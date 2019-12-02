الجمعة.. مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الرئاسة بالجزائر

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٤ م

الجزائر

أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، اليوم الاثنين، تنظيم مناظرة تلفزيونية يوم الجمعة المقبلة، بين المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر الجاري، إذ قال علي ذراع، مسؤول الإعلام بسلطة الانتخابات في تصريح مقتضب له مساء اليوم: «إن موعد المناظرة التلفزيونية بين المرشحين للرئاسيات قد تحدد يوم الجمعة المقبلة»، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل عن مجريات هذه المناظرة «التوقيت، المدة، البث، المذيعين» سيفصح عنها لاحقا.

وكان محمد شرفي رئيس السلطة قد أعلن أنه اتفق مع جميع المرشحين على عقد المناظرة، وقد أبدوا جميعا موافقتهم على المشاركة فيها.وفي حال عقدها، تصبح هذه المناظرة الرئاسية هي الأولى في تاريخ الانتخابات الرئاسية بالجزائر منذ الاستقلال عام 1962.وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، أن العسكريين سيدلون بأصواتهم