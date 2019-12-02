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الأرصاد: غدا ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس مائل للدفء شمالا حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 16 23شبين الكوم 15 22طنطا 14 22دمنهور 15 22الإسكندرية 17 22بلطيم 15 22مطروح 16 21السلوم 13 21سيوة 11 21 بورسعيد 17 21دمياط 16 22الزقازيق 16 23الإسماعيلية 14 23السويس 14 23العريش 12 22 رفح 11 21رأس سدر 17 23 نخل 10 20 نويبع 19 22 طابا 15 21 كاترين
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اللواء-محمود-شعراوي-وزير-التنمية-المحلية

وزير التنمية المحلية: الدولة أشركت الشباب في مشاكل الوطن

أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أنه يجب أن يضع الجميع أيديهم في أيدي الشباب الذين تولوا مؤخرا مناصب نواب المحافظين لإنجاح هذه التجربة، ولكي يكون حصولهم على المناصب الوزارية هو التطور لهذه التجربة، إذ توجه شعراوي بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته هذه الفكرة؛ قائلا: «إن بعض نواب المحافظين قادوا المحافظات من قبل في فترة غياب المحافظ»، متمنيا أن يخرج من نواب المحافظين الجدد 20 أو 30 قيادة ليصبحوا هم مستقبل مصر.
الرئيس-السيسى

السيسي: فرص مصر عظيمة في التحول نحو الرقمنة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التحول نحو الرقمنة يمثل فرصة عظيمة في مصر، حيث تتحرك الدولة بقوة في هذا الاتجاه الذي يمثل الحاضر والمستقبل الذي نريد أن نمضي فيه، مضيفا إن مصر سوق كبير يضم 100 مليون نسمة، والدولة تتبنى استراتيجية واضحة في هذا القطاع تضمن له النجاح ولا سيما في جهود مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة وتقليل تدخل العنصر البشري في الإجراءات الإدارية، جاء ذلك في كلمة له، اليوم الأحد، خلال افتتاح معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مجلس-النواب (1)

نائب يطالب بتعيين الأطباء البيطريين لسد العجز

تقدم الدكتور البدري ضيف عضو مجلس النواب وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم الأحد، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزارتي الزراعة، والتخطيط والإصلاح الإداري، طالب فيه بفتح الباب لتعيين أطباء بيطيريين لسد العجز في عدد من القطاعات المختلفة، موضحا أن فتح الباب لتعيين أطباء بيطرين جدد أصبح ضرورة هامة، خاصة أن المجازر والوحدات البيطرية بجميع المحافظات، وهيئة سلامة الغذاء، والحجر البيطري، تعاني من عجز كبير في الأعداد.
محمد-سعفان

القوى العاملة: تدريب في البترول بـ2300 جنيه

بدأت وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، قبول دفعة جديدة من طلبات الراغبين في التدريب من الذكور والإناث بشركة (شلمبرجير) على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية بداية من أعمال استكشاف البترول، وحفر الآبار، وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار، وذلك وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة الشركة. وأوضح الوزير محمد سعفان، أنه سيتم إجراء المقابلات خلال الفترة من 12 إلى 24 يناير المقبل، على أن يبدأ التدريب من أجل التشغيل من 2 إلى 22 فبراير، وتدريب السلامة والصحة المهنية من 23 فبراير إلى 5 مارس، وتدريب على الوظيفة من 8 مارس إلى 29 أبريل المقبل.
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طقس-بارد

الأرصاد: غدا انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس مائل للدفء شمالا مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: طقس اليوم دافئ على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتكون كثيفة على بعض المناطق، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر.
امطار- غزيرة- في -محافظة -المنوفية (1)

الأرصاد: غدا سقوط أمطار.. والصغرى بالقاهرة 18

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود، غدا الأربعاء، طقس دافئ شمالا حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ربما تمتد إلى مناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-معتدل (2)

اليوم.. طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس دافئ على السواحل الغربية، مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على السواحل الشرقية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد ووسط سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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