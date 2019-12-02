بلاغ يتهم أمير قطر بتمويل «خلية لندن» للتحريض ضد مصر

٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م

أمير قطر

تلقت النيابة العامة بلاغًا يتهم أمير قطر بتمويل آخرين واستخدامهم من أجل تشويه صورة مصر وقيادتها في المحافل الدولية، بمعاونة عزمى بشارة مدير قناة العربي الجديد، ومحمد على وعمرو واكد وخالد أبو النجا وإبراهيم منير وممدوح على وهانى السباعى وسها الشيخ وسندس عاصم وأسامة جاويش وسامى كمال الدين ورشا قنديل ويوسف حسين وزين العابدين توفيق. ووصف البلاغ المشكو فى حقهم بأنهم "خلية وسط لندن"، لإسقاط الدولة المصرية ونشر أخبار كاذبة تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن الداخلى للبلاد وبث الفتنة في الشارع المصري، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.

نسب البلاغ إلى أمير قطر أنه يمول تلك الخلية الإرهابية بمليار و200 مليون دولار سنويا، متخذين منصات إعلامية منابر لبث التحريض منها، وهي قناة "العربي الجديد" وجريدة "العربي" وقناة "بي بي سي" الناطقة باللغة العربية وقنوات (الحوار- الجزيرة- الجزيرة مباشر- الشرق- مكملين- وطن". وطالب البلاغ باتخاذ إجراءات