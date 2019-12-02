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العفو الدولية: 208 قتلى حصيلة احتجاجات إيران

تحرير:وكالات ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٦ م
احتجاجات إيران
احتجاجات إيران
أفادت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، أن 208 أشخاص على الأقل قتلوا جراء قمع الحركة الاحتجاجية التي بدأت منتصف نوفمبر الماضي في إيران، بعدما كانت أعلنت مقتل 143 شخصا قبل أسبوع، إذ قالت المنظمة، ومقرها في لندن، إن الحصيلة الفعلية للقمع تتجاوز على الأرجح 208 قتلى، موضحة أن هذا التقدير يستند إلى معلومات ذات صدقية حصلت عليها من فرقها على الأرض، وفقًا لما ذكرته العربية. وكانت منظمة العفو أعلنت على تويتر، الجمعة الماضية، أن عدد قتلى الاحتجاجات في إيران بلغ 161 - مقارنة بتقدير سابق بلغ 143 قتيلًا.
وشهدت العاصمة طهران اشتباكات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين في أوتوستراد باسداران، كما أن هناك اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في ميدان شوش، جنوب طهران وقطع الشوارع بحرق الإطارات، وقام محتجون بحرق صور المرشد في إسلام شهر جنوب طهران، بالاضافة إلى قيامهم بحرق مركز للأمن ومحطة للوقود.ورفعت إيران أسعار الوقود
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الصين تكشف عن نهج تفاوضي جديد في الحرب التجارية

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احتجاجات العراق

بغداد تٌعلن الحداد 3 أيام على قتلى الاحتجاجات

أعلن محافظ بغداد، اليوم الأحد، الحداد 3 أيام على أرواح قتلى الاحتجاجات، التي تشهدها العراق في الفترة الحالية، وفقًا لما ذكرته العربية. وقال قائد عمليات بغداد، الفريق قيس المحمداوي، إن كل المناطق العراقية تشهد حاليا هدوءا ملحوظا، مشددا على أن هناك من يريد أن يخلط الأوراق داخل التظاهرات، وأن الأوامر من القيادات العليا كانت تمنع قمع التظاهرات. وشارك عراقيون من محافظات عدة من البلاد،اليوم الأحد، في مسيرات حداد على أرواح متظاهرين قتلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 420 شخصا.
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بينهم سوريين.. مقتل 11 شخصًا في غارة إسرائيلية على دمشق

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن 11 مقاتلا بينهم سبعة غير سوريين، قُتلوا في غارات إسرائيلية على مواقع عسكرية في دمشق وريفها، الليلة الماضية. وذكرت وسائل اعلام سورية، أن شظايا أحد الصواريخ الإسرائيلية أصابت منزلا في بلدة سعسع جنوب غرب دمشق، ما أسفر عن تدمير المنزل. وكان الجيش الإسرائيلي اعلن استهداف مواقع عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري فى محيط العاصمة دمشق، فيما أكدت دمشق تصدي دفاعاتها الجوية للصواريخ وأسقاط معظمها، بحسب وكالة معًا الفلسطينية.
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مقتل 7 أشخاص وإصابة 35 أخرين في غارة جوية بطرابلس

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مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في احتجاجات رفع البنزين بإيران

أفادت مصادر إيرانية معارضة، اليوم الأحد، بمقتل متظاهر وإصابة 3 آخرين، جراء إطلاق قوات الأمن النار على المحتجين في أصفهان. وعلى الصعيد ذاته، قدم نائب في البرلمان عن مدينة بوكان الإيرانية استقالته احتجاجا على رفع أسعار البنزين، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم. وتشهد عدة مدن إيرانية احتجاجات منذ منتصف ليل الخميس وحتى اليوم، وذلك بعد تطبيق قرار رفع أسعار البنزين حيث اصطفت طوابير سيارات المواطنين الذين امتنعوا عن تعبئة الوقود بالأسعار الجديدة مطالبين بإلغاء القرار.
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