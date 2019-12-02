رياضة

مدرب الفراعنة السابق يضع روشتة لعلاج أزمة الزمالك

٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م
الزمالك
الزمالك
وضع أسامة نبيه، نجم الزمالك السابق، روشتة لعلاج الأزمة الحالية في القلعة البيضاء، عقب الهزيمة أمام مازيمبي الكونغولي (3-0) ضمن مواجهات الجولة الأولى بدور المجموعات بدوري الأبطال، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته عبر قناة "أون سبورت". وقال نبيه: "في البداية، عليك تنظيم العملية بالكامل، تعلم أنك في يوم كذا ستدفع قيمة كذا، وفي شهر كذا ستحصل على قيمة كذا. تلك التزامات عليك ترتيبها بالكامل وإبعادها عن اللاعبين لأنها تضغط عليهم. أعرف جيدا اللاعب المصري، لا يجيد التصرف في مثل تلك الأمور، ولكن هناك أخطاء فنية أيضا ظهرت في لقاء الزمالك ومازيمبي الأخير".
وواصل أسامة نبيه: "مشكلة اللاعب المصري تكون أنه يمتلك دائما (شماعات) تبرر، فعندما تحدث أي مشكلة، يقول (هذا هو السبب). على اللاعب معرفة أنه جزء من المنظومة". وفي حال إعطاء الزمالك الثقة لنبيه للعمل وتدريب الفريق، قال: "لا بد في البداية من رؤية الموضوع بالكامل من كل الزوايا الخاصة به وليس فقط من الجانب
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ميودراج يسيتش - مدرب الإسماعيلي (1)

رسميا.. الإسماعيلي يقيل الصربي ميودراج يسيتش

أقال النادي الإسماعيلي مدربه الصربي ميودراج يسيتش من منصبه، اليوم الإثنين، وذلك بعد الخسارة من الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز يوم السبت الماضي، بعد أن كان ميودراج قد تولى قيادة الدراويش مطلع هذا الموسم، وقاد الفريق للتأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية. وقرر مجلس الإسماعيلي بقيادة إبراهيم عثمان، تعيين أدهم السلحدار مديرًا فنيا مؤقتا، وتم تعيين محسن أبو جريشة مدربا مؤقتا، ويقود السلحدار الفريق في لقاء طنطا، يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم تعيين مدير فني أجنبي بعد ذلك.
منتخب- إنجلترا

ساوثجيت: إنجلترا قادرة على التتويج باليورو

أعرب جاريث ساوثجيت، مدرب المنتخب الإنجليزي، عن ثقته في قدرة الجيل الحالي على تغيير التاريخ السيئ للأسود الثلاثة في منافسات كأس الأمم الأوروبية، وبلغت إنجلترا الدور قبل النهائي لكأس العالم 2018 وصعدت مرة واحدة فقط في آخر 50 عاما للدور قبل النهائي في اليورو، وأبلغ ساوثجيت الصحفيين: "لدينا فرصة لتحقيق نتيجة أفضل من الكثير من المنتخبات السابقة وتغيير سجلنا السيئ في بطولة أوروبا"، وتابع: "تملك هذه التشكيلة الفرصة لإسعاد جماهيرنا مجددا. اختبروا بالفعل هذه المشاعر قبل عامين، ولديهم الآن الفرصة لتكرارها وربما تحقيق نتيجة أفضل".
أسامة-نبيه‎

أسامة نبيه: ترشيحي لتدريب الزمالك شرف عظيم

قال أسامة نبيه، نجم نادي الزمالك السابق، إن إدارة القلعة البيضاء تفكر في التعاقد مع المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي قاد المنتخب الوطني في كأس العالم 2018، الذى أقيم في روسيا، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته عبر قناة أون سبورت. وصرح المدرب السابق لنادي مصر وفريق الكوكب السعودي: "كان لديّ بعض المعلومات عن تواصل الزمالك مع كوبر لتدريب الفريق، ومعلوماتي كانت بأن ذلك سيحدث خلال يومين أو حدث بالفعل يوم السبت، ومنذ فترة عملي مع كوبر ومعلوماتي أنه يفضل العمل مع المنتخبات بسبب عامل السن".
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أسامة-نبيه‎

أسامة نبيه: ترشيحي لتدريب الزمالك شرف عظيم

قال أسامة نبيه، نجم نادي الزمالك السابق، إن إدارة القلعة البيضاء تفكر في التعاقد مع المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي قاد المنتخب الوطني في كأس العالم 2018، الذى أقيم في روسيا، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته عبر قناة أون سبورت. وصرح المدرب السابق لنادي مصر وفريق الكوكب السعودي: "كان لديّ بعض المعلومات عن تواصل الزمالك مع كوبر لتدريب الفريق، ومعلوماتي كانت بأن ذلك سيحدث خلال يومين أو حدث بالفعل يوم السبت، ومنذ فترة عملي مع كوبر ومعلوماتي أنه يفضل العمل مع المنتخبات بسبب عامل السن".
zamalek

مازيمبي يقسو على الزمالك بثلاثية في دوري الأبطال

حقق فريق مازيمبي الكونغولي فوزًا كبيرًا على نظيره الزمالك، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019- 2020. سجل جاكسون موليكا هدف التقدم لمازيمبي، وأضاف موبوتو الهدف الثاني، وعاد موليكا وأضاف الهدف الثاني له والثالث لفريقه، ليتصدر الفريق الكونغولي ترتيب المجموعة بشكل مؤقت برصيد 3 نقاط، منتظرا نتيجة المباراة الأخرى فى المجموعة بين أول أغسطس الأنجولي، وزيسكو الزامبي.
مصطفى محمد

مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك لإسقاط مازيمبي

أعلن ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيلة الفريق التي ستواجه اليوم السبت، مازيمبي الكونغولي، على ملعب مازيمبي في لوبومباشي، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020. "الغربان" مثلما يلقب مازيمبي بين جماهيره يسعون لإضافة اللقب السادس في البطولة الأغلى بين الأندية الإفريقية، وهو نفس ما يطمح إليه منافسه "الفرسان البيض". مازيمبي فاز بدوري الأبطال للمرة الأخيرة في 2015، فيما يعود آخر تتويج للزمالك، حامل لقب كأس الكونفيدرالية الموسم الماضي في البطولة القارية الأولى إلى عام 2002.
مصطفى محمد

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مازيمبي

فيما بينهما حققا عشرة ألقاب لبطولة دوري الأبطال مقسمة بواقع خمسة لكل منهما، إنجاز لا يسبقه سوى صاحب الرقم القياسي في التتويج ثمان مرات الأهلي، وهذا يجعل منه "صدام الكبار" حين يستقبل عملاق الكونغو الديمقراطية مازيمبي نظيره الزمالك، في مباراة الجولة الإفتتاحية للمجموعة الأولى من دوري الأبطال 2019-20 بملعب مازيمبي في لوبومباشي. "الغربان" مثلما يلقب مازيمبي بين جماهيره يسعون لإضافة اللقب السادس في البطولة الأغلى بين الأندية الإفريقية، وهو نفس ما يطمح إليه منافسه "الفرسان البيض".
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