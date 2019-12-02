وفاة الفنان محمد خيري عن عمر يناهز 77 عامًا

تحرير:التحرير ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٤ م

توفى الفنان الكبير محمد خيري، مساء اليوم الاثتين، عن عمر يناهز الـ77 عامًا، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، إذ أعلن نجله شريف خيري خبر الوفاة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا إنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة. وولد الفنان القدير، محمد خيري، عام 1942 بمدينة القاهرة، واشتهر في العديد من الأفلام ولكنه ابتعد عن التمثيل لفترة حيث تم تجنيده بضع سنوات.

وحصل خيري على بطولة مطلقة واحدة أمام ماجدة في فيلم «العمر لحظة» لكن التجربة لم تتكرر، وظل بعدها يقدم أدوارا مساعدة.

ومن مسرحياته: «البكاسين، بداية ونهاية، النحلة والدبور، أنطونيو وكليوباترا، السيرة المحمدية»، ومن مسلسلاته: «واحة في بطن الجبل، بنات ثانوي، جراح الماضي، رجل غامض، العصابة، الرجل والقضبان».