الصداع والاكتئاب.. 5 أمراض تنتقل بالوراثة

هناك احتمال بنسبة 70 - 80 في المئة بأنك قد تعاني من الصداع النصفي إذا عانت والدتك، وبالتالي يمكن أن تنتقل الجينات المعيبة التي تسبب الصداع

تحرير:إسراء سليمان ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

الأمراض الوراثية

مع تقدم العلم والأبحاث والدراسات، ما زالت توجد العديد من الأمراض التي تورث من الآباء إلى الأبناء، ويتحكم في ذلك بعض الجينات، ولكن هل جميع الأمراض تورث؟ بالفعل لا، الأمراض الجلدية لا تنتقل من شخص لآخر إلا بالعدوى، على الجانب الآخر توجد أمراض مثل الإرث تنتقل عبر الأجيال، مثل مرض السكري وأمراض القلب، وغيرها من الأمراض الأخرى، ولكن ينبغي الذهاب إلى الطبيب باستمرار، حتى لا تزداد خطورة المرض، وتؤدي إلى الوفاة، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".

للوراثة دور كبير تلعبه في صحتنا، فوفقًا للبحث الذي أجراه معهد أبحاث السرطان بجامعة لندن، هناك 57 في المئة من الفتيات اللاتي تبدأ الدورة الشهرية لديهن، تكون في نفس موعد أمهاتهن، ويرجع ذلك إلى الجينات، حيث تلعب دورا كبيرا، وتتحكم في نقل العوامل الوراثية من الآباء إلى الأبناء، وما يلي بعض من الأمراض التي