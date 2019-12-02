السيطرة على تسريب في خط سولار بطريق الإسماعيلية بورسعيد

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٤ م

تسريب سولار_أرشيفية

قال أكرم الشحات، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، إن الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية نجحت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية في إحكام السيطرة على ما حدث من تعرض خط السولار الواقع على طريق الإسماعيلية – بورسعيد، والخاص بإحدى شركات البترول، الذي يقوم بضخ وتوصيل السولار إلى محافظة السويس.

وأوضح الشحات، أن الخط تعرض للكسر في محيط منطقة شمال القنطرة غرب باتجاه بورسعيد، اليوم الإثنين، وذلك أثناء تنفيذ الأعمال الإنشائية لكوبري على الطريق السريع، مما أسفر عن تعرض الخط للكسر. وأوضح الشحات، أن غرقه العمليات بديوان عام المحافظة تلقت إخطارا بكسر الخط الرئيسي السولار بالطريق، وعلى الفور انتقلت