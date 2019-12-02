رسميًّا.. بني سويف يخوض مباراته مع الأهلي في كأس مصر

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥١ م

بني سويف

أعلن محمد الواضح، المشرف على الكرة بنادي بنى سويف، خوض الفريق مباراته مع الأهلي، المقرر لها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الـ32 لكأس مصر، وقال الواضح في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن مجلس إدارة النادي برئاسة علي سليم قرر بشكل رسمي خوض المباراة، بعد أن تواصل مع مسؤولي اتحاد الكرة، خلال الـ24 ساعة الماضية، والأمر تم حله بشكل رسمي. وكان مجلس إدارة بني سويف برئاسة علي سليم، يرغب في الحصول على حقوق البث من الشركة الراعية، وتمسك بحضور جماهير بني سويف في المباراة بشكل طبيعي.

وواصل: "الفريق حاليا في طريقه للقاهرة، بعد أن اختتم تدريباته في بني سويف قبل التوجه للقاهرة، والإقامة في فندق بمدينة نصر". وكان بني سويف قد تأهل لمواجهة الأهلي بدور الـ32 بكأس مصر، وذلك بعد فوزه بركلات الترجيح على مضيفه نادي سوهاج، فيما فاز برباعية نظيفة أمام ضيفه المنيا، ثم الفوز أمام عرب الرمل بنتيجة