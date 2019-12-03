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الصداع والاكتئاب.. 5 أمراض تنتقل بالوراثة

هناك احتمال بنسبة 70 - 80 في المئة بأنك قد تعاني من الصداع النصفي إذا عانت والدتك، وبالتالي يمكن أن تنتقل الجينات المعيبة التي تسبب الصداع
تحرير:إسراء سليمان ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
الأمراض الوراثية
الأمراض الوراثية
مع تقدم العلم والأبحاث والدراسات، ما زالت توجد العديد من الأمراض التي تورث من الآباء إلى الأبناء، ويتحكم في ذلك بعض الجينات، ولكن هل جميع الأمراض تورث؟ بالفعل لا، الأمراض الجلدية لا تنتقل من شخص لآخر إلا بالعدوى، على الجانب الآخر توجد أمراض مثل الإرث تنتقل عبر الأجيال، مثل مرض السكري وأمراض القلب، وغيرها من الأمراض الأخرى، ولكن ينبغي الذهاب إلى الطبيب باستمرار، حتى لا تزداد خطورة المرض، وتؤدي إلى الوفاة، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
للوراثة دور كبير تلعبه في صحتنا، فوفقًا للبحث الذي أجراه معهد أبحاث السرطان بجامعة لندن، هناك 57 في المئة من الفتيات اللاتي تبدأ الدورة الشهرية لديهن، تكون في نفس موعد أمهاتهن، ويرجع ذلك إلى الجينات، حيث تلعب دورا كبيرا، وتتحكم في نقل العوامل الوراثية من الآباء إلى الأبناء، وما يلي بعض من الأمراض التي
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احتلت الزيوت الطبيعية مكانة كبيرة في عالم التجميل والعلاج، لأنها خالية تمامًا من الآثار الجانبية، إضافة إلى أنها تحتوي على مكونات طبيعية، تساعد في الشفاء من أمراض متعددة، أو علاج مشكلات البشرة، ومن أهم الزيوت المستخدمة منذ عدة قرون "زيت الزيتون"، يعمل على التخلص من البشرة الجافة، ويعزز من الجهاز المناعي، كما يعمل على تنظيف الكبد من السموم، و يستخدم في الطهي بدلًا من الزيوت المهدرجة أيضًا، ولكن هل يعمل بفاعلية في عمل مساج للطفل؟، وذلك نقلًا عن "healthline".
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نهتم بصحة أجسامنا دائمًا، للحفاظ على الصحة من جانب، ومن جانب آخر فقدان الوزن، والتميز بجسم مثالي ورشيق، لذا ينصح بتناول الفواكه والخضراوات الطازجة، الغنية بالمعادن والفيتامينات والألياف الغذائية، التي يحتاجها الجسم باستمرار، أما بالنسبة لصحة العينين، فإنها تتعرض للعديد من المشكلات الصحية، مثل إعتام عدسة العين، وضعف النظر، ولكن ما العمل مع العين التي تبدو مرهقة؟ توجد بعض النصائح المهمة التي يجب اتباعها، للحصول على عين لامعة، وذلك نقلا عن موقع "timesofindia".
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