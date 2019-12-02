مران الأهلي.. نزلة برد تبعد سليمان وغياب جمعة وهاني

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٨ م

مران الأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة بني سويف المقرر لها غدًا في كأس مصر، بدأ المران بعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق جلسة فنية مع اللاعبين تحدث خلالها عن أهمية التركيز في المرحلة المُقبلة والتركيز على مباراة الغد، ويجب على اللاعبين إثبات ذاتهم. وخضع اللاعبون تدريبات بدنية تحت قيادة توماس بينجللي، مخطط أحمال الفريق، لمدة 30 دقيقة، شملت تدريبات لرفع اللياقة البدنية.

وتغيب عن المران الجماعي وليد سليمان بسبب معاناته من نزلة برد شديدة، منعته عن المشاركة في التدريبات، وقام خالد محمود طبيب الفريق بحقنه بدواء مضاد للبرد. فيما تغيب الثنائي صالح جمعة ومحمد هاني، لاعبا الأهلي عن المران، بسبب معاناة الأول من إجهاد في العضلة الضامة، بينما يعاني الثاني من إجهاد عضلي، ليتأكد