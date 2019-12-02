العفو الدولية: 208 قتلى حصيلة احتجاجات إيران

تحرير:وكالات ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٦ م

احتجاجات إيران

أفادت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، أن 208 أشخاص على الأقل قتلوا جراء قمع الحركة الاحتجاجية التي بدأت منتصف نوفمبر الماضي في إيران، بعدما كانت أعلنت مقتل 143 شخصا قبل أسبوع، إذ قالت المنظمة، ومقرها في لندن، إن الحصيلة الفعلية للقمع تتجاوز على الأرجح 208 قتلى، موضحة أن هذا التقدير يستند إلى معلومات ذات صدقية حصلت عليها من فرقها على الأرض، وفقًا لما ذكرته العربية. وكانت منظمة العفو أعلنت على تويتر، الجمعة الماضية، أن عدد قتلى الاحتجاجات في إيران بلغ 161 - مقارنة بتقدير سابق بلغ 143 قتيلًا.

وشهدت العاصمة طهران اشتباكات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين في أوتوستراد باسداران، كما أن هناك اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في ميدان شوش، جنوب طهران وقطع الشوارع بحرق الإطارات، وقام محتجون بحرق صور المرشد في إسلام شهر جنوب طهران، بالاضافة إلى قيامهم بحرق مركز للأمن ومحطة للوقود.ورفعت إيران أسعار الوقود