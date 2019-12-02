جريمة

ضبط مستلزمات طبية مهربة بجمارك مطار الغردقة

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٥ م
مستلزمات طبية_أرشيفية
مستلزمات طبية_أرشيفية
تمكنت جمارك مطار الغردقة، برئاسة سعيد كامل عمار، من ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بجراحة العظام بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 650 ألف جنيه، إذ ذكرت جمارك الغردقة، في بيان اليوم الاثنين، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة لشركة مصر للطيران قادمة من مطار القاهرة الدولي، اشتبه عاصم بدوي رئيس قسم تفتيش الركاب في راكب مصري قادم من دبي، وبتمرير حقائبه على جهاز فحص الأفراد بمعرفة قسم الفحص بالأشعة، تأكيد الاشتباه.
وبحسب البيان، تم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه وتبين وجود 39 كيلو شرائح ومسامير خاصة بجراحة العظام مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه الشخصية، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 650 ألف جنيه.وقرر أحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية
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السيطرة على تسريب في خط سولار بطريق الإسماعيلية بورسعيد

قال أكرم الشحات، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، إن الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية نجحت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية في إحكام السيطرة على ما حدث من تعرض خط السولار الواقع على طريق الإسماعيلية – بورسعيد، والخاص بإحدى شركات البترول، الذي يقوم بضخ وتوصيل السولار إلى محافظة السويس.
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«خلافات وجثة وسكين».. شاب يذبح زوجته في الهرم

خلافات ومشاكل بين الزوجين وصلت إلى ذروتها في الفترة الأخيرة، تعدى كل منهما على الآخر بسلاح أبيض أصيب فيها الزوج بجروح، في الوقت الذي سدد لها طعنة بالسكين تركت جرحا قطعيا بالرقبة لفظت على أثره أنفاسها الأخيرة، حاول الزوج اختلاق رواية للهروب من الجريمة وتقدم ببلاغ لقسم شرطة الهرم باقتحام ملثمين لشقتهما لسرقتهما وتعديا عليهما بالضرب. اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور الهرم، بورود بلاغ من مستشفى الهرم بوصول «مارينا» 32 عامًا، ربة منزل ومقيمة باللبيني في الهرم، متوفاة بجرح طعني بالرقبة.
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بلاغ يتهم أمير قطر بتمويل «خلية لندن» للتحريض ضد مصر

تلقت النيابة العامة بلاغًا يتهم أمير قطر بتمويل آخرين واستخدامهم من أجل تشويه صورة مصر وقيادتها في المحافل الدولية، بمعاونة عزمى بشارة مدير قناة العربي الجديد، ومحمد على وعمرو واكد وخالد أبو النجا وإبراهيم منير وممدوح على وهانى السباعى وسها الشيخ وسندس عاصم وأسامة جاويش وسامى كمال الدين ورشا قنديل ويوسف حسين وزين العابدين توفيق. ووصف البلاغ المشكو فى حقهم بأنهم "خلية وسط لندن"، لإسقاط الدولة المصرية ونشر أخبار كاذبة تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن الداخلى للبلاد وبث الفتنة في الشارع المصري، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.
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مقتل مسجل خطر في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالشرقية

لقى مسجل خطر مصرعه في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن بالظهير الصحراوي لمدينة العاشر من رمضان، خلف عشش الصرف الصحي، حيث توجهت قوة أمنية لضبطه بعد ورود معلومات باتخاذه المنطقة وكرا لترويج نشاطه فى الأسلحة والمخدرات، لكن المتهم بادر بإطلاق النيران تجاه قوات الأمن، ما اضطرهم للتعامل معه ومبادلته إطلاق النيران، وهو ما أسفر عن مصرعه، وكان بحوزته (بجوار الجثمان) بندقية آلية و2 خزينة للسلاح و40 طلقة نارية، وكيلوجرام من مخدر الهيروين ودراجة نارية دون لوحات معدنية.
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