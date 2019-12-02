مدرب الفراعنة السابق يضع روشتة لعلاج أزمة الزمالك

٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

الزمالك

وضع أسامة نبيه، نجم الزمالك السابق، روشتة لعلاج الأزمة الحالية في القلعة البيضاء، عقب الهزيمة أمام مازيمبي الكونغولي (3-0) ضمن مواجهات الجولة الأولى بدور المجموعات بدوري الأبطال، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته عبر قناة "أون سبورت". وقال نبيه: "في البداية، عليك تنظيم العملية بالكامل، تعلم أنك في يوم كذا ستدفع قيمة كذا، وفي شهر كذا ستحصل على قيمة كذا. تلك التزامات عليك ترتيبها بالكامل وإبعادها عن اللاعبين لأنها تضغط عليهم. أعرف جيدا اللاعب المصري، لا يجيد التصرف في مثل تلك الأمور، ولكن هناك أخطاء فنية أيضا ظهرت في لقاء الزمالك ومازيمبي الأخير".

وواصل أسامة نبيه: "مشكلة اللاعب المصري تكون أنه يمتلك دائما (شماعات) تبرر، فعندما تحدث أي مشكلة، يقول (هذا هو السبب). على اللاعب معرفة أنه جزء من المنظومة". وفي حال إعطاء الزمالك الثقة لنبيه للعمل وتدريب الفريق، قال: "لا بد في البداية من رؤية الموضوع بالكامل من كل الزوايا الخاصة به وليس فقط من الجانب

وواصل أسامة نبيه: "مشكلة اللاعب المصري تكون أنه يمتلك دائما (شماعات) تبرر، فعندما تحدث أي مشكلة، يقول (هذا هو السبب). على اللاعب معرفة أنه جزء من المنظومة".



وفي حال إعطاء الزمالك الثقة لنبيه للعمل وتدريب الفريق، قال: "لا بد في البداية من رؤية الموضوع بالكامل من كل الزوايا الخاصة به وليس فقط من الجانب الكروي".



وواصل: "الزمالك يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، والدليل على ذلك أن تلك المجموعة قدمت بالفعل في وقت سابق الأداء المميز وحصدت الألقاب، ولكن الأمر ليس فنيا فقط، فالنجاح ليس كرويا فقط، بل يتوقف على العديد من الأمور".



وأتم: "روشتة العلاج تكون فنية وإدارية وليست فنية فقط، فعندما يكون اللاعب هادئا ومرتاحا سيقدم كل ما لديه في الملعب، والمدرب لا بد أن يكون على علم بكل الأمور لمعالجة كل شيء ولو بالعمل نفسيا ومعنويا مع اللاعبين".



