المقبل والموافق 18 نوفمبر 2019. وأضاف البنك، أنه ستجري تسوية العطاء في 19 نوفمبر، وسيحل أجل استحقاق الأذون في 17 نوفمبر2020. وتطرح وزارة المالية أسبوعيًا أدوات دين حكومية متمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء.
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