أسامة نبيه: ترشيحي لتدريب الزمالك شرف عظيم

٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

أسامة نبيه

قال أسامة نبيه، نجم نادي الزمالك السابق، إن إدارة القلعة البيضاء تفكر في التعاقد مع المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي قاد المنتخب الوطني في كأس العالم 2018، الذى أقيم في روسيا، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته عبر قناة أون سبورت. وصرح المدرب السابق لنادي مصر وفريق الكوكب السعودي: "كان لديّ بعض المعلومات عن تواصل الزمالك مع كوبر لتدريب الفريق، ومعلوماتي كانت بأن ذلك سيحدث خلال يومين أو حدث بالفعل يوم السبت، ومنذ فترة عملي مع كوبر ومعلوماتي أنه يفضل العمل مع المنتخبات بسبب عامل السن".

وعن ترشيحه لتدريب الزمالك، قال: "هذا شرف عظيم وفوق رأسي بكل تأكيد، ولكن الأهم ماذا ستفعل عندما تنال هذا الشرف؟ عليك دائما العمل على إسعاد الجماهير وتحقيق أحلامهم". وفي ما يخص مشكلات الزمالك، قال نبيه: "الزمالك فيه مجموعة جيدة جدا من اللاعبين، ولكن بعض المفاهيم المغلوطة فنيا وإداريا تتسبب في المشكلات،

وعن ترشيحه لتدريب الزمالك، قال: "هذا شرف عظيم وفوق رأسي بكل تأكيد، ولكن الأهم ماذا ستفعل عندما تنال هذا الشرف؟ عليك دائما العمل على إسعاد الجماهير وتحقيق أحلامهم".



وفي ما يخص مشكلات الزمالك، قال نبيه: "الزمالك فيه مجموعة جيدة جدا من اللاعبين، ولكن بعض المفاهيم المغلوطة فنيا وإداريا تتسبب في المشكلات، والالتزامات أصبحت عديدة على الأندية، وسقف الأسعار أصبح مرتفعا للغاية بالنسبة للاعبين وتلك الأزمة ليست في الزمالك فقط بل في مصر بالكامل. تلك الأمور تسببت في حالة الخلط بين الأمور الفنية والإدارية وتسببت في المشكلات".



وواصل: "اللاعب بشر في النهاية والضغوط النفسية تؤثر فيه بكل تأكيد، ضغوط لا يمر بها اللاعب الأوروبي فلا تجده يفكر في المبلغ الذي يوجد في حسابه البنكي، وعليك أن تكون واقعيا عندما تتعامل مع تلك الضغوط، الأمر مرتبط فنيا وإداريا".

