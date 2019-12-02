رسميا.. الإسماعيلي يقيل الصربي ميودراج يسيتش

٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م

ميودراج يسيتش

أقال النادي الإسماعيلي مدربه الصربي ميودراج يسيتش من منصبه، اليوم الإثنين، وذلك بعد الخسارة من الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز يوم السبت الماضي، بعد أن كان ميودراج قد تولى قيادة الدراويش مطلع هذا الموسم، وقاد الفريق للتأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية. وقرر مجلس الإسماعيلي بقيادة إبراهيم عثمان، تعيين أدهم السلحدار مديرًا فنيا مؤقتا، وتم تعيين محسن أبو جريشة مدربا مؤقتا، ويقود السلحدار الفريق في لقاء طنطا، يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم تعيين مدير فني أجنبي بعد ذلك.

وحقق فريق الاتحاد السكندري فوزا كبيرا على حساب ضيفه الإسماعيلي بنتيجة (3-0)، في ملعب المكس بالجولة السادسة ببطولة الدوري الممتاز، وسجل أهداف الاتحاد المدافع محمود رزق في الدقيقة 21 والأوغندي إيمانويل أوكوي في الدقيقة 42 والإيفواري رزاق سيسيه في الدقيقة 51 من عمر اللقاء. ورفع الاتحاد رصيده بقيادة مديره