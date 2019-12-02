«خلافات وجثة وسكين».. شاب يذبح زوجته في الهرم

تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤١ م

سكين - أرشيفية

خلافات ومشاكل بين الزوجين وصلت إلى ذروتها في الفترة الأخيرة، تعدى كل منهما على الآخر بسلاح أبيض أصيب فيها الزوج بجروح، في الوقت الذي سدد لها طعنة بالسكين تركت جرحا قطعيا بالرقبة لفظت على أثره أنفاسها الأخيرة، حاول الزوج اختلاق رواية للهروب من الجريمة وتقدم ببلاغ لقسم شرطة الهرم باقتحام ملثمين لشقتهما لسرقتهما وتعديا عليهما بالضرب. اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور الهرم، بورود بلاغ من مستشفى الهرم بوصول «مارينا» 32 عامًا، ربة منزل ومقيمة باللبيني في الهرم، متوفاة بجرح طعني بالرقبة.

المعاينة الأولية لرجال المباحث برئاسة العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم كريم عبد الواحد، وكيل فرقة مباحث الهرم، كشفت عن عدم سرقة مبالغ مالية أو أجهزة كهربائية، أو وجود بعثرة بمحتويات الشقة؛ ما أثار الشك في رواية الزوج. بعد مناقشة الزوج «أمير» 34 عاما، صاحب محل