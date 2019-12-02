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كامل الوزير: أنا جاهز لتدريب «المنتخب» بس هما يستحملوني

تحرير:محمد فتحي ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٧ م
كامل الوزير وزير النقل
كامل الوزير وزير النقل
عقب الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، اليوم الإثنين، خلال حضورة مؤتمر صحفي على هامش المعرض الثاني لتكنولوجيا النقل، على ما تم إنجازه في الوزارة النقل والمواصلات خلال الفترة القليلة الماضية. وخلال المؤتمر مازح الإعلامي أسامة كمال، وزير النقل كامل الوزير بسؤاله عن نيته لتدريب منتخب مصر، إذ رد الوزير قائلًا: «أنا جاهز لتدريب المنتخب بس هما يستحملوني، أول حاجة هنعملها هطلعهم جبل الجلالة».
وبحث وزير النقل المهندس كامل الوزير، مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، في وقت سابق، التعاون بين الوزارتين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتفعيل عدد من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، بما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في مجالات النقل والاتصالات.وذكرت وزارة النقل، أن الجانبين
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احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: الصحة النفسية ينبغي أن توضع في أولوية كل الحكومات

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، بمشيخة الأزهر، الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي ومستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، إذ قال فضيلة الإمام الأكبر، إن الصحة النفسية أولوية إنسانية وإنمائية عالمية، ينبغي أن توضع في أولوية كل الحكومات والبلدان، لأن خطورة هذا المرض تهدد ملايين الأشخاص حول العالم، ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى الحفاظ على الإنسان واستغلاله في الإنتاج والعمل والمشاركة المجتمعية.
طقس-معتدل (1)

الأرصاد: غدا ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس مائل للدفء شمالا حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
اللواء-محمود-شعراوي-وزير-التنمية-المحلية

وزير التنمية المحلية: الدولة أشركت الشباب في مشاكل الوطن

أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أنه يجب أن يضع الجميع أيديهم في أيدي الشباب الذين تولوا مؤخرا مناصب نواب المحافظين لإنجاح هذه التجربة، ولكي يكون حصولهم على المناصب الوزارية هو التطور لهذه التجربة، إذ توجه شعراوي بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته هذه الفكرة؛ قائلا: «إن بعض نواب المحافظين قادوا المحافظات من قبل في فترة غياب المحافظ»، متمنيا أن يخرج من نواب المحافظين الجدد 20 أو 30 قيادة ليصبحوا هم مستقبل مصر.
الرئيس-السيسى

السيسي: فرص مصر عظيمة في التحول نحو الرقمنة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التحول نحو الرقمنة يمثل فرصة عظيمة في مصر، حيث تتحرك الدولة بقوة في هذا الاتجاه الذي يمثل الحاضر والمستقبل الذي نريد أن نمضي فيه، مضيفا إن مصر سوق كبير يضم 100 مليون نسمة، والدولة تتبنى استراتيجية واضحة في هذا القطاع تضمن له النجاح ولا سيما في جهود مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة وتقليل تدخل العنصر البشري في الإجراءات الإدارية، جاء ذلك في كلمة له، اليوم الأحد، خلال افتتاح معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
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وزير -الاتصالات- عمرو -طلعت

عمرو طلعت في Cairo ICT: قطاع الاتصالات الأعلى نموا فى 2019

«التحول الرقمى» مفهوم كبير وشامل لا يمكن اختصاره فى وزارة أو جهة حكومية أو شركة، لكن ما تقوم به وزارة الاتصالات على مدار قرابة 18 شهرا مضت يؤكد أن الوزارة تقود بالفعل خطة الدولة للتحول الرقمى، وذلك فى مشروعات مختلفة، منها -على سبيل المثال- ربط الوزارات بنظام موحد، ومنظومة التأمين الصحى، وميكنة الخدمات البريدية، وغيرها من مشروعات البنية التحتية فى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالإضافة إلى حجم عائدات كبير من هذا القطاع يشير إلى أنه الأكثر نموا خلال العام المالى 2018- 2019.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الأحد

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الأحد، التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 45 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 40 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 40 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 30 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: تحصيل حق الدولة في المقام الأول للوزارة

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه من غير المقبول أن يستقل أي راكب القطار، وأن يشغل مقعدا بدون حصوله على تذكرة، وذلك فى الوقت الذي يجلس فيه راكب آخر بحوزته تذكرة وقام بشرائها، متسائلا: «كيف يقبل أي شخص بارتكاب أخطاء دون أن يتم توقيع غرامات عليه، علمًا بأنها معلومة للجميع، وبالتالي لا يجوز ارتكابها»، موضحا: «أن هناك سلوكيات متغيرة يرتكبها البعض وبدأت تتزايد خلال الآونة الأخيرة، وأن ما يشغل الجميع فى وزارة النقل، فى المقام الأول هو تحصيل حق الدولة».
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: حريصون على تقوية ربط الدول العربية

أكد وزير النقل والمواصلات كامل الوزير، خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، بمؤتمر وزراء النقل العرب بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، حرص مصر على العمل الجاد فى سبيل تقوية ربط الدول العربية برا وبحرا وجوا، وتذليل كافة الصعوبات للتخطيط والتنفيذ والمشاركة الجادة في مشروعات النقل على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مضيفا أن المجلس يهدف إلى تنمية التعاون العربي في مجالات النقل المختلفة، ويختص بوضع استراتيجية عربية لقطاعات النقل، وما ينبثق عنها من الخطط والبرامج الكفيلة.
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