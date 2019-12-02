الجمعة.. مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الرئاسة بالجزائر
تحرير:أ.ش.أ
٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٤ م
الجزائر
أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، اليوم الاثنين، تنظيم مناظرة تلفزيونية يوم الجمعة المقبلة، بين المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر الجاري، إذ قال علي ذراع، مسؤول الإعلام بسلطة الانتخابات في تصريح مقتضب له مساء اليوم: «إن موعد المناظرة التلفزيونية بين المرشحين للرئاسيات قد تحدد يوم الجمعة المقبلة»، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل عن مجريات هذه المناظرة «التوقيت، المدة، البث، المذيعين» سيفصح عنها لاحقا.
وكان محمد شرفي رئيس السلطة قد أعلن أنه اتفق مع جميع المرشحين على عقد المناظرة، وقد أبدوا جميعا موافقتهم على المشاركة فيها.وفي حال عقدها، تصبح هذه المناظرة الرئاسية هي الأولى في تاريخ الانتخابات الرئاسية بالجزائر منذ الاستقلال عام 1962.وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، أن العسكريين سيدلون بأصواتهم
وكان محمد شرفي رئيس السلطة قد أعلن أنه اتفق مع جميع المرشحين على عقد المناظرة، وقد أبدوا جميعا موافقتهم على المشاركة فيها.
وفي حال عقدها، تصبح هذه المناظرة الرئاسية هي الأولى في تاريخ الانتخابات الرئاسية بالجزائر منذ الاستقلال عام 1962.
وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، أن العسكريين سيدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقررة 12 ديسمبر الجاري، في مكاتب التصويت العادية المسجلين بها وبالزي المدني.
وأفاد البيان الصادر عن الوزارة، بأنه في إطار حرص القيادة العليا للجيش على ضمان نجاح الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر 2019، وفي ظل الاحترام التام للدستور وقوانين الجمهورية، يؤدي العسكريون باللباس المدني حقهم وواجبهم في التصويت المباشر على غرار جميع المواطنين في مكاتب التصويت العادية المسجلين بها عبر كافة ربوع الوطن.(التفاصيل)