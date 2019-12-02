رياضة

ساوثجيت: إنجلترا قادرة على التتويج باليورو

٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م
إنجلترا
إنجلترا
أعرب جاريث ساوثجيت، مدرب المنتخب الإنجليزي، عن ثقته في قدرة الجيل الحالي على تغيير التاريخ السيئ للأسود الثلاثة في منافسات كأس الأمم الأوروبية، وبلغت إنجلترا الدور قبل النهائي لكأس العالم 2018 وصعدت مرة واحدة فقط في آخر 50 عاما للدور قبل النهائي في اليورو، وأبلغ ساوثجيت الصحفيين: "لدينا فرصة لتحقيق نتيجة أفضل من الكثير من المنتخبات السابقة وتغيير سجلنا السيئ في بطولة أوروبا"، وتابع: "تملك هذه التشكيلة الفرصة لإسعاد جماهيرنا مجددا. اختبروا بالفعل هذه المشاعر قبل عامين، ولديهم الآن الفرصة لتكرارها وربما تحقيق نتيجة أفضل".
وستلعب إنجلترا في المجموعة الرابعة مع كرواتيا وجمهورية التشيك والفائز من مواجهات الملحق رقم 3 في نهائيات بطولة أوروبا 2020. ويضم الملحق رقم 3: أسكتلندا - النرويج - صربيا - الكيان الصهيوني. وتستهل إنجلترا حملتها أمام كرواتيا في 14 يونيو/ حزيران. وستلعب إنجلترا مبارياتها الثلاث في دور المجموعات على
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ميودراج يسيتش - مدرب الإسماعيلي (1)

رسميا.. الإسماعيلي يقيل الصربي ميودراج يسيتش

أقال النادي الإسماعيلي مدربه الصربي ميودراج يسيتش من منصبه، اليوم الإثنين، وذلك بعد الخسارة من الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز يوم السبت الماضي، بعد أن كان ميودراج قد تولى قيادة الدراويش مطلع هذا الموسم، وقاد الفريق للتأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية. وقرر مجلس الإسماعيلي بقيادة إبراهيم عثمان، تعيين أدهم السلحدار مديرًا فنيا مؤقتا، وتم تعيين محسن أبو جريشة مدربا مؤقتا، ويقود السلحدار الفريق في لقاء طنطا، يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم تعيين مدير فني أجنبي بعد ذلك.
الزمالك -وجينيراسيون (17)

مدرب الفراعنة السابق يضع روشتة لعلاج أزمة الزمالك

وضع أسامة نبيه، نجم الزمالك السابق، روشتة لعلاج الأزمة الحالية في القلعة البيضاء، عقب الهزيمة أمام مازيمبي الكونغولي (3-0) ضمن مواجهات الجولة الأولى بدور المجموعات بدوري الأبطال، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته عبر قناة "أون سبورت". وقال نبيه: "في البداية، عليك تنظيم العملية بالكامل، تعلم أنك في يوم كذا ستدفع قيمة كذا، وفي شهر كذا ستحصل على قيمة كذا. تلك التزامات عليك ترتيبها بالكامل وإبعادها عن اللاعبين لأنها تضغط عليهم. أعرف جيدا اللاعب المصري، لا يجيد التصرف في مثل تلك الأمور، ولكن هناك أخطاء فنية أيضا ظهرت في لقاء الزمالك ومازيمبي الأخير".
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أسامة نبيه: ترشيحي لتدريب الزمالك شرف عظيم

قال أسامة نبيه، نجم نادي الزمالك السابق، إن إدارة القلعة البيضاء تفكر في التعاقد مع المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي قاد المنتخب الوطني في كأس العالم 2018، الذى أقيم في روسيا، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته عبر قناة أون سبورت. وصرح المدرب السابق لنادي مصر وفريق الكوكب السعودي: "كان لديّ بعض المعلومات عن تواصل الزمالك مع كوبر لتدريب الفريق، ومعلوماتي كانت بأن ذلك سيحدث خلال يومين أو حدث بالفعل يوم السبت، ومنذ فترة عملي مع كوبر ومعلوماتي أنه يفضل العمل مع المنتخبات بسبب عامل السن".
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الهداف التاريخي لإسبانيا: كين أفضل مهاجم في العالم

وصف النجم الإسباني ديفيد فيا، الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير ومنتخب إنجلترا، بأنه أفضل مهاجم في العالم، كما يعتقد الهداف التاريخي لمنتخب إسبانيا أنه لا يمكن لأحد أن يلمس الكرة مثلما يفعل هاري كين قائد منتخب إنجلترا. كين في الوقت الحالي لديه 32 هدفًا في 45 مباراة مع منتخب الأسود الثلاثة، بعد الثلاثية التي سجلها في مرمى الجبل الأسود، وهدفه في كوسوفو، عندما وصلت إنجلترا إلى «يورو 2020» الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يعود وايت هارت لين تحت إشراف البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد إقالة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.
منتخب- إنجلترا

ساوثجيت يخشى الغياب عن مونديال 2022

يرى جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، أن المستوى والنتائج التي سيقدمها الأسود الثلاثة في اليورو الصيف المقبل، ستحدد إلى حد بعيد مدى إمكانية استمراره على رأس المهمة الفنية للإنجليز في مونديال قطر 2022، وأضاف ساوثجيت الذي سيسافر إلى قطر، مستضيفة كأس العالم 2022، لمتابعة لاعبي ليفربول في كأس العالم للأندية الشهر المقبل "هذا سيعتمد بشكل كبير على ما سيحدث الصيف المقبل، وأشار إلى واقعة التعرض لانتقادات حادة بعد استبعاد رحيم سترلينج من تشكيلة إنجلترا لأسباب انضباطية "عندما تمر بمثل هذا الأسبوع، تشعر بأن الناس قد لا تستمر في الشعور بالحب نحوك".
منتخب- إنجلترا

ساوثجيت يبرز نقطة ضعف الأسود الثلاثة

قدم المنتخب الإنجليزي عروضًا مميزة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، بعدما اختتم التصفيات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 21 نقطة، مسجلًا 37 هدفًا واستقبلت شباكه 6 أهداف فقط، وضمنت إنجلترا، أن تكون من بين أول 6 مصنفين في بطولة أوروبا، بعد أن أحرزت ثلاثة أهداف متأخرة لتفوز 4-0 على مستضيفتها كوسوفو في ختام التصفيات أمس الأحد، وباستثناء خسارتها في جمهورية التشيك الشهر الماضي، لم تبذل إنجلترا أي مجهود يذكر للفوز على منتخبات مثل كوسوفو والجبل الأسود وبلغاريا وكذلك التشيك حيث سحقتها 5-0 في ويمبلي.
منتخب-إنجلترا‎

إنجلترا تكتسح كوسوفو برباعية فى تصفيات الـ يورو

نجح منتخب إنجلترا فى الخروج بفوز سهل أمام نظيره كوسوفو، بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، فى المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، بالجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أمم أوروبا (يورو 2020 )، وسجل أهداف منتخب الأسود الثلاثة كل من هاري وينكس في الدقيقة الـ32، وهاري كين فى الدقيقة الـ79، وماركوس راشفورد في الدقيقة الـ83 وماسون مونت فى الدقيقة الـ90 من عمر المباراة. وبهذه النتيجة يؤكد المنتخب الإنجليزي على صدارته للمجموعة الأولى برصيد 21 نقطة، بينما يحل كوسوفو في المركز الثالث برصيد 11 نقطة.
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