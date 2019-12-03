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الجمبري.. من طعام رائع إلى التعزيز من صحة المخ

يعتبر الجمبري مصدر هام للبروتين وفيتامين D، وبما أنه خالي من الكربوهيدرات، يساعد بشكل كبير على فقدان الوزن، إضافة إلى ذلك، غني بمعدلات عالية من الزنك.
تحرير:إسراء سليمان ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
فوائد الجمبري
فوائد الجمبري
المأكولات البحرية تعتبر من أكثر الاطعمة التي يقبل عليها العديد من الأشخاص، ليس فقط لفوائدها المتعددة، ولكن لمذاقها الرائع، ويعتبر الجمبري من أهم الأسماك، ستجد عشاقه في كل مكان، وخاصة شوربة الجمبري، دائمًا نقول أنه يحتوي على نسبة عالية من الفوسفور، ولكن له فوائد عديدة أخرى، لابد من الالتفات إليها، على سبيل المثال فقدان الوزن، والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، والتعزيز من صحة العظام والمخ، والعديد من الفوائد الأخرى التي تفيد صحة الجسم، نقلًا عن "organicfacts".
يعتبر الجمبري من المأكولات البحرية المشهورة بقيمتها الغذائية، فبالنسبة للأشخاص الذين يسعون إلى القضاء على المعدلات العالية من الكربوهيدرات في نظامهم الغذائي، يعتبر الجمبري خيار مثالي، لأنه خالي تمامًا من الكربوهيدرات، ويحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، وغني بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم،
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بذور الريحان

هذه الأعشاب غنية بمضادات الأكسدة التي تنظف الدم

يعد الريحان من الأعشاب الرئيسية التي تدخل في تحضير الأكلات الإيطالية، حيث يضفى نكهة جيدة على الصوص، وبعيدا عن المقبلات، فإنه يمكن شرب شاي الريحان للتخلص من تشنجات المعدة والغازات وفقدان الشهية واحتباس السوائل ونزلات البرد. وأثبتت الأبحاث أن الريحان يخفض من مستويات الكوليسترول في الدم، كما أنه مفيد لصحة العظام؛ نظرا لمضادات الأكسدة الموجودة فيه، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة القولون العصبي. وجدت إحدى الدراسات أن زيت الريحان مضاد للميكروبات والخميرة والعفن، وذلك حسبما ذكر موقع "Daily Health Post".
الشاي-الابيض

الشاي مفيد.. ولكن الإفراط في تناوله له آثار جانبية

يعد الشاي بمختلف أنواعه من المشروبات الأساسية لدى العديد من الأسر، وتوجد أنواع كثيرة منه؛ على سبيل المثال، الشاي الأخضر والشاي الأحمر، إضافة إلى الشاي المثلج وشاي البابونج. يمنحك الشاي العديد من الفوائد الصحية والعلاجية؛ على سبيل المثال، تعزيز الجهاز المناعي وفقدان الوزن والوقاية من تسوس الأسنان، وعلى الجانب الآخر، يقول الخبراء إن الإفراط في تناول الشاي له آثار جانبية فى صحتك، بما في ذلك التقليل من امتصاص الحديد وزيادة التوتر والغضب، نقلًا عن "health line".
مشروبات-الطاقة (1)

مشروبات الطاقة.. تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والصداع

مع دخول فصل الشتاء، نفقد تدريجيا طاقتنا نتيجة انخفاض درجة حرارة أجسامنا؛ لذا نحاول تناول المزيد من الطعام، إضافة إلى الاهتمام باستهلاك السكريات؛ ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن، ويترك آثارا جانبية فى صحتنا. وعلى الجانب الآخر، يلجأ العديد من الأشخاص إلى استهلاك مشروبات الطاقة، ولكن الإفراط في تناولها يؤدي إلى مشكلات صحية؛ لأنها تحتوي على مكونات غير طبيعية، لذا يجب استبدال بعض المشروبات الصحية بها؛ مثل عصير البرتقال والليمون، نقلًا عن "times of india".
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الوافل

هل الوافل صحي؟.. خالٍ من الألياف وغني بالمعادن

تعد الحلويات جزءًا أساسيا من سُفرة البلاد العربية، سواءً كانت حلويات منزلية أو مصنعة، وإذا كانت الأسرة تهتم بصحة أبنائها، فتتعامل مع الفواكه كحلويات طبيعية، لأنها غنية بالسكر الطبيعي والألياف الغذائية، التي تعزز الشعور بالشبع، وتحافظ على الجهاز الهضمي. وعلى الجانب الآخر، يفضل البعض تناول الوافل والبان كيك، ولكن هل الوافل يعد من الأطعمة الصحية، أم أنه مُحمَّل بالسعرات الحرارية التي تزيد من الوزن فقط، دون منح الجسم أي قيمة غذائية؟ وذلك نقلا عن موقع "healthy eating".
الكركم

للتخلص من دهون البطن.. تناول ماء الكركم

أصبح هوس التخسيس والدايت يحتل مكانة كبيرة في حياتنا، بداية من البحث على النظم الغذائية، التي تساعد في فقدان الوزن والتخلص من الكيلو جرامات الزائدة، إلى ممارسة الرياضة بانتظام، ينصح خبراء التغذية بتناول كميات كبيرة من الماء، لأنها تساعد على ترطيب الجسم من جانب، وفقدان الوزن من جانب آخر، ولكن هل سمعت عن ماء الكركم؟ فمجرد ذكر الكركم، تعلم جيدًا أنك ستحصل على فوائد صحية لا حصر لها، لأنه غني بعناصر غذائية مهمة، مثل البروتين والألياف، نقلًا عن "timesofindia".
تناول الادوية

إهمال المضاعفات.. 6 أخطاء تجنبها عند تناول الأدوية

عند الذهاب للطبيب لمعالجة مشكلة صحية نعاني منها، يصف لنا بعض العقاقير الطبية، إضافة إلى العلاجات المنزلية، وستجد تركيزا كبيرا على الوصفات الطبيعية؛ لأن الأدوية غنية بالمواد الكيميائية الضارة، وبجانب ذلك توجد بعض الأخطاء التي نفعلها عند تناول الأدوية؛ على سبيل المثال، تناولها على معدة فارغة يؤدي إلى ألم في المعدة لن تتحمله، وقد ينتج عنه قيء وغثيان، أو تناول عقار طبي بدون استشارة طبيب، فإنه يؤدي أيضًا إلى أخطار بالغة تضر بصحتك. وذلك نقلا عن "times of india".
الثلج

للاستحمام بالثلج فوائده.. يخفف من آلام العضلات

يعتبر الثلج جزءًا رئيسيا من أي مشروب بارد، فلا أحد يستطيع تناول كوب من الليمون الطازج دون وضع القليل من مكعبات الثلج، كما أن له شهرة عالمية في الشاي المثلج، قد يبدو الأمر غريبًا ولكنه يتمتع بمذاق رائع، ونظرًا لفوائده المتعددة، يستخدم في الاستحمام، أي يمكنك الاستحمام بالثلج، حيث يعمل على تقليل درجة حرراة الجسم، والمساعدة في تحسين أداء الجهاز العصبي، ولكن لا تفعل ذلك في الشتاء، حتى لا تتعرض لنزلات البرد والإنفلونزا، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".
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