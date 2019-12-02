كامل الوزير: أنا جاهز لتدريب «المنتخب» بس هما يستحملوني

تحرير:محمد فتحي ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٧ م

كامل الوزير وزير النقل

عقب الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، اليوم الإثنين، خلال حضورة مؤتمر صحفي على هامش المعرض الثاني لتكنولوجيا النقل، على ما تم إنجازه في الوزارة النقل والمواصلات خلال الفترة القليلة الماضية. وخلال المؤتمر مازح الإعلامي أسامة كمال، وزير النقل كامل الوزير بسؤاله عن نيته لتدريب منتخب مصر، إذ رد الوزير قائلًا: «أنا جاهز لتدريب المنتخب بس هما يستحملوني، أول حاجة هنعملها هطلعهم جبل الجلالة».

وبحث وزير النقل المهندس كامل الوزير، مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، في وقت سابق، التعاون بين الوزارتين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتفعيل عدد من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، بما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في مجالات النقل والاتصالات.وذكرت وزارة النقل، أن الجانبين