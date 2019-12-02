طارق عامر: الاقتصاد المصري حقق إنجازات مختلفة

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م

طارق عامر محافظ البنك المركزي

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن الاقتصاد المصري حقق إنجازات مختلفة؛ مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر الذي يتجاوز 45 مليار دولار في نهاية أكتوبر، وكذلك تراجع معدلات البطالة لأقل مستوياتها وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية. وأضاف عامر خلال كلمته اليوم، الإثنين، فى المؤتمر الاقتصادي الإفريقي 2019 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن تجربة مصر في نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي تعد خاصة جدا ولم تكن لتتحقق دون دعم القيادة السياسية الذي تلقيناه خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد عامر أن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أسهمت في خلق أكثر من 100 ألف مؤسسة جديدة في المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من المبادرة بلغ أكثر من 4 ملايين مستفيد. ولفت محافظ البنك المركزي إلى أن المركزي وضع تعريفا موحدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في 2015