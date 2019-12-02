رياضة

وادي دجلة يتأهل إلى دور الستة عشر في كأس مصر

تحرير:علي الزيني ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥١ م
وادي دجلة
وادي دجلة
تأهل فريق وادي دجلة إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على نظيره، بيلا، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد «بتروسبورت»، ضمن مواجهات دور الـ32 من المسابقة، محمد رضا بوبو، سجل هدف التقدم، وأضاف رفيق كابو الهدف الثاني، وعزز عبدالكبير الوادي بهدف ثالث، واختتم عمرو صالح رباعية فريق الغزلان، الذي حقق فوزه الأول خلال هذا الموسم. وينتظر فريق وادي دجلة أول المتأهلين إلى دور الستة عشر، الفائز من مواجهة الجونة ونادي إف سي مصر، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل في الخامسة مساء.
فريق وادي دجلة سيطر على مجريات اللقاء، ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 17، عن طريق محمد رضاي، الذي استقبل تمريرة من عبد الرحمن بودي، بتسديدة في الشباك. وفي الدقيقة 37 أضاف وادي دجلة الهدف الثاني، بعد تمريرة بينية من محمد رضا إلى رفيق كابو، الذي وضع الكرة في الشباك، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء،
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