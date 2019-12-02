جريمة

«خلافات وجثة وسكين».. شاب يذبح زوجته في الهرم

تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤١ م
سكين - أرشيفية
سكين - أرشيفية
خلافات ومشاكل بين الزوجين وصلت إلى ذروتها في الفترة الأخيرة، تعدى كل منهما على الآخر بسلاح أبيض أصيب فيها الزوج بجروح، في الوقت الذي سدد لها طعنة بالسكين تركت جرحا قطعيا بالرقبة لفظت على أثره أنفاسها الأخيرة، حاول الزوج اختلاق رواية للهروب من الجريمة وتقدم ببلاغ لقسم شرطة الهرم باقتحام ملثمين لشقتهما لسرقتهما وتعديا عليهما بالضرب. اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور الهرم، بورود بلاغ من مستشفى الهرم بوصول «مارينا» 32 عامًا، ربة منزل ومقيمة باللبيني في الهرم، متوفاة بجرح طعني بالرقبة.
المعاينة الأولية لرجال المباحث برئاسة العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم كريم عبد الواحد، وكيل فرقة مباحث الهرم، كشفت عن عدم سرقة مبالغ مالية أو أجهزة كهربائية، أو وجود بعثرة بمحتويات الشقة؛ ما أثار الشك في رواية الزوج. بعد مناقشة الزوج «أمير» 34 عاما، صاحب محل
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بلاغ يتهم أمير قطر بتمويل «خلية لندن» للتحريض ضد مصر

تلقت النيابة العامة بلاغًا يتهم أمير قطر بتمويل آخرين واستخدامهم من أجل تشويه صورة مصر وقيادتها في المحافل الدولية، بمعاونة عزمى بشارة مدير قناة العربي الجديد، ومحمد على وعمرو واكد وخالد أبو النجا وإبراهيم منير وممدوح على وهانى السباعى وسها الشيخ وسندس عاصم وأسامة جاويش وسامى كمال الدين ورشا قنديل ويوسف حسين وزين العابدين توفيق. ووصف البلاغ المشكو فى حقهم بأنهم "خلية وسط لندن"، لإسقاط الدولة المصرية ونشر أخبار كاذبة تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن الداخلى للبلاد وبث الفتنة في الشارع المصري، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.
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مقتل مسجل خطر في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالشرقية

لقى مسجل خطر مصرعه في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن بالظهير الصحراوي لمدينة العاشر من رمضان، خلف عشش الصرف الصحي، حيث توجهت قوة أمنية لضبطه بعد ورود معلومات باتخاذه المنطقة وكرا لترويج نشاطه فى الأسلحة والمخدرات، لكن المتهم بادر بإطلاق النيران تجاه قوات الأمن، ما اضطرهم للتعامل معه ومبادلته إطلاق النيران، وهو ما أسفر عن مصرعه، وكان بحوزته (بجوار الجثمان) بندقية آلية و2 خزينة للسلاح و40 طلقة نارية، وكيلوجرام من مخدر الهيروين ودراجة نارية دون لوحات معدنية.
النيابة الإدارية

إحالة 5 مسؤولين أهدروا 6 ملايين جنيه للتأديبية

أحالت هيئة النيابة الإدارية 5 من العاملين بشركة مصر للبترول، إلى المحاكمة التأديبية، لاتهامهم بالإهمال الجسيم الذي ترتب عليه إهدار المال العام، بما يقارب ستة ملايين جنيه، إذ تبين أنهم اتفقوا مع أحد الأشخاص الذي انتحل صفة مندوب عن الهيئة العامة للنقل النهري، على توريد كميات من الزيوت للهيئة، على أن تُسدد قيمة المشحونات عن طريق الدفع الإلكتروني خلال أسبوعين من تاريخ الفحص والاستلام، وفتح حساب باسم الهيئة العامة للنقل النهري وتوريد ودفع فواتير قيمتها تقارب 6 ملايين جنيه، دون التحقق من صحة المستندات المقدمة من المندوب المزعوم.
انتشال غريق - أرشيفية

النيابة تستعجل تحريات المباحث بشأن غريق الإبراهيمية

كلفت النيابة العامة رجال المباحث بمديرية أمن أسيوط، بسرعة الكشف عن غموض مصرع شاب ثلاثيني غرقًا فى ترعة الإبراهيمية، والتحقق من انتحاره، وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وكلفت النيابة خبراء الطب الشرعي بتشريح الجثمان للوقوف على أسباب الوفاة. واستمعت النيابة إلى أقارب المتوفى، ونفوا وجود شبهة جنائية، ورجحوا انتحاره جراء معاناته من أزمة نفسية بسبب خلافات عائلية، موضحين أنه خرج من المنزل قبل ثلاثة أيام من العثور على جثته بعدما طفت على سطح المياه.
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انتحار

«بسبب أزمة نفسية».. انتحار طالب من أعلى برج القاهرة

أقدم شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، مساء اليوم السبت، على الانتحار من أعلى برج القاهرة، بسبب مروره بأزمة نفسية. البداية كانت بتلقي رئيس مباحث قصر النيل، بلاغًا من العاملين ببرج القاهرة، يفيد بقدوم شاب على الانتحار، بإلقاء نفسه من أعلى البرج. على الفور انتقل رجال المباحث الجنائية لمكان الحادث، إذ تبين من التحريات الأولية، التي أجراها رجال المباحث، أن الشاب يعاني من أزمة نفسية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة، التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة.
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قطعها «حتت» بالسيف.. كواليس قتل فرارجي لزوجته بالهرم

خلافات ومشاكل وغيرة بين عامل بمحل فراخ عمره 41 عاما وزوجته، انتهت بجريمة بشعة بمنطقة الهرم، بعدما انهال عليها بـ"سيف" وفي أقل من نصف ساعة قطع جسدها داخل غرفة النوم التي تحولت إلى بركة من الدماء، ثم فر هاربا من مسرح الجريمة. البداية كانت بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة لضباط مباحث قسم شرطة الهرم، بقيام فرارجي بقتل زوجته وتقطيع جسدها بآلة حادة بدائرة القسم، وكشفت التحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، أن المتهم كان متغيبًا عن منزله منذ 3 أيام وعند عودته تعدى على زوجته بواسطة "سيف" لوجود خلافات بينهما وسدد لها عدة طعنات0
دعارة-قاصرات

تحت ستار «نادي صحي».. دعارة واتجار بالبشر في هضبة الهرم

لافتة ضوئية تجذب الأنظار في عقار سكني بمكان يتسم بالهدوء في منطقة هضبة الأهرام المطلة على تاريخ الفراعنة "أهرامات الجيزة"، اتخذتها ربة منزل مقرا لنادٍ صحي أضحى مقصد راغبي متعة الحرام من الرجال وليس طالبي الراحة والاستشفاء، خطة شيطانية لجأت إليها تلك السيدة، وقع اختيارها على فتيات قاصرات لا تتجاوز أعمارهن الـ18 سنة، تأتي بهن بدعوى إلحاقهن بالعمل طرفها وتوفير فرصة عمل بسعر جيد لفتاة في مقتبل العمر، لكن سرعان ما تتكشف الحقيقة المُرة وأن النادي ستار لأعمال منافية للآداب.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

فحص 10 حالات اشتباه ضبطوا في المنطقة الأثرية

وجهت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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