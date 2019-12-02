كامل الوزير: أنا جاهز لتدريب «المنتخب» بس هما يستحملوني
تحرير:محمد فتحي
٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٧ م
كامل الوزير وزير النقل
عقب الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، اليوم الإثنين، خلال حضورة مؤتمر صحفي على هامش المعرض الثاني لتكنولوجيا النقل، على ما تم إنجازه في الوزارة النقل والمواصلات خلال الفترة القليلة الماضية.
وخلال المؤتمر مازح الإعلامي أسامة كمال، وزير النقل كامل الوزير بسؤاله عن نيته لتدريب منتخب مصر، إذ رد الوزير قائلًا: «أنا جاهز لتدريب المنتخب بس هما يستحملوني، أول حاجة هنعملها هطلعهم جبل الجلالة».
وبحث وزير النقل المهندس كامل الوزير، مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، في وقت سابق، التعاون بين الوزارتين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتفعيل عدد من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، بما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في مجالات النقل والاتصالات.وذكرت وزارة النقل، أن الجانبين
وبحث وزير النقل المهندس كامل الوزير، مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، في وقت سابق، التعاون بين الوزارتين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتفعيل عدد من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، بما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في مجالات النقل والاتصالات.
وذكرت وزارة النقل، أن الجانبين تباحثا حول تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الوزارتين فيما يتعلق بالتعاون في وضع منظومة أكشاك بريدية في 12 محطة سكة حديد رئيسية، والتعاون بين الجانبين في بيع تذاكر السكة الحديد عن طريق مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية؛ وذلك تيسيرا على المواطنين.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من الجانبين تبدأ أعمالها؛ لإقرار وسرعة تحديد الأماكن الخاصة بالأكشاك البريدية في المحطات المتفق عليها، وكذلك سرعة إنجاز تذاكر سكة حديد تجريبية مع بداية الشهر الجاري، ليبدأ بعدها التشغيل التجريبي لمنظومة إنتاج تذكرة سكة حديد والدفع الإلكتروني عن طريق مكاتب البريد المختلفة.