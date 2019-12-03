هل استخدام زيت الزيتون لتدليك الطفل صحي أم لا؟

يعتبر زيت الزيتون جيد بشكل كبير لصحة القلب، وذلك عند استهلاكه، وعند تطبيقه على البشرة، يساعد بشكل كبير في التهدئة من الالتهابات، ولكن قد يكون له آثار جانبية.
احتلت الزيوت الطبيعية مكانة كبيرة في عالم التجميل والعلاج، لأنها خالية تمامًا من الآثار الجانبية، إضافة إلى أنها تحتوي على مكونات طبيعية، تساعد في الشفاء من أمراض متعددة، أو علاج مشكلات البشرة، ومن أهم الزيوت المستخدمة منذ عدة قرون "زيت الزيتون"، يعمل على التخلص من البشرة الجافة، ويعزز من الجهاز المناعي، كما يعمل على تنظيف الكبد من السموم، و يستخدم في الطهي بدلًا من الزيوت المهدرجة أيضًا، ولكن هل يعمل بفاعلية في عمل مساج للطفل؟، وذلك نقلًا عن "healthline".
تدليك الجسم باستخدام الزيوت الحيوية، يعتبر من أفضل الطرق المستخدمة، للحصول على بشرة ناعمة، وبالتالي يعد فعال بشكل كبير لطفلك، لأنه يغذي الجلد، ويحميه من الأمراض الجلدية والالتهابات، ويمنحه ملمس ناعم، ويعتبر أيضًا من الخيارات الآمنة، التي ليس لها أي آثار جانبية، فمعظم الزيوت الحيوية مثل زيت اللوز وزيت
تدليك الجسم باستخدام الزيوت الحيوية، يعتبر من أفضل الطرق المستخدمة، للحصول على بشرة ناعمة، وبالتالي يعد فعال بشكل كبير لطفلك، لأنه يغذي الجلد، ويحميه من الأمراض الجلدية والالتهابات، ويمنحه ملمس ناعم، ويعتبر أيضًا من الخيارات الآمنة، التي ليس لها أي آثار جانبية، فمعظم الزيوت الحيوية مثل زيت اللوز وزيت جوز الهند واللافندر، تعتبر جيدة بشكل كبير، وتمنح طفلك كل ما يحتاجه في هذه الفترة، وبالنسبة للطعام واستخدام هذه الزيوت، يمكنك إضافة القليل منها إلى السلطة، وستحصل على مذاق رائع وصحي.
ومع ذلك، لا يجب تطبيق زيت الزيتون بانتظام على بشرة طفلك، إذا كان يعاني من أمراض جلدية مثل الأكزيما أو تشقق الجلد، ويتكون زيت الزيتون من أنواع مختلفة من الدهون:
-أحماض أوميجا 6 الدهينة
-أحماض أوميجا 3 الدهنية
-حمض اللينوليك
-حمض الأوليك
يعتبر زيت الزيتون جيد بشكل كبير لصحة القلب، وذلك عند استهلاكه، وعند تطبيقه على البشرة، يساعد بشكل كبير في التهدئة من الالتهابات، كما يعمل حمض اللينوليك على التحسين من صحة الجلد، ولكن وجود حمض الأوليك، يجعل زيت الزيتون ليس خيار صحي بشكل كبير، فيما يتعلق بالعناية بالبشرة.
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فوائد تدليك الطفل
يعتبر تدليك الطفل، من الآليات الهامة التي يجب وضعها في الاعتبار، لانه يشجع على مزيد من التفاعلات الجسدية، ويعزز التواصل البصري بين الطفل ووالديهن كما أنه يقلل من غضب طفلك، ويساعد أيضًا على التهدئة من هرمون التوتر، والتعزيز من الاسترخاء، والتقليل من البكاء والصراخ، لذا عليك بالانتظار لمدة 45 دقيقة من اطعام طفلك، وبعد ذلك قم بالتدليك برفق، حتى يحصل على ليلة نوم هادئة.
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فوائد استخدام زيت الزيتون لتدليك طفلك
لا مانع من استخدام زيت الزيتون لتدليك طفلك، ولكن إذا كان يعاني من جفاف البشرة أو الجلد المتهيج، لا تطبقه على بشرته حتى يهدأ، وبجانب الدهون الصحية، يحتوي زيت الزيتون أيضًا على فيتامين E، k، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة، التي تساعد على التهدئة من التهابات الجسم، فكشفت دراسة في عام 2016، أن استخدام زيت الزيتون أو زيت عباد الشمس لتدليك الأطفال، يساعد على ترطيب البشرة أكثر من استخدام آلية التدليك دون وضع زيوت حيوية.
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مخاطر استخدام زيت الزيتون على بشرة طفلك
قامت دراسة في عام 2013 بالنظر في آثار زيت الزيتون على البشرة، وكشفت النتائج أن البالغين الذين قاموا بتطبيق زيت الزيتون لمدة 4 أسابيع، تعرضت بشرتهم لاحمرار بسيط، وذلك لأن زيت الزيتون يؤدى إلى تلف الطبقة الخارجية من الجلد، فإذا كنت هذه آثاره على بشرة البالغين، فمن المؤكد أنه سيترك آثار غير محببة على جلد الأطفال، وإذا كنت تعاني من الأكزيما، يؤدي ذلك إلى مضاعفات.
لا مانع من استخدام زيت الزيتون في التدليك، ولكن يجب استخدامه بحرص، ويمكن استبداله بزيت جوز الهند، أو زيت عباد الشمس.
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