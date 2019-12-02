ساوثجيت: إنجلترا قادرة على التتويج باليورو

٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

إنجلترا

أعرب جاريث ساوثجيت، مدرب المنتخب الإنجليزي، عن ثقته في قدرة الجيل الحالي على تغيير التاريخ السيئ للأسود الثلاثة في منافسات كأس الأمم الأوروبية، وبلغت إنجلترا الدور قبل النهائي لكأس العالم 2018 وصعدت مرة واحدة فقط في آخر 50 عاما للدور قبل النهائي في اليورو، وأبلغ ساوثجيت الصحفيين: "لدينا فرصة لتحقيق نتيجة أفضل من الكثير من المنتخبات السابقة وتغيير سجلنا السيئ في بطولة أوروبا"، وتابع: "تملك هذه التشكيلة الفرصة لإسعاد جماهيرنا مجددا. اختبروا بالفعل هذه المشاعر قبل عامين، ولديهم الآن الفرصة لتكرارها وربما تحقيق نتيجة أفضل".

وستلعب إنجلترا في المجموعة الرابعة مع كرواتيا وجمهورية التشيك والفائز من مواجهات الملحق رقم 3 في نهائيات بطولة أوروبا 2020. ويضم الملحق رقم 3: أسكتلندا - النرويج - صربيا - الكيان الصهيوني. وتستهل إنجلترا حملتها أمام كرواتيا في 14 يونيو/ حزيران. وستلعب إنجلترا مبارياتها الثلاث في دور المجموعات على

وستلعب إنجلترا في المجموعة الرابعة مع كرواتيا وجمهورية التشيك والفائز من مواجهات الملحق رقم 3 في نهائيات بطولة أوروبا 2020.



ويضم الملحق رقم 3: أسكتلندا - النرويج - صربيا - الكيان الصهيوني.



وتستهل إنجلترا حملتها أمام كرواتيا في 14 يونيو/ حزيران.



وستلعب إنجلترا مبارياتها الثلاث في دور المجموعات على استاد ويمبلي الذي سيستضيف أيضا الدور قبل النهائي والمباراة النهائية.



يذكر أن إنجلترا شاركت في اليورو في 9 مناسبات، من أصل 15 نسخة سابقة، وحققت أفضل نتائجها بالوصول إلى نصف النهائي مرتين، في نسخة 1968 التي أقيمت في إيطاليا وفي نسخة 1996 التي استضافتها إنجلترا على أرضها.