سموحة يعود لطريق الانتصارات ويعمق جراح طلائع الجيش

تحرير:علي الزيني ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٢ م

سموحة

حقق فريق سموحة فوزًا على نظيره طلائع الجيش، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد الإسكندرية، في لقاء مؤجل من مواجهات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، رونالد وانجا سجل هدف التقدم لسموحة، وأدرك أحمد سمير هدف التعادل لطلائع الجيش، وأضاف حسام حسن الهدف الثاني للفريق السكندري، الذي رفع رصيده إلى 9 نقاط، في المركز السابع، في المقابل تجمد رصيد طلائع الجيش عند 4 نقاط بالمركز الخامس عشر، بفارق نقطة عن وادي دجلة صاحب المركز الأخير.

رونالد وانجا، سجل هدف التقدم لفريق سموحة في الدقيقة 13، بعد خطأ من أحمد علاء مدافع طلائع الجيش، استغله لاعب الفريق السكندري، وأطلق تسديدة سكنت الشباك. وفي الدقيقة 28، أدرك أحمد سمير هدف التعادل لفريق طلائع الجيش، بعدما تلقى تمريرة من وسط الملعب، وانفرد بالهاني سليمان، وسدد الكرة في الشباك، وفي الدقيقة