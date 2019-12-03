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«غاز سيبيريا».. شراكة أنقذت الصين وروسيا

حققت كل من روسيا والصين مكاسب ضخمة من بدء تشغيل خط أنابيب "سيبيريا" الجديد، والذي سيساعد بكين على تلبية حاجتها من الطاقة، بالإضافة إلى إدخال موسكو سوق الطاقة في آسيا
تحرير:محمود نبيل ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
غاز طبيعي
غاز طبيعي
عززت روسيا مكانتها كأكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي في العالم لدى السوق الصيني، بصفته أحد أهم مستهلكي الوقود، حيث كلل البلدان تعاونهما في مجال الطاقة، بإطلاق خط أنابيب الطاقة الروسي العملاق "سيبيريا" إلى شمال الصين. وبدأ تدفق الغاز نحو الصين من خلال خط الأنابيب، الذي أصبح رمزًا لمحور سياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدخول الاقتصادات سريعة النمو في آسيا، خاصة في ظل تدهور العلاقات مع الغرب بعد أزمة ضم شبه جزيرة القرم في 2014، وهو ما تسبب في أزمة بالعلاقات الروسية الأوروبية.
وسيساعد خط الأنابيب، الذي يمتد من احتياطيات روسيا الضخمة في شرق سيبيريا وسيبلغ طوله في النهاية 3000 كيلومتر، على تلبية احتياجات الصين الهائلة والمتنامية من الطاقة. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وقال أليكسي ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم الروسية لبوتين: "الصنبور
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خامنئ - سقوط ايران

لماذا تصر أوروبا على دعم الملالي اقتصاديا وسياسيا؟

سيطرت الدبلوماسية دومًا على مواقف أوروبا تجاه نظام الملالي في إيران، خاصة في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في مايو من العام الماضي، وهو النهج الذي حافظ عليه الاتحاد الأوروبي منذ بداية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة. ومع تواصل احتجاجات الإيرانيين ضد نظامهم منذ الشهر الماضي، بدأ العالم في معرفة النطاق الكامل للقمع الذي يواجهونه، ومن ثم لم يعد هناك تمسك شديد باستمرار الاتفاق النووي، الذي يُنظر إليه من قبل الرئيس الأمريكي على أنه مظلة سياسية لنشاطات الملالي.
فيسبوك

التحقيق في ممارسات جوجل وفيسبوك لجمع بيانات المستخدمين

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، أنها بدأت تحقيقا أوليا حول الكيفية التي تقوم كلُ من شركتيّ «جوجل وفيسبوك» بتجميع البيانات الشخصية للمستخدمين واستخدامهما لها، إذ أفادت المفوضية الأوروبية اليوم، حسبما نقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أنها أرسلت محققين كجزء من التحقيق المبدئي بشأن ممارسات جوجل وفيسبوك المتعلقة بالبيانات، موضحة أن هذه التحقيقات تتمحور حول كيفية جمع البيانات، ومعالجتها، واستخدامها بما في ذلك لأغراض الدعاية.
احتجاجات إيران

العفو الدولية: 208 قتلى حصيلة احتجاجات إيران

أفادت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، أن 208 أشخاص على الأقل قتلوا جراء قمع الحركة الاحتجاجية التي بدأت منتصف نوفمبر الماضي في إيران، بعدما كانت أعلنت مقتل 143 شخصا قبل أسبوع، إذ قالت المنظمة، ومقرها في لندن، إن الحصيلة الفعلية للقمع تتجاوز على الأرجح 208 قتلى، موضحة أن هذا التقدير يستند إلى معلومات ذات صدقية حصلت عليها من فرقها على الأرض، وفقًا لما ذكرته العربية. وكانت منظمة العفو أعلنت على تويتر، الجمعة الماضية، أن عدد قتلى الاحتجاجات في إيران بلغ 161 - مقارنة بتقدير سابق بلغ 143 قتيلًا.
الصين-وأمريكا

الصين تكشف عن نهج تفاوضي جديد في الحرب التجارية

وضعت الصين إطارًا جديدًا للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحرب التجارية المشتعلة بين البلدين خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي تسببت في خسائر فادحة لأكبر اقتصادين على مستوى العالم، الأمر الذي انعكس بقوة على أداء العديد من البلدان. وفي محاولتها لإعلان هذا الإطار التفاوضي الجديد، استغلت الصين وسائل الإعلام الموالية للحزب الشيوعي الحاكم، وعلى رأسها صحيفة جلوبال تايمز، لتكشف عن أول طلباتها الرئيسية في عملية المفاوضات الدائرة في الوقت الحالي مع الولايات المتحدة.
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