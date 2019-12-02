قطر تهزم الإمارات وتتأهل لنصف نهائي خليجي 24
تحرير:علي الزيني
٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٣ م
قطر
تأهل المنتخب القطري إلى نصف نهائي بطولة كأس «خليجي 24»، بعدما حقق الفوز على الإمارات، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب «خليفة الدولي»، في ختام مباريات الدور الأول من المجموعة الأولى، سجل أكرم عفيف هدف التقدم للعنابي، وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده، وقلص علي مبخوت الفارق للأبيض، وعزز حسن الهيدوس تقدم أصحاب الأرض بهدف ثالث، وأحرز مبخوت الهدف الثاني للامارات، واختتم خوخي بوعلام رباعية قطر، الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، فيما ودع المنتخب الإماراتي البطولة.
المنتخب القطري نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 20، عن طريق أكرم عفيف، بعدما انفرد بالمرمى ووضع الكرة في الشباك.
وفي الدقيقة 26، عاد عفيف وأضاف الهدف الثاني للعنابي، من ركلة جزاء، وبعد مرور سبع دقائق، نجح المنتخب الإماراتي في تقليص الفارق، من ركلة جزاء، عن طريق علي مبخوت.
وفي الدقيقة 53، عزز منتخب
المنتخب القطري نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 20، عن طريق أكرم عفيف، بعدما انفرد بالمرمى ووضع الكرة في الشباك.
وفي الدقيقة 26، عاد عفيف وأضاف الهدف الثاني للعنابي، من ركلة جزاء، وبعد مرور سبع دقائق، نجح المنتخب الإماراتي في تقليص الفارق، من ركلة جزاء، عن طريق علي مبخوت.
وفي الدقيقة 53، عزز منتخب قطر تقدمه بهدف ثالث، عن طريق حسن الهيدروس، الذي وضع الكرة من بين أقدام الحارس، وفي الدقيقة 77، عاد علي مبخوت وأضاف الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، واختتم خوخي بوعلام، رباعية قطر في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
وفي المجموعة ذاتها، حسم التعادل السلبي مباراة العراق واليمن، ليتأهل المنتخب العراقي متصدرًا للمجموعة، فيما غادر اليمن من الدور الاول بعد حصده نقطة واحدة.