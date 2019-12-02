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«بينهم أطفال».. مقتل 9 مدنيين في قصف شمال سوريا

تحرير:وكالات ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠١ م
قصف سوريا
قصف سوريا
قال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، إنه تم قتل 9 مدنيين، بينهم 8 أطفال دون الـ15 من العمر، في قصف مدفعي تركي استهدف مدينة تل رفعت الواقعة تحت سيطرة المقاتلين الأكراد في محافظة حلب في شمال سوريا، مضيفًا أن القصف التركي وقع قرب مدرسة أثناء خروج الأطفال منها في تل رفعت في ريف حلب الشمالي، مشيرا إلى أن القتلى من النازحين الذين فروا من منطقة عفرين الكردية مع سيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها عليها عام 2018، بحسب العربية.
وهدد وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، الشهر الماضي، بأن بلاده تواصل حملتها العسكرية شمال سوريا ضد القوات الكردية في حال لم تكمل الولايات المتحدة وروسيا تنفيذ كل ما هو وارد في الاتفاقيات بشأن هذه المنطقة. وكانت تركيا شنت هجوما عسكريا داخل الأراضي السورية، مستهدفة قوات حماية الشعب الكردية التي
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مستوطنون

فلسطين: جرائم المستوطنين نتيجة سياسات ترامب والاحتلال

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن قرار الحكومة الإسرائيلية بناء مستوطنة جديدة في مدينة الخليل المحتلة، هو أحد النتائج الأولية لإعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شرعنة الاستيطان، مضيفًا في بيان اليوم الإثنين، أن الخطوة المقبلة على هذا النهج ستكون الضم، منوها إلى أن المطلوب خطوات ملموسة من المجتمع الدولي بمقاطعة شاملة للاستيطان الاستعماري الإسرائيلي. جاء ذلك تعقيبا على إعلان قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، إقامة حي استيطاني جديد في منطقة سوق الجملة في البلدة القديمة من مدينة الخليل، بهدف خلق تواصل جغرافي بين البؤر الاستيطانية والحرم الإبراهيمي.
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الجزائر: العسكريون سيدلون بأصواتهم في الانتخابات بالزي المدني

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الإثنين، أن العسكريين سيدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقررة 12 ديسمبر الجاري، في مكاتب التصويت العادية المسجلين بها وبالزي المدني، إذ أفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية اليوم، بأنه في إطار حرص القيادة العليا للجيش على ضمان نجاح الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر 2019، وفي ظل الاحترام التام للدستور وقوانين الجمهورية، يؤدي العسكريون باللباس المدني حقهم وواجبهم في التصويت المباشر على غرار جميع المواطنين في مكاتب التصويت العادية المسجلين بها عبر كافة ربوع الوطن.
السودان

السودان: إحياء الذكرى الأولى للثورة طوال الشهر الجاري

أعلنت الحكومة السودانية، أنها ستُحيي الذكرى الأولى للثورة، طوال الشهر الجاري، مشددة على أن الفعاليات لن تكون "احتفالات، لكنها إحياء لذكرى الثورة"، إذ قال رئيس الوزراء المفوض عمر بشير مانيس، «كون رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في زيارة إلى واشنطن»، في بيان اليوم الأحد، إن فعاليات إحياء الذكرى الأولى لثورة ديسمبر السلمية انطلقت اليوم، وستتواصل حتى نهايته، كي تتزامن نهاية هذه الفعاليات مع احتفالات الذكرى الثالثة والستين للاستقلال.
إحراق -القنصلية- الإيرانية -في- مدينة -النجف (1)

للمرة الثانية.. المتظاهرون يحرقون القنصلية الإيرانية بالعراق

أقدم محتجون مساء اليوم الأحد، على إحراق مقر القنصلية الإيرانية في مدينة النجف جنوب العراق، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، إذ قالت مديرية الدفاع المدني في محافظة النجف، في بيان لها مساء اليوم: «إحراق القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثانية وفرض الإطفاء تعمل على إخماد الحريق»، فيما نشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا قالوا إنها تظهر ألسنة نيران وأعمدة دخان في موقع القتصلية الإيرانية بالمدينة، وذلك وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
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16 قتيلًا و31 مصابًا في انفجار سيارة مفخخة بسوريا

لقى 16 شخصا مصرعهم، فيما أصيب 31 آخرين أغلبهم من الفصائل السورية الموالية لتركيا، جراء انفجار سيارة مفخخة في بلدة تل حلف غرب رأس العين شمال شرق سوريا. وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن أغلب المصابين حالتهم حرجة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج في المستشفيات القريبة، وبعضهم نقل إلى تركيا نظرا لخطورة إصاباتهم. وفي وقت سابق، لقي 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 10 آخرون بجروح متفاوتة جراء انفجار سيارة مفخخة في إحدى الأسواق بمدينة عفرين الواقعة في ريف حلب شمالي البلاد.
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حرق مقرا لعناصر الفصائل السورية بسبب التحرش بالنساء

هاجم أهالي مدينة تل أبيض بشمال سوريا، مقرًا لعناصر الفصائل السورية الموالية لتركيا، وأضرموا النيران فيه ما أسفر عن مقتل 3 عناصر في الحريق، إذ قال مصدر محلي، إن الحادثة جاء كرد فعل من سكان حي الجسر بالمدينة على إقدام أفراد من فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا على التحرش بنساء من الحي مما أثار غضب المدنيين، مشيرًا إلى أن مدينة تل أبيض تشهد فلتانا أمنيا منذ سيطرة القوات التركية وحلفائها 13 أكتوبر الماضي في إطار عملية «نبع السلام»، حيث تشهد المدينة بين الحين والآخر تفجيرات وعمليات سلب ونهب وخطف وتحرش واغتصاب بالنساء، وفقا لروسيا اليوم.
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تركيا تعتقل 46 شخصًا انتقدوا عدوانها على سوريا

اعتقلت السلطات التركية 46 شخصاً لانتقادهم العدوان التركي على شمال شرق سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت، أن قوات الأمن التركية اعتقلت ستة وأربعين شخصا في مدينة أضنة جنوب شرق البلاد، على خلفية انتقادهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي التوغل التركي في سوريا، ووجهت إليهم السلطات اتهامات بالتحريض على الكراهية وإهانة الدولة التركية.
الحرب-في- سوريا (13)

دماء المدنيين تنزف.. تركيا والإرهابيين يهاجمون رأس العين السورية

قتل عدد من المدنيين وأصيب آخرون في اعتداء جديد للقوات التركية وعناصر من التنظيمات الإرهابية على ريف مدينة رأس العين، بالتوازي مع مواصلة النظام التركي تعزيز قواته على الأراضي السورية عبر إرسال مواد لوجستية لنقاطه بريف المدينة، وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن القوات التركية وعناصر من التنظيمات الإرهابية اعتدوا، اليوم الجمعة، بقذائف الهاون والطائرات المسيرة على قريتي تل الورد والربيعات، ما تسبب مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين بينما أقدمت مجموعة من الإرهابيين التابعين لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تصفية مدنيين اثنين بالرصاص في قرية العريشة بريف رأس العين.
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