الصداع والاكتئاب.. 5 أمراض تنتقل بالوراثة

هناك احتمال بنسبة 70 - 80 في المئة بأنك قد تعاني من الصداع النصفي إذا عانت والدتك، وبالتالي يمكن أن تنتقل الجينات المعيبة التي تسبب الصداع
مع تقدم العلم والأبحاث والدراسات، ما زالت توجد العديد من الأمراض التي تورث من الآباء إلى الأبناء، ويتحكم في ذلك بعض الجينات، ولكن هل جميع الأمراض تورث؟ بالفعل لا، الأمراض الجلدية لا تنتقل من شخص لآخر إلا بالعدوى، على الجانب الآخر توجد أمراض مثل الإرث تنتقل عبر الأجيال، مثل مرض السكري وأمراض القلب، وغيرها من الأمراض الأخرى، ولكن ينبغي الذهاب إلى الطبيب باستمرار، حتى لا تزداد خطورة المرض، وتؤدي إلى الوفاة، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
للوراثة دور كبير تلعبه في صحتنا، فوفقًا للبحث الذي أجراه معهد أبحاث السرطان بجامعة لندن، هناك 57 في المئة من الفتيات اللاتي تبدأ الدورة الشهرية لديهن، تكون في نفس موعد أمهاتهن، ويرجع ذلك إلى الجينات، حيث تلعب دورا كبيرا، وتتحكم في نقل العوامل الوراثية من الآباء إلى الأبناء، وما يلي بعض من الأمراض التي
للوراثة دور كبير تلعبه في صحتنا، فوفقًا للبحث الذي أجراه معهد أبحاث السرطان بجامعة لندن، هناك 57 في المئة من الفتيات اللاتي تبدأ الدورة الشهرية لديهن، تكون في نفس موعد أمهاتهن، ويرجع ذلك إلى الجينات، حيث تلعب دورا كبيرا، وتتحكم في نقل العوامل الوراثية من الآباء إلى الأبناء، وما يلي بعض من الأمراض التي تنتقل بالوراثة:
1-أمراض القلب
إذا أصيبت والدتك بنوبة قلبية، تزداد فرصك في الحصول عليها بنسبة 20 في المئة، أظهرت دراسة من جامعة أكسفورد أن فرصتك في الإصابة بسكتة دماغية تزداد أيضًا إذا كانت والدتك قد عانت منها، ويحدث هذا لأن مرض الأوعية الدموية الموروث يؤثر على الشريان التاجي في القلب وكذلك الشريان الدماغي في الدماغ.
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2-سرطان الثدي
النساء اللاتي يحملن الجين المتحور BRCA1 أو BRCA2 أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي، معظم النساء المصابات بهذا الجين المعيب يصبن بسرطان الثدي في سن مبكرة، لذا يجب الذهاب إلى الطبيب، من أجل فحوصات دورية باستخدام الأشعة السينية بعد سن الأربعين، للاطمئنان على صحة الثدي، وإذا كان أحد أقاربك مصابًا بسرطان الثدي، يجب إجراء فحص وراثي، إضافة إلى ذلك، النساء اللاتي لديهن تاريخ عائلي من سرطان الثدي يحصلن على استئصال الثدي الوقائي لتقليل فرص الإصابة بالسرطان.
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3-الزهايمر
وجدت جمعية الألزهايمر أن جين الألزهايمر يمكن أن ينتقل من جيل لآخر، إذا كانت والدتك تعاني من مرض الألزهايمر أو عانت منه، تزداد فرصك في الإصابة بالخرف بنسبة 30 - 50 في المئة، ولكن لا تشعر بالقلق، فالحفاظ على وزنك، ومراقبة ضغط الدم والكوليسترول بانتظام وممارسة نمط حياة صحي شامل يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف بنسبة 20 في المئة تقريبًا.
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4-الاكتئاب
من المعروف أن الأمراض العقلية تنتشر في العائلات بشكل كبير، وبالتالي هناك احتمال بنسبة 10 في المئة أن ترث الاكتئاب إذا كان لديك تاريخ عائلي من المرض، لذا عليك الحصول على قدر كافٍ من النوم، لتتمكن من إدارة مستويات التوتر، لتقليل فرص الإصابة بالاكتئاب.
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5-الصداع
قد تصاب بالصدمة لمعرفة ذلك، ولكن هناك احتمالا بنسبة 70 - 80 في المئة بأنك قد تعاني من الصداع النصفي إذا عانت والدتك، وبالتالي يمكن أن تنتقل الجينات المعيبة التي تسبب الصداع، على الجانب الآخر، توجد بعض محفزات الصداع النصفي الشائعة مثل الشيكولاتة والجبنة والقهوة والفواكه الحمضية.
ما سبق بعض من الأمراض التي تنتقل بالوراثة، يجب عليك الذهاب للطبيب للاطمئنان على صحتك، ويجب على الأم الذهاب إلى متخصص قبل الحمل، للحفاظ على صحة جنينها، ولتجنب التشوهات الخلقية، إضافة إلى ذلك، مرض السكري أيضًا من الأمراض الشائعة، وتنتقل بالوراثة، خاصة إذا كان لديك تاريخ عائلي من هذا المرض.
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