الجمبري.. من طعام رائع إلى التعزيز من صحة المخ

يعتبر الجمبري مصدر هام للبروتين وفيتامين D، وبما أنه خالي من الكربوهيدرات، يساعد بشكل كبير على فقدان الوزن، إضافة إلى ذلك، غني بمعدلات عالية من الزنك.
المأكولات البحرية تعتبر من أكثر الاطعمة التي يقبل عليها العديد من الأشخاص، ليس فقط لفوائدها المتعددة، ولكن لمذاقها الرائع، ويعتبر الجمبري من أهم الأسماك، ستجد عشاقه في كل مكان، وخاصة شوربة الجمبري، دائمًا نقول أنه يحتوي على نسبة عالية من الفوسفور، ولكن له فوائد عديدة أخرى، لابد من الالتفات إليها، على سبيل المثال فقدان الوزن، والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، والتعزيز من صحة العظام والمخ، والعديد من الفوائد الأخرى التي تفيد صحة الجسم، نقلًا عن "organicfacts".
يعتبر الجمبري من المأكولات البحرية المشهورة بقيمتها الغذائية، فبالنسبة للأشخاص الذين يسعون إلى القضاء على المعدلات العالية من الكربوهيدرات في نظامهم الغذائي، يعتبر الجمبري خيار مثالي، لأنه خالي تمامًا من الكربوهيدرات، ويحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، وغني بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم،
يعتبر الجمبري من المأكولات البحرية المشهورة بقيمتها الغذائية، فبالنسبة للأشخاص الذين يسعون إلى القضاء على المعدلات العالية من الكربوهيدرات في نظامهم الغذائي، يعتبر الجمبري خيار مثالي، لأنه خالي تمامًا من الكربوهيدرات، ويحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، وغني بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، على سبيل المثال البروتين والحديد والكالسيوم والصوديوم والفوسفور والزنك والمغنسيوم والبوتاسيوم وفيتامين (E، A، B6، B12)، كما أنه يحتوي على اليود والثيامين والريبوفلافين والنياسين.
وما يلي بعض من الفوائد الهامة التي يقدمها لك الجمبري عند استهلاكه:
1-فقدان الوزن
يعتبر الجمبري مصدر هام للبروتين وفيتامين D، وبما أنه خالي من الكربوهيدرات، يساعد بشكل كبير على فقدان الوزن، إضافة إلى ذلك، غني بمعدلات عالية من الزنك، وبالتالي يزيد من معدلات الليبتين في الجسم-هرمون هام يعمل على تنظيم الدهون والشهية، ومعدلات الطاقة، ومن خلال زيادة معدل هذا الهرمون في الجسم، يستيطع الأشخاص تجنب الأساليب الخاطئة، على سبيل المثال تناول كميات كبيرة من الطعام، والشعور بالجوع حتى بعد تناول الطعام.
2-مضاد قوي للشيخوخة
يعتبر ضوء الشمس أحد الأسباب التي تعزز من ظهور علامات تقدم العمر، وبدون استخدام عناية يومية، فإن التعرض للأشعة فوق البنفسيجة، يؤدي إلى ظهور التجاعيد و البقع الداكنة وحروق الشمس، ومن خلال ادراج الجمبري في نظامك الغذائي، نحصل على بشرة نضرة ومتوهجة، كما أنه يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة القوية، التي يمكن أن تقلل إلى حد كبير من علامات الشيخوخة.
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3-منع تساقط الشعر
يحتوي الجمبري على مجموعة من المعادن الهامة، التي تساهم بشكل كبير في التعزيز من صحة الشعر، على الجانب الآخر، يؤدي انخفاض معدلات الزنك في الجسم، إلى تساقط الشعر بشكل واضح، كما يلعب الزنك دور كبير في الحفاظ على الخلايا، وخلق خلايا جديدة، بما في ذلك خلايا الشعر والبشرة، لذا هؤلاء الذين يعانون من تساقط الشعر، يجب عليهم ادراج الجمبري في نظامهم الغذائي.
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4-الحفاظ على صحة المخ
يحتوي الجمبري على مستويات عالية من الحديد، وبالتالي يعمل على زيادة تدفق الأكسجين للعضلات، مما يوفر القوة والتحمل، إضافة إلى ذلك، يزيد من تدفق الأكسجين إلى المخ، مما ينتج عنه تحسين في مهارات الفهم والذاكرة والتركيز.
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5-الحفاظ على صحة العظام
يمكن للبروتينات والفيتامينات المختلفة، مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم ، الموجودة في الجمبري أن تساعد بشكل فعال في مكافحة تنكس العظام، على الجانب الآخر، قد يؤدي نقص البروتينات والفيتامينات الغذائية إلى تدهور جودة العظام، وهي الأعراض الرئيسية لمرض هشاشة العظام، فيساعد الجمبري في الحفاظ على صحة العظام على المدى البعيد.
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