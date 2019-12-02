رياضة

سموحة يعود لطريق الانتصارات ويعمق جراح طلائع الجيش

تحرير:علي الزيني ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٢ م
سموحة
سموحة
حقق فريق سموحة فوزًا على نظيره طلائع الجيش، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد الإسكندرية، في لقاء مؤجل من مواجهات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، رونالد وانجا سجل هدف التقدم لسموحة، وأدرك أحمد سمير هدف التعادل لطلائع الجيش، وأضاف حسام حسن الهدف الثاني للفريق السكندري، الذي رفع رصيده إلى 9 نقاط، في المركز السابع، في المقابل تجمد رصيد طلائع الجيش عند 4 نقاط بالمركز الخامس عشر، بفارق نقطة عن وادي دجلة صاحب المركز الأخير.
رونالد وانجا، سجل هدف التقدم لفريق سموحة في الدقيقة 13، بعد خطأ من أحمد علاء مدافع طلائع الجيش، استغله لاعب الفريق السكندري، وأطلق تسديدة سكنت الشباك. وفي الدقيقة 28، أدرك أحمد سمير هدف التعادل لفريق طلائع الجيش، بعدما تلقى تمريرة من وسط الملعب، وانفرد بالهاني سليمان، وسدد الكرة في الشباك، وفي الدقيقة
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محمد صلاح

البالون دور.. محمد صلاح خامس أفضل لاعب في العالم

حصد الدولي المصري محمد صلاح والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، المركز الخامس في ترتيب أفضل لاعبي العالم، خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية "البالون دور" للكشف عن أفضل لاعب في العالم 2019، والذي يقام على مسرح "لو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، ويشهد الحفل اختيار أفضل لاعب ولاعبة، وأفضل لاعب صاعد، وأفضل حارس مرمى، ويتم حسم الفائزين عن طريق تصويت الصحفيين الرياضيين حول العالم. وتمكن محمد صلاح من حصد المركز الخامس يأتي خلفه الفرنسي كيليان مبابي سادسًا.
ماتيس دي ليخت

دي ليخت يحصد جائزة أفضل لاعب شاب في العالم

حصد المدافع الدولي الهولندي، ماتياس دي ليخت، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم لعام 2019، وهي الجائزة التي تمنحها المجلة الفرنسية الشهيرة "فرانس فوتبول" للأفضل على مستوى العالم في عام 2019. جاء ذلك بعد عديد من النجاحات التي حققها اللاعب سواء مع فريقه السابق أياكس والذي قاده لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي قبل الخسارة أمام توتنهام، وأيضًا التتويج مع الفريق الهولندي الكبير ببطولة الدوري الهولندي في الموسم الماضي.
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السعودية تصعد لنصف النهائي وحامل اللقب يودع خليجي 24

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وادي دجلة‎

وادي دجلة يتأهل إلى دور الستة عشر في كأس مصر

تأهل فريق وادي دجلة إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على نظيره، بيلا، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد «بتروسبورت»، ضمن مواجهات دور الـ32 من المسابقة، محمد رضا بوبو، سجل هدف التقدم، وأضاف رفيق كابو الهدف الثاني، وعزز عبدالكبير الوادي بهدف ثالث، واختتم عمرو صالح رباعية فريق الغزلان، الذي حقق فوزه الأول خلال هذا الموسم. وينتظر فريق وادي دجلة أول المتأهلين إلى دور الستة عشر، الفائز من مواجهة الجونة ونادي إف سي مصر، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل في الخامسة مساء.
نادى-الانتاج-الحربى (2)

التعادل يحسم مواجهة الإنتاج الحربى وطلائع الجيش

حسم التعادل السلبي، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش ونظيره الإنتاج الحربي، التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب «استاد جهاز الرياضة العسكرى»، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع أبناء طارق يحيى رصيدهم إلى أربع نقاط، ويرتقي إلى المركز السابع عشر في جدول ترتيب المسابقة المحلية، في المقابل رفع أبنا مختار مختار رصيدهم إلى سبع نقاط وظل في المركز التاسع، بفارق الأهداف عن المصري البورسعيدي الذي يحتل المركز السادس.
نادى-طنطا

طنطا يخطف تعادلا مثيرًا من سموحة في الدوري

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا بقيادة المدير الفني أيمن المزين، نقطة ثمينة من نظيره سموحة، الذي يقوده حسام حسن، بعد أن تعادلا بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب الأول، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرتقي أبناء السيد البدوي إلى المركز العاشر برصيد ست نقاط، بعدما خاض 5 لقاءات، في المقابل رفع الفريق السكندري رصيده إلى نفس النقاط في المركز التاسع، بعدما حقق الفوز في لقاء كان أمام إنبي وتعادل في ثلاث مواجهات وخسر واحدة.
وادي -دجلة- و طنطا ‎ (2)

التعادل يحسم مواجهة طنطا وطلائع الجيش في الدوري

حسم التعادل السلبي، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا ونظيره طلائع الجيش، التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب أبناء السيد البدوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع طنطا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل رفع الجيش رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر. وفشل فريق طلائع الجيش في تحقيق أي فوز له في مسابقة بطولة الدوري هذا الموسم، حيث خسر في 3 مباريات وتعادل في مباراة.
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