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هل استخدام زيت الزيتون لتدليك الطفل صحي أم لا؟

يعتبر زيت الزيتون جيد بشكل كبير لصحة القلب، وذلك عند استهلاكه، وعند تطبيقه على البشرة، يساعد بشكل كبير في التهدئة من الالتهابات، ولكن قد يكون له آثار جانبية.
تحرير:إسراء سليمان ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
زيت الزيتون
زيت الزيتون
احتلت الزيوت الطبيعية مكانة كبيرة في عالم التجميل والعلاج، لأنها خالية تمامًا من الآثار الجانبية، إضافة إلى أنها تحتوي على مكونات طبيعية، تساعد في الشفاء من أمراض متعددة، أو علاج مشكلات البشرة، ومن أهم الزيوت المستخدمة منذ عدة قرون "زيت الزيتون"، يعمل على التخلص من البشرة الجافة، ويعزز من الجهاز المناعي، كما يعمل على تنظيف الكبد من السموم، و يستخدم في الطهي بدلًا من الزيوت المهدرجة أيضًا، ولكن هل يعمل بفاعلية في عمل مساج للطفل؟، وذلك نقلًا عن "healthline".
تدليك الجسم باستخدام الزيوت الحيوية، يعتبر من أفضل الطرق المستخدمة، للحصول على بشرة ناعمة، وبالتالي يعد فعال بشكل كبير لطفلك، لأنه يغذي الجلد، ويحميه من الأمراض الجلدية والالتهابات، ويمنحه ملمس ناعم، ويعتبر أيضًا من الخيارات الآمنة، التي ليس لها أي آثار جانبية، فمعظم الزيوت الحيوية مثل زيت اللوز وزيت
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الصداع والاكتئاب.. 5 أمراض تنتقل بالوراثة

مع تقدم العلم والأبحاث والدراسات، ما زالت توجد العديد من الأمراض التي تورث من الآباء إلى الأبناء، ويتحكم في ذلك بعض الجينات، ولكن هل جميع الأمراض تورث؟ بالفعل لا، الأمراض الجلدية لا تنتقل من شخص لآخر إلا بالعدوى، على الجانب الآخر توجد أمراض مثل الإرث تنتقل عبر الأجيال، مثل مرض السكري وأمراض القلب، وغيرها من الأمراض الأخرى، ولكن ينبغي الذهاب إلى الطبيب باستمرار، حتى لا تزداد خطورة المرض، وتؤدي إلى الوفاة، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
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حساسية أم إجهاد.. اعرفي سبب العيون المنتفخة

نهتم بصحة أجسامنا دائمًا، للحفاظ على الصحة من جانب، ومن جانب آخر فقدان الوزن، والتميز بجسم مثالي ورشيق، لذا ينصح بتناول الفواكه والخضراوات الطازجة، الغنية بالمعادن والفيتامينات والألياف الغذائية، التي يحتاجها الجسم باستمرار، أما بالنسبة لصحة العينين، فإنها تتعرض للعديد من المشكلات الصحية، مثل إعتام عدسة العين، وضعف النظر، ولكن ما العمل مع العين التي تبدو مرهقة؟ توجد بعض النصائح المهمة التي يجب اتباعها، للحصول على عين لامعة، وذلك نقلا عن موقع "timesofindia".
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كيف تواجه آلام الظهر خلال النوم؟.. استخدم الوسادة

عندما يحين وقت النوم، تشعر بالارتياح بعد تعبك طوال اليوم في العمل ومهامك في المنزل، وحل المشكلات، فالضغوطات التي تتعرض لها يوميا تجعلك تنتظر وقت النوم بفارغ الصبر لتفرغ دماغك من الازدحام. ولكن قد يعكر صفوك حقا استيقاظك في الصباح ولديك ألم شديد أو التهاب، وقد يتطور الأمر إلى وجود ألم في الظهر فى أثناء النوم؛ لذا هناك أشياء يمكنك القيام بها لضمان استيقاظك فى حالة انتعاش وبدء اليوم بدون مشكلات أو آلام تلهيك، تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع "Daily Health Post".
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البكاء بلا دموع.. 4 علامات تدل على تعرض طفلك للجفاف

يحتاج الجسم إلى كميات كبيرة من المياه يوميا، حيث تعتمد معظم وظائف الجسم على الماء، وعند حدوث نقص في معدلات الماء في الجسم، يؤدي ذلك إلى حدوث خلل، مع ظهور بعض الأعراض، مثل التعب والإرهاق والدوار؛ لذا ينصح بتناول الخضراوات والفواكه، لأنها تعوض الجسم عن كميات الماء التي يفقدها. إضافة إلى ذلك، يتعرض الأطفال أيضًا للجفاف إذا قلّت نسبة الماء في الجسم، ويبدؤون في الصراخ والبكاء، وتظهر بعض الأعراض عليهم، مثل جفاف الفم. وذلك نقلًا عن موقع "times of india".
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للحصول على حمل صحي.. استخدمي زيت النخيل في الطهي

انتشرت الزيوت الحيوية بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ولكن ما لا تعرفه أن مثل هذه الزيوت كانت توجد منذ القدم، إذ استخدمها قدماء المصريين؛ فعلى سبيل المثال، زيت الزيتون يتميز بالعديد من الفوائد الصحية والعلاجية، كتعزيز صحة القولون، وتنظيف الكبد من السموم، وغيرهما من الاستخدامات الأخرى. وبجانب ذلك، يوجد زيت النخيل الذي نال شهرة كبيرة في علاج الأمراض المزمنة، والتحسين من معدلات الطاقة، وغيرهما من الفوائد الأخرى. وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "organic facts".
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