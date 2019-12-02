رياضة

رسميا.. الإسماعيلي يقيل الصربي ميودراج يسيتش

٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م
ميودراج يسيتش
ميودراج يسيتش
أقال النادي الإسماعيلي مدربه الصربي ميودراج يسيتش من منصبه، اليوم الإثنين، وذلك بعد الخسارة من الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز يوم السبت الماضي، بعد أن كان ميودراج قد تولى قيادة الدراويش مطلع هذا الموسم، وقاد الفريق للتأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية. وقرر مجلس الإسماعيلي بقيادة إبراهيم عثمان، تعيين أدهم السلحدار مديرًا فنيا مؤقتا، وتم تعيين محسن أبو جريشة مدربا مؤقتا، ويقود السلحدار الفريق في لقاء طنطا، يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم تعيين مدير فني أجنبي بعد ذلك.
وحقق فريق الاتحاد السكندري فوزا كبيرا على حساب ضيفه الإسماعيلي بنتيجة (3-0)، في ملعب المكس بالجولة السادسة ببطولة الدوري الممتاز، وسجل أهداف الاتحاد المدافع محمود رزق في الدقيقة 21 والأوغندي إيمانويل أوكوي في الدقيقة 42 والإيفواري رزاق سيسيه في الدقيقة 51 من عمر اللقاء. ورفع الاتحاد رصيده بقيادة مديره
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الزمالك -وجينيراسيون (17)

مدرب الفراعنة السابق يضع روشتة لعلاج أزمة الزمالك

وضع أسامة نبيه، نجم الزمالك السابق، روشتة لعلاج الأزمة الحالية في القلعة البيضاء، عقب الهزيمة أمام مازيمبي الكونغولي (3-0) ضمن مواجهات الجولة الأولى بدور المجموعات بدوري الأبطال، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته عبر قناة "أون سبورت". وقال نبيه: "في البداية، عليك تنظيم العملية بالكامل، تعلم أنك في يوم كذا ستدفع قيمة كذا، وفي شهر كذا ستحصل على قيمة كذا. تلك التزامات عليك ترتيبها بالكامل وإبعادها عن اللاعبين لأنها تضغط عليهم. أعرف جيدا اللاعب المصري، لا يجيد التصرف في مثل تلك الأمور، ولكن هناك أخطاء فنية أيضا ظهرت في لقاء الزمالك ومازيمبي الأخير".
منتخب- إنجلترا

ساوثجيت: إنجلترا قادرة على التتويج باليورو

أعرب جاريث ساوثجيت، مدرب المنتخب الإنجليزي، عن ثقته في قدرة الجيل الحالي على تغيير التاريخ السيئ للأسود الثلاثة في منافسات كأس الأمم الأوروبية، وبلغت إنجلترا الدور قبل النهائي لكأس العالم 2018 وصعدت مرة واحدة فقط في آخر 50 عاما للدور قبل النهائي في اليورو، وأبلغ ساوثجيت الصحفيين: "لدينا فرصة لتحقيق نتيجة أفضل من الكثير من المنتخبات السابقة وتغيير سجلنا السيئ في بطولة أوروبا"، وتابع: "تملك هذه التشكيلة الفرصة لإسعاد جماهيرنا مجددا. اختبروا بالفعل هذه المشاعر قبل عامين، ولديهم الآن الفرصة لتكرارها وربما تحقيق نتيجة أفضل".
أسامة-نبيه‎

أسامة نبيه: ترشيحي لتدريب الزمالك شرف عظيم

قال أسامة نبيه، نجم نادي الزمالك السابق، إن إدارة القلعة البيضاء تفكر في التعاقد مع المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي قاد المنتخب الوطني في كأس العالم 2018، الذى أقيم في روسيا، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته عبر قناة أون سبورت. وصرح المدرب السابق لنادي مصر وفريق الكوكب السعودي: "كان لديّ بعض المعلومات عن تواصل الزمالك مع كوبر لتدريب الفريق، ومعلوماتي كانت بأن ذلك سيحدث خلال يومين أو حدث بالفعل يوم السبت، ومنذ فترة عملي مع كوبر ومعلوماتي أنه يفضل العمل مع المنتخبات بسبب عامل السن".
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الإسماعيلي (2)

الإسماعيلي ضيفًا ثقيلآ على الاتحاد في الدوري

يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد الحنفي، ويعاونه الثنائي سمير جمال ومصطفى حسين، بينما سيكون شريف حسن حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (3)

عبد الرحمن مجدي: «أتمنى أن أكون ربع صلاح»

كشف عبد الرحمن مجدي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأولمبي، عن أنه يمتلك العديد من العروض الاحترافية، متمنيا أن يكون فى ربع مستوى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، إذ قال عبد الرحمن مجدي في تصريحات تليفزيونية عقب مباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي: "أمتلك أكثر من عرض للاحتراف، لكن تركيزي الآن منصب مع الإسماعيلي". وأضاف عبد الرحمن مجدي خلال تصريحاته، أنه يتمنى أن يكون "ربع محمد صلاح" على حد قوله، وأنه من مصلحته التركيز مع فريق الدراويش للتتويج ببطولة هذا الموسم.
الإسماعيلي (2)

شيلونجو يقود هجوم الدراويش لإسقاط الجزيرة الإماراتى

أعلن الصربي ميودراج يستيش، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى، عن تشكيل فريقه لمواجهة الجزيرة الإماراتى، المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في إياب دور الـ16 للبطولة العربية (كأس محمد السادس للأندية الأبطال)، علمًا بأن لقاء الذهاب شهد فوز الدراويش بهدفين نظيفين. ويدخل فريق الإسماعيلي بقيادة ميودراج يستيش، مباراة اليوم وأمامه هدف وحيد، هو الصعود إلى دور الـ8 للبطولة العربية، خاصة أنها البطولة الوحيدة التي يخوضها الدراويش خارج المنافسات المحلية.
الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (2)

اليوم.. قمة مصرية إمارتية بين الإسماعيلي والجزيرة

يحتضن استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، لقاء نادي الجزيرة الإماراتي أمام الإسماعيلي، في إياب دور الـ16 للبطولة العربية (كأس محمد السادس للأندية الأبطال)، علمًا بأن لقاء الذهاب شهد فوز الدراويش بهدفين نظيفين. ويدخل فريق الاسماعيلي بقيادة مديره الفني الصربي ميودراج يستيش، مباراة اليوم وأمامه هدف وحيد وهو الصعود الى دور الـ 8 للبطولة العربية، خاصة وهي البطولة الوحيدة التي يخوضها الدراويش خارج المنافسات المحلية.
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