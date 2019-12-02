رياضة

بوكيتينو: لا أحتاج إلى الكثير من الوقت للعودة مرة أخرى

تحرير:محمد جمال ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م
بوكيتينو
بوكيتينو
خرج موريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام، بتصريحات بعد إقالته من تدريب السبيرز، مشيرًا إلى أنه لن يحتاج كثيرا من الوقت للعودة مرة أخرى للعمل. وكانت إدارة توتنهام هوتسبير الإنجليزى أعلنت فى 19 نوفمبر الماضي عن رحيل المدير الفنى الأرجنتينى ماورسيو بوكيتينو عن الإدارة الفنية للفريق الإنجليزى، وقبل مرور ثلاثة أيام أعلن جوزيه مورينيو مديرًا فنيا للفريق. وقال بوكيتينو خلال تصريحات لشبكة فوكس الأرجنتينية: "هناك العديد من الأندية والمشاريع الجذابة عرضت علي، ولكن في الوقت الحالي الأهم بالنسبة لي هو إراحة عقلي لبعض الوقت".
وأكمل بوكيتينو خلال تصريحاته: "أحتاج للهدوء والراحة لبضعة أيام قليلة، لأنني لم يكن لدي الوقت لاستيعاب ما حدث، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث". وأضاف: "قراري الأول كان العودة إلى الأرجنتين لرؤية أسرتي وأصدقائي، ولكنني سأعود إلى أوروبا لاتخاذ قراري النهائي بخصوص مستقبلي، في عمري الحالي، فأنا لا أحتاج للكثير
اقرأ المزيد
مرتضى منصور (3)

مرتضى منصور للاعبي الزمالك: لم أغضب من دعم ميتشو

عقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تعهد خلالها الجميع على بذل كل الجهد خلال الفترة المقبلة، وطي صفحة الماضي، وشدد رئيس القلعة البيضاء، على ثقته الكاملة في اللاعبين وقدرتهم على استعادة شكل وأداء الزمالك المعتاد، وتحقيق انتصار عريض على مازيمبي الكونغولي في مباراة الإياب بالقاهرة للرد على المشككين وإسعاد جمهور ناديه. واستقر مجلس إدارة الزمالك على رحيل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية مع الفريق الأبيض.
ليونيل ميسي (11)

ميسي يتحدث عن اللحظات الخاصة وموعد الاعتزال

علق ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، علي تتوجيه بجائزة البالون دور لعام 2019، والذي يقام على مسرح "لو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث أشار، إلي أن موعد رحيله عن المستطيل الأخضر قد اقترب . وقال ميسي عقب تسلمه الجائزة: "هذه لحظة لا يمكن وصفها أتذكر الفوز بتلك الجائزة هنا في باريس قبل 10 سنوات والآن أفوز بها مرة أخري". وأكمل البرغوث الارجنتيني: "لم أتوقف أبدا عن الحلم والاستمرار في التطور والتحسن، هذه لحظة خاصة جدا في حياتي".
كارتيرون-ومحمد يوسف (1)

كارتيرون.. قدرة على تحسين النتائج وبطولات قارية

دائما ما يعرف التحدي، منذ أن كان فتى صغيرًا يلعب لفريقه المحلي في مدينة كوت درمو الفرنسية، حتى توجه إلى القيادة الفنية للأندية، كان عقده الاحترافي الأول في بداية موسم 1992-1993، مع ستاد لافالوي الفرنسي، وأنهى مسيرته الكروية في موسم 2006-2007، وتولى تدريب فريق كان مؤقتًا.. المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي اقترب من قيادة فريق الزمالك، خلفًا للصربي ميتشو، بدأ مشواره في عام 2008، التدريبي مع كاين الفرنسي، وانتقل إلى ديجون عام 2009، وقاد الفريق إلى بطولة الدوري الممتاز.
اقرأ المزيد من الأخبار
جوزيه مورينيو (8)

كين يشيد بقرار تعيين مورينيو مدربا لتوتنهام

أعرب المهاجم الإنجليزي هاري كين، عن سعادته الكبيرة بتولي البرتغالي جوزيه مورينيو المهمة الفنية لفريق توتنهام، مؤكدًا أن مورينيو كان الحلقة التي يفتقدها السبيرز. وبعد توليه المهمة الفنية، بدأ الفريق اللندني التفكير في التتويج بالألقاب هذا الموسم، خاصة لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وقاد مورينيو، الذي حل بدلًا من المدرب المقال ماوريسيو بوكيتينو، الأسبوع الماضي، توتنهام للفوز 3-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز على مستضيفه وست هام، في أول مباراة له في تدريب السبيرز.
جوزيه مورينيو (1)

مورينيو: سأرتكب أخطاء جديدة مع توتنهام

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد لفريق توتنهام الإنجليزي، مشيدًا بما قدمه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، ومشيرًا إلى أنه لا يمتلك خبرة جيدة في التعامل مع الفرق في منتصف الموسم. وتولى مورينيو الإدارة الفنية خلفًا لبوكيتينو، وخلال المؤتمر الصحفي المنعقد لتقديم مورينيو مدربًا للسبيرز، قال: "أولا وقبل كل شيء، أعتقد أنني يجب عليَّ التحدث عن ماوريسيو، وأن أهنئه على العمل الذي قدمه داخل النادي". وأضاف: "دائمًا سيكون مرحبًا به في النادي، يمكنه المجىء في أي وقت، ومن تجربتي التدريبية سيجد فريقا رائعا يعمل معه وسيكون له مستقبل عظيم".
ماوريسيو-بوكيتينو (5)

إدارة توتنهام تعلن إقالة بوكيتينو والطاقم الفنى

أعلنت إدارة توتنهام هوتسبير الإنجليزى، فى بيان اليوم الثلاثاء، عن رحيل المدير الفنى الأرجنتينى ماورسيو بوكيتينو عن الإدارة الفنية للفريق الإنجليزى. وجاء فى بيان إدارة السبيرز الذى نشرته على موقعها الرسمى: "النادى الآن يستطيع إعلان رحيل بوكيتينو وطاقم عمله، جيسوس بيريز، وديجوستينو وخمنيز، تم إعفاؤهم من مهامهم". وأكمل البيان: "لقد كنا مترددين للغاية فى إجراء هذا التغيير وهو ليس قرارًا اتخذه مجلس الإدارة باستخفاف ولا على عجل، بل بعد دراسة طويلة وتفكير فى النتائج".
ماوريسيو-بوكيتينو (6)

توتنهام يحضر لحقبة ما بعد بوكيتينو

يبدو أن إدارة توتنهام بدأت التحرك من أجل التحضير لمرحلة ما بعد مدرب الفريق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، والذي أصبح قريبًا من ترك المهمة الفنية للفريق بنهاية الموسم الجاري، في ظل ضعف النتائج التي يقدمها السبيرز في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، فإن إدارة توتنهام وضعت عينها على جوليان ناجلسمان، مدرب لايبزيج الألماني، لخلافة بوكيتينو في منصبه، ولا تخدم نتائج الفريق اللندني المدرب الأرجنتيني هذا الموسم، مما دفع الإدارة للتفكير في الإطاحة به والبحث عن مدرب جديد.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]