رياضة

مران الأهلي.. نزلة برد تبعد سليمان وغياب جمعة وهاني

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٨ م
مران الأهلي
مران الأهلي
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة بني سويف المقرر لها غدًا في كأس مصر، بدأ المران بعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق جلسة فنية مع اللاعبين تحدث خلالها عن أهمية التركيز في المرحلة المُقبلة والتركيز على مباراة الغد، ويجب على اللاعبين إثبات ذاتهم. وخضع اللاعبون تدريبات بدنية تحت قيادة توماس بينجللي، مخطط أحمال الفريق، لمدة 30 دقيقة، شملت تدريبات لرفع اللياقة البدنية.
وتغيب عن المران الجماعي وليد سليمان بسبب معاناته من نزلة برد شديدة، منعته عن المشاركة في التدريبات، وقام خالد محمود طبيب الفريق بحقنه بدواء مضاد للبرد. فيما تغيب الثنائي صالح جمعة ومحمد هاني، لاعبا الأهلي عن المران، بسبب معاناة الأول من إجهاد في العضلة الضامة، بينما يعاني الثاني من إجهاد عضلي، ليتأكد
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مرتضى منصور - ميتشو

ميتشو يصل الزمالك لحسم مصيره مع الفريق

وصل المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مقر القلعة البيضاء، لحضور اجتماع مع مجلس الإدارة، برئاسة مرتضى منصور، من أجل حسم مصيره مع الفريق خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن يعقد رئيس الزمالك اجتماعه مع ميتشو، عقب نهاية زيارة رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور. ويناقش رئيس الزمالك، خلال الجلسة الأخطاء التي وقعت في الفترة الماضية، وتقييم المدرب الصربي ورؤيته للفترة المقبلة، وبناءً عليه سيتحدد مصيره، سواء تجديد الثقة أو رحيله.
وادي دجلة‎

وادي دجلة يتأهل إلى دور الستة عشر في كأس مصر

تأهل فريق وادي دجلة إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على نظيره، بيلا، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد «بتروسبورت»، ضمن مواجهات دور الـ32 من المسابقة، محمد رضا بوبو، سجل هدف التقدم، وأضاف رفيق كابو الهدف الثاني، وعزز عبدالكبير الوادي بهدف ثالث، واختتم عمرو صالح رباعية فريق الغزلان، الذي حقق فوزه الأول خلال هذا الموسم. وينتظر فريق وادي دجلة أول المتأهلين إلى دور الستة عشر، الفائز من مواجهة الجونة ونادي إف سي مصر، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل في الخامسة مساء.
بني سويف

رسميًّا.. بني سويف يخوض مباراته مع الأهلي في كأس مصر

أعلن محمد الواضح، المشرف على الكرة بنادي بنى سويف، خوض الفريق مباراته مع الأهلي، المقرر لها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الـ32 لكأس مصر، وقال الواضح في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن مجلس إدارة النادي برئاسة علي سليم قرر بشكل رسمي خوض المباراة، بعد أن تواصل مع مسؤولي اتحاد الكرة، خلال الـ24 ساعة الماضية، والأمر تم حله بشكل رسمي. وكان مجلس إدارة بني سويف برئاسة علي سليم، يرغب في الحصول على حقوق البث من الشركة الراعية، وتمسك بحضور جماهير بني سويف في المباراة بشكل طبيعي.
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بني سويف

رسميًّا.. بني سويف يخوض مباراته مع الأهلي في كأس مصر

أعلن محمد الواضح، المشرف على الكرة بنادي بنى سويف، خوض الفريق مباراته مع الأهلي، المقرر لها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الـ32 لكأس مصر، وقال الواضح في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن مجلس إدارة النادي برئاسة علي سليم قرر بشكل رسمي خوض المباراة، بعد أن تواصل مع مسؤولي اتحاد الكرة، خلال الـ24 ساعة الماضية، والأمر تم حله بشكل رسمي. وكان مجلس إدارة بني سويف برئاسة علي سليم، يرغب في الحصول على حقوق البث من الشركة الراعية، وتمسك بحضور جماهير بني سويف في المباراة بشكل طبيعي.
الأهلي‎ (2)

الأهلي يصل استاد رادس وسط حراسة أمنية مشددة

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل وسط حراسة أمنية مشددة إلى استاد رادس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي. يذكر ان الأهلي يعود إلى القاهرة صباح غدٍ السبت حيث تغادر البعثة تونس فجرا في رحلة تستغرق 4 ساعات تقريبا.
مران-الاهلى (4)

فايلر يفاجئ النجم بقفشة وسليمان.. وأجايي مهاجمًا

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة نظيره النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على الاستاد الأولمبي برادس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. ويسعى النادي الأهلي لافتتاح مشواره بالبطولة بفوز خارج الديار، واستغلال الروح المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز على فريق الجونة برباعية نظيفة في مسابقة الدوري الممتاز، الأمر الذي يرجح كفة الكتيبة الحمراء في تلك المباراة، على الرغم من أن المارد الأحمر يلعب خارج أرضه.
سلة الزمالك والأهلي

سلة الجزيرة يفوز على الأهلي ويواجه الاتحاد بالنهائي

فاز فريق السلة بنادي الجزيرة على نظيره الأهلي، بنتيجة 75-72، في المباراة التي جمعتهما اليوم، بنصف نهائي دوري المرتبط على صالة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر، لضرب الجزيرة موعدا مع الاتحاد السكندري في المباراة النهائية التي ستقام في الإسماعيلية في الأول والثالث من شهر ديسمبر المقبل، وسيواجه الأهلي الزمالك لتحديد المركزين الثالث والرابع. وتأهل فريق الاتحاد إلى نهائي دوري المرتبط رغم الهزيمة من الزمالك بنتيجة 66-67 وذلك بسبب انتصار فريق المرتبط على النادي الأبيض، أمس الإثنين بنتيحة 94-91 في الدور قبل النهائي من بطولة الدوري العام المرتبط.
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