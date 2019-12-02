فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بني سويف في كأس مصر

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٣ م

الأهلي

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي سيخوض بها مواجهة فريق بني سويف، غدا الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات دور الـ32 من كأس مصر. وضمت القائمة كلا من: حسام عاشور- وليد سليمان- شريف إكرامي- أحمد فتحي- أيمن أشرف- مروان محسن- حسين الشحات- وليد أزارو- جيرالدو دا كوستا- عمار حمدي- حسين السيد- سعد الدين سمير- أحمد الشيخ- علي لطفي- محمود وحيد- ياسر إبراهيم- أليو ديانج- صلاح محسن.

وكان محمد الواضح، المشرف على الكرة بنادي بنى سويف، قد أعلن خوض الفريق مباراته مع الأهلي، المقرر لها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الـ32 لكأس مصر، وقال الواضح في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن مجلس إدارة النادي برئاسة علي سليم قرر بشكل رسمي خوض المباراة، بعد أن تواصل مع مسؤولي اتحاد الكرة، خلال الـ24