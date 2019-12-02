الأرصاد: غدا ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس مائل للدفء شمالا حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 16 23شبين الكوم 15 22طنطا 14 22دمنهور 15 22الإسكندرية 17 22بلطيم 15 22مطروح 16 21السلوم 13 21سيوة 11 21 بورسعيد 17 21دمياط 16 22الزقازيق 16 23الإسماعيلية 14 23السويس 14 23العريش 12 22 رفح 11 21رأس سدر 17 23 نخل 10 20 نويبع 19 22 طابا 15 21 كاترين