هل استخدام زيت الزيتون لتدليك الطفل صحي أم لا؟

يعتبر زيت الزيتون جيد بشكل كبير لصحة القلب، وذلك عند استهلاكه، وعند تطبيقه على البشرة، يساعد بشكل كبير في التهدئة من الالتهابات، ولكن قد يكون له آثار جانبية.

تحرير:إسراء سليمان ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

زيت الزيتون

احتلت الزيوت الطبيعية مكانة كبيرة في عالم التجميل والعلاج، لأنها خالية تمامًا من الآثار الجانبية، إضافة إلى أنها تحتوي على مكونات طبيعية، تساعد في الشفاء من أمراض متعددة، أو علاج مشكلات البشرة، ومن أهم الزيوت المستخدمة منذ عدة قرون "زيت الزيتون"، يعمل على التخلص من البشرة الجافة، ويعزز من الجهاز المناعي، كما يعمل على تنظيف الكبد من السموم، و يستخدم في الطهي بدلًا من الزيوت المهدرجة أيضًا، ولكن هل يعمل بفاعلية في عمل مساج للطفل؟، وذلك نقلًا عن "healthline".

تدليك الجسم باستخدام الزيوت الحيوية، يعتبر من أفضل الطرق المستخدمة، للحصول على بشرة ناعمة، وبالتالي يعد فعال بشكل كبير لطفلك، لأنه يغذي الجلد، ويحميه من الأمراض الجلدية والالتهابات، ويمنحه ملمس ناعم، ويعتبر أيضًا من الخيارات الآمنة، التي ليس لها أي آثار جانبية، فمعظم الزيوت الحيوية مثل زيت اللوز وزيت