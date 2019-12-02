الطيب: الصحة النفسية ينبغي أن توضع في أولوية كل الحكومات

تحرير:محمد فتحي ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٦ م

شيخ الأزهر

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، بمشيخة الأزهر، الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي ومستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، إذ قال فضيلة الإمام الأكبر، إن الصحة النفسية أولوية إنسانية وإنمائية عالمية، ينبغي أن توضع في أولوية كل الحكومات والبلدان، لأن خطورة هذا المرض تهدد ملايين الأشخاص حول العالم، ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى الحفاظ على الإنسان واستغلاله في الإنتاج والعمل والمشاركة المجتمعية.

وأكد الطيب، على أهمية الاعتناء بخدمات الصحة النفسية والإنفاق عليها من ميزانيات الصحة، للتخفيف والحد من خطورة هذه الأمراض، مع توعية وتثقيف المجتمع بأهمية إزالة وصمة هذا المرض الذي يهدد المجتمعات.من جانبه، أكد الدكتور أحمد عكاشة أن المرض النفسي مرض عضوي مركز المخ، وأن كل الأمراض النفسية ناجمة عن عدم انتظام