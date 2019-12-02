قطر تهزم الإمارات وتتأهل لنصف نهائي خليجي 24

تحرير:علي الزيني ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٣ م

قطر

تأهل المنتخب القطري إلى نصف نهائي بطولة كأس «خليجي 24»، بعدما حقق الفوز على الإمارات، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب «خليفة الدولي»، في ختام مباريات الدور الأول من المجموعة الأولى، سجل أكرم عفيف هدف التقدم للعنابي، وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده، وقلص علي مبخوت الفارق للأبيض، وعزز حسن الهيدوس تقدم أصحاب الأرض بهدف ثالث، وأحرز مبخوت الهدف الثاني للامارات، واختتم خوخي بوعلام رباعية قطر، الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، فيما ودع المنتخب الإماراتي البطولة.

المنتخب القطري نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 20، عن طريق أكرم عفيف، بعدما انفرد بالمرمى ووضع الكرة في الشباك. وفي الدقيقة 26، عاد عفيف وأضاف الهدف الثاني للعنابي، من ركلة جزاء، وبعد مرور سبع دقائق، نجح المنتخب الإماراتي في تقليص الفارق، من ركلة جزاء، عن طريق علي مبخوت. وفي الدقيقة 53، عزز منتخب