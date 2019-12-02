بوكيتينو: لا أحتاج إلى الكثير من الوقت للعودة مرة أخرى

تحرير:محمد جمال ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م

بوكيتينو

خرج موريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام، بتصريحات بعد إقالته من تدريب السبيرز، مشيرًا إلى أنه لن يحتاج كثيرا من الوقت للعودة مرة أخرى للعمل. وكانت إدارة توتنهام هوتسبير الإنجليزى أعلنت فى 19 نوفمبر الماضي عن رحيل المدير الفنى الأرجنتينى ماورسيو بوكيتينو عن الإدارة الفنية للفريق الإنجليزى، وقبل مرور ثلاثة أيام أعلن جوزيه مورينيو مديرًا فنيا للفريق. وقال بوكيتينو خلال تصريحات لشبكة فوكس الأرجنتينية: "هناك العديد من الأندية والمشاريع الجذابة عرضت علي، ولكن في الوقت الحالي الأهم بالنسبة لي هو إراحة عقلي لبعض الوقت".

وأكمل بوكيتينو خلال تصريحاته: "أحتاج للهدوء والراحة لبضعة أيام قليلة، لأنني لم يكن لدي الوقت لاستيعاب ما حدث، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث". وأضاف: "قراري الأول كان العودة إلى الأرجنتين لرؤية أسرتي وأصدقائي، ولكنني سأعود إلى أوروبا لاتخاذ قراري النهائي بخصوص مستقبلي، في عمري الحالي، فأنا لا أحتاج للكثير