ضبط مستلزمات طبية مهربة بجمارك مطار الغردقة

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٥ م

مستلزمات طبية_أرشيفية

تمكنت جمارك مطار الغردقة، برئاسة سعيد كامل عمار، من ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بجراحة العظام بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 650 ألف جنيه، إذ ذكرت جمارك الغردقة، في بيان اليوم الاثنين، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة لشركة مصر للطيران قادمة من مطار القاهرة الدولي، اشتبه عاصم بدوي رئيس قسم تفتيش الركاب في راكب مصري قادم من دبي، وبتمرير حقائبه على جهاز فحص الأفراد بمعرفة قسم الفحص بالأشعة، تأكيد الاشتباه.

وبحسب البيان، تم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه وتبين وجود 39 كيلو شرائح ومسامير خاصة بجراحة العظام مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه الشخصية، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 650 ألف جنيه.وقرر أحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية