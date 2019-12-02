التخطيط: معدل التضخم تراجع إلى 2.4% بفضل جهود الدولة

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن السنوات الأربع الأخيرة شهدت ضخ العديد من الاستثمارات في قطاعات الكهرباء وبناء المدن الجديدة وشبكة الطرق لتوفير بنية أساسية قوية تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، متابعة أنه تم كذلك الاستثمار في بنية تشريعية قوية. وأشارت السعيد إلى أن كل تلك الجهود انعكست لنجني ثمارها حاليا بارتفاع معدل النمو إلى 5.6% وانخفاض معدل البطالة ومعدل التضخم ليصل إلى 2.4%، فضلًا عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليغطي قرابة 8 أشهر ونصف واردات، ما يعكس القوة المالية الحالية لمصر أمام العالم.

وأضافت السعيد، خلال مشاركتها اليوم فى برنامج تدريب نواب المحافظين، أن الدولة قامت بضخ قدر كبير من الاستثمارات العامة خلال الفترة السابقة، وذلك لرفع مستوى البنية الأساسية للمساهمة في تقديم خدمات أفضل واجتذاب المزيد من الاستثمارات الخاصة لتشغيل المصانع والقطاعات المختلفة، وذلك لزيادة حجم الإنتاج وتوفير