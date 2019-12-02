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الطيب: الصحة النفسية ينبغي أن توضع في أولوية كل الحكومات

تحرير:محمد فتحي ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٦ م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، بمشيخة الأزهر، الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي ومستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، إذ قال فضيلة الإمام الأكبر، إن الصحة النفسية أولوية إنسانية وإنمائية عالمية، ينبغي أن توضع في أولوية كل الحكومات والبلدان، لأن خطورة هذا المرض تهدد ملايين الأشخاص حول العالم، ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى الحفاظ على الإنسان واستغلاله في الإنتاج والعمل والمشاركة المجتمعية.
وأكد الطيب، على أهمية الاعتناء بخدمات الصحة النفسية والإنفاق عليها من ميزانيات الصحة، للتخفيف والحد من خطورة هذه الأمراض، مع توعية وتثقيف المجتمع بأهمية إزالة وصمة هذا المرض الذي يهدد المجتمعات.من جانبه، أكد الدكتور أحمد عكاشة أن المرض النفسي مرض عضوي مركز المخ، وأن كل الأمراض النفسية ناجمة عن عدم انتظام
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الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: أنا جاهز لتدريب «المنتخب» بس هما يستحملوني

عقب الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، اليوم الإثنين، خلال حضورة مؤتمر صحفي على هامش المعرض الثاني لتكنولوجيا النقل، على ما تم إنجازه في الوزارة النقل والمواصلات خلال الفترة القليلة الماضية. وخلال المؤتمر مازح الإعلامي أسامة كمال، وزير النقل كامل الوزير بسؤاله عن نيته لتدريب منتخب مصر، إذ رد الوزير قائلًا: «أنا جاهز لتدريب المنتخب بس هما يستحملوني، أول حاجة هنعملها هطلعهم جبل الجلالة».
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الأرصاد: غدا ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس مائل للدفء شمالا حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
اللواء-محمود-شعراوي-وزير-التنمية-المحلية

وزير التنمية المحلية: الدولة أشركت الشباب في مشاكل الوطن

أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أنه يجب أن يضع الجميع أيديهم في أيدي الشباب الذين تولوا مؤخرا مناصب نواب المحافظين لإنجاح هذه التجربة، ولكي يكون حصولهم على المناصب الوزارية هو التطور لهذه التجربة، إذ توجه شعراوي بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته هذه الفكرة؛ قائلا: «إن بعض نواب المحافظين قادوا المحافظات من قبل في فترة غياب المحافظ»، متمنيا أن يخرج من نواب المحافظين الجدد 20 أو 30 قيادة ليصبحوا هم مستقبل مصر.
الرئيس-السيسى

السيسي: فرص مصر عظيمة في التحول نحو الرقمنة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التحول نحو الرقمنة يمثل فرصة عظيمة في مصر، حيث تتحرك الدولة بقوة في هذا الاتجاه الذي يمثل الحاضر والمستقبل الذي نريد أن نمضي فيه، مضيفا إن مصر سوق كبير يضم 100 مليون نسمة، والدولة تتبنى استراتيجية واضحة في هذا القطاع تضمن له النجاح ولا سيما في جهود مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة وتقليل تدخل العنصر البشري في الإجراءات الإدارية، جاء ذلك في كلمة له، اليوم الأحد، خلال افتتاح معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
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احمد-الطيب (1)

أحمد الطيب لبرلمان الطلاب: رسالة الأزهر أمانة في أعناقكم

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر يوفر الغطاء العلمي والثقافي للطلاب الوافدين، لمواجهة أي أفكار تتعارض مع وسطية المناهج الأزهرية ورسالتها السمحة، مشددا على أهمية تفعيل الدور المنوط بالبرلمان وأعضائه، وأن تتشكل من بينهم لجان تختص بمتابعة كافة شئون الطلاب الوافدين. جاء ذلك خلال لقاء الإمام الأكبر، اليوم الإثنين، مع برلمان الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف، في دورته الجديدة.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الأزهر: بناء المستوطنات «اعتداءً سافرًا» على حقوق الدولة الفلسطينية

يستنكر الأزهر الشريف بشدة تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التي اعتبرت المستوطنات التي يقوم الكيان الصهيوني بإنشائها في الضفة الغربية المحتلة لا تتعارض مع القانون الدولي، مؤكدًا أنَّ هذا الموقف الأمريكي يعد اعتداءً سافرًا على حقوق الدولة الفلسطينية المحتلة، واستكمالا لمسلسل الجور على حقوق وممتلكات الشعب الفلسطيني المظلوم، مشيرًا إلى أنَّ هذه التصريحات مخالفة تماما لما نصَّتْ عليه القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة التي أقرت عدم قانونية المستوطنات التي أقامها الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الأزهر يُدين الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة

يعرب الأزهر الشريف عن استنكاره الشديد للغارات التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، واستهدافها وقتلها لأبناء الشعب الفلسطيني، حيث أدت تلك الغارات الإرهابية إلى استشهاد أكثر من 20 فلسطينيًّا وإصابة العشرات، مشددًا على أن تلك الجرائم الإرهابية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني تجاه أبناء الشعب الفلسطيني يومًا بعد يوم تكشف الوجه الدموي لهذا الاحتلال الغاشم الذي يستهدف الإنسان، ويقضي على الأخضر واليابس، وأن هذه الممارسات الإرهابية تستدعي وقفة إنسانية من قبل المجتمع الدولي والدول والهيئات المعنية لوقف هذا الجرائم.
الدكتور- أحمد- الطيب -والسيسي

بحضور السيسي.. الأزهر يعقد مؤتمرا عالميا لتجديد الفكر الديني

تلقى الأزهر الشريف إخطارًا من رئاسة الجمهورية برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضوره لمؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الديني، المقرر عقده في يناير المقبل، بعنوان: «مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية»، إذ عبر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن شكره للرئيس السيسي على استجابته الكريمة ودعمه لمؤتمر الأزهر الشريف من أجل تحقيق رسالته في بيان سماحة الإسلام ونبذ الفكر المتطرف.
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