الجمبري.. من طعام رائع إلى التعزيز من صحة المخ

يعتبر الجمبري مصدر هام للبروتين وفيتامين D، وبما أنه خالي من الكربوهيدرات، يساعد بشكل كبير على فقدان الوزن، إضافة إلى ذلك، غني بمعدلات عالية من الزنك.

تحرير:إسراء سليمان ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

فوائد الجمبري

المأكولات البحرية تعتبر من أكثر الاطعمة التي يقبل عليها العديد من الأشخاص، ليس فقط لفوائدها المتعددة، ولكن لمذاقها الرائع، ويعتبر الجمبري من أهم الأسماك، ستجد عشاقه في كل مكان، وخاصة شوربة الجمبري، دائمًا نقول أنه يحتوي على نسبة عالية من الفوسفور، ولكن له فوائد عديدة أخرى، لابد من الالتفات إليها، على سبيل المثال فقدان الوزن، والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، والتعزيز من صحة العظام والمخ، والعديد من الفوائد الأخرى التي تفيد صحة الجسم، نقلًا عن "organicfacts".

يعتبر الجمبري من المأكولات البحرية المشهورة بقيمتها الغذائية، فبالنسبة للأشخاص الذين يسعون إلى القضاء على المعدلات العالية من الكربوهيدرات في نظامهم الغذائي، يعتبر الجمبري خيار مثالي، لأنه خالي تمامًا من الكربوهيدرات، ويحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، وغني بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم،