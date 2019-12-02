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وفاة الفنان محمد خيري عن عمر يناهز 77 عامًا

تحرير:التحرير ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٤ م
الفنان محمد خيري
الفنان محمد خيري
توفى الفنان الكبير محمد خيري، مساء اليوم الاثتين، عن عمر يناهز الـ77 عامًا، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، إذ أعلن نجله شريف خيري خبر الوفاة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا إنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة. وولد الفنان القدير، محمد خيري، عام 1942 بمدينة القاهرة، واشتهر في العديد من الأفلام ولكنه ابتعد عن التمثيل لفترة حيث تم تجنيده بضع سنوات.

وحصل خيري على بطولة مطلقة واحدة أمام ماجدة في فيلم «العمر لحظة» لكن التجربة لم تتكرر، وظل بعدها يقدم أدوارا مساعدة.

ومن مسرحياته: «البكاسين، بداية ونهاية، النحلة والدبور، أنطونيو وكليوباترا، السيرة المحمدية»، ومن مسلسلاته: «واحة في بطن الجبل، بنات ثانوي، جراح الماضي، رجل غامض، العصابة، الرجل والقضبان».

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بعد عودتها للتمثيل.. سمية الألفي أتمنى أشتغل مع أحمد الفيشاوي

تاريخها حافل بالأعمال الفنية ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، و من أبرز تلك الأعمال فيلم «القرداتي، وعلي بيه مظهر»، ومسلسلات «الراية البيضا، وبوابة الحلواني، وليالي الحلمية» بأجزائه الأربعة، سنوات مرت على اختفاء الفنانة سمية الألفي عن الكاميرات لتقرر العودة مرة أخرى للتمثيل. الفنانة سمية الألفي فتحت قلبها لـ«التحرير»، وكشفت عن قرار عودتها مرة أخرى في تصريحات خاصة قائلة: «مسألة عودتي مرتبطة بالورق "السيناريو"، وإنه يكون هادف وهنزل أشتغل».
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«بيك نعيش» الأكثر حظا.. القائمة الكاملة لجوائز القاهرة السينمائي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي جوائز الدورة 41، في حفل الختام الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، وجاءت الجوائز كالتالي:
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حفظي: بيع 40 ألف تذكرة في مهرجان القاهرة السينمائي

بدأ حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بالسلام الجمهوري، وبعدها ظهرت الفنانة ليلي علوى لتقديم الحفل، وقالت إنها ابنة المهرجان منذ أن كان يرآسة الفنان كمال الملاخ، وأنها سعيدة بالمشاركة في الدورة 41، لافتة إلى أن المهرجان شهد إقبالا كبيرا من الجمهور، كما كان في الماضي، مشيدة بمستوى الأفلام التي عرضت هذا العام مؤكدة أنها كانت جيدة، ثم توجهت بالشكر للمنتج محمد حفظي رئيس المهرجان، على المجهود الكبير الذي بذله، كانت نتيجته تقديم دورة ناجحة.
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بعد عودتها للتمثيل.. سمية الألفي أتمنى أشتغل مع أحمد الفيشاوي

تاريخها حافل بالأعمال الفنية ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، و من أبرز تلك الأعمال فيلم «القرداتي، وعلي بيه مظهر»، ومسلسلات «الراية البيضا، وبوابة الحلواني، وليالي الحلمية» بأجزائه الأربعة، سنوات مرت على اختفاء الفنانة سمية الألفي عن الكاميرات لتقرر العودة مرة أخرى للتمثيل. الفنانة سمية الألفي فتحت قلبها لـ«التحرير»، وكشفت عن قرار عودتها مرة أخرى في تصريحات خاصة قائلة: «مسألة عودتي مرتبطة بالورق "السيناريو"، وإنه يكون هادف وهنزل أشتغل».
المخرج -شريف -عرفة (3)

السينما تمرض ولا تموت.. تصريحات شريف عرفة بمهرجان القاهرة

عقد اليوم مهرجان القاهرة السينمائي مؤتمرًا صحفيا للمخرج الكبير شريف عرفة، المكرم بالجائزة التقديرية التي تحمل اسم فاتن حمامة، بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا، وأدار الحوار الناقد الكبير طارق الشناوي، بحضور المنتج محمد حفظي، رئيس المهرجان، والفنانة ليلى علوى. وتحدث "عرفة" خلال المؤتمر عن مسيرته الفنية وأبرز الصعوبات التي واجهته، وكيف يرى تكريمه من مهرجان القاهرة السينمائي.
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20 سينمائيًا يتحدثون عن «الأب الروحي» في مهرجان القاهرة

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن الانتهاء من إنتاج فيلم تسجيلي بعنوان "رزق السينما"، يُعرض في احتفالية خاصة مساء 23 نوفمبر الجاري، ضمن برنامج تكريم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، في الدورة 41، التي تقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري. يتناول الفيلم مسيرة الراحل يوسف شريف رزق الله من خلال عدة محاور رئيسية، هي؛ النشأة وبداية حبه وتعلقه بالسينما، مرورا بمرحلة انضمامه لجمعية الفيلم وهو في السابعة عشر من عمره، ومشاركته في نادي القاهرة للسينما، وعمله بكتابة النقد السينمائي، وحتى تخرجه من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والتحاقه بالعمل محررا ثم رئيسا لتحرير نشرة الأخبار بالتلفزيون المصري، قبل أن ينطلق في إعداد وتقديم البرامج الفنية التي ساهمت في نشر الوعي السينمائي.
هيثم- أحمد- زكي

حقيقة وصية هيثم أحمد زكي واقتحام «عماته» الفيلا

تداول عدد من الصفحات ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة منشورات خلال الساعات القليلة الماضية، عن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي باقتحام عماته للفيلا ومحاولتهن كسر الباب للإقامة فيها، ما دعا نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، طلب الشرطة لهن، ليكتشفن بعدها أن «هيثم» ترك وصية تبرع فيها بكامل ثروته لإحدى دور الأيتام، نافيًا في تصريحاته لـ«لتحرير»، صحة هذا الكلام، قائلًا: «هذا الكلام غير صحيح بالمرة، وليس له أي أساس من الصحة، لأنها قصه خيالية».
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