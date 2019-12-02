«بينهم أطفال».. مقتل 9 مدنيين في قصف شمال سوريا

تحرير:وكالات ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠١ م

قصف سوريا

قال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، إنه تم قتل 9 مدنيين، بينهم 8 أطفال دون الـ15 من العمر، في قصف مدفعي تركي استهدف مدينة تل رفعت الواقعة تحت سيطرة المقاتلين الأكراد في محافظة حلب في شمال سوريا، مضيفًا أن القصف التركي وقع قرب مدرسة أثناء خروج الأطفال منها في تل رفعت في ريف حلب الشمالي، مشيرا إلى أن القتلى من النازحين الذين فروا من منطقة عفرين الكردية مع سيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها عليها عام 2018، بحسب العربية.

وهدد وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، الشهر الماضي، بأن بلاده تواصل حملتها العسكرية شمال سوريا ضد القوات الكردية في حال لم تكمل الولايات المتحدة وروسيا تنفيذ كل ما هو وارد في الاتفاقيات بشأن هذه المنطقة. وكانت تركيا شنت هجوما عسكريا داخل الأراضي السورية، مستهدفة قوات حماية الشعب الكردية التي