جريمة

السيطرة على تسريب في خط سولار بطريق الإسماعيلية بورسعيد

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٤ م
تسريب سولار_أرشيفية
تسريب سولار_أرشيفية
قال أكرم الشحات، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، إن الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية نجحت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية في إحكام السيطرة على ما حدث من تعرض خط السولار الواقع على طريق الإسماعيلية – بورسعيد، والخاص بإحدى شركات البترول، الذي يقوم بضخ وتوصيل السولار إلى محافظة السويس.
وأوضح الشحات، أن الخط تعرض للكسر في محيط منطقة شمال القنطرة غرب باتجاه بورسعيد، اليوم الإثنين، وذلك أثناء تنفيذ الأعمال الإنشائية لكوبري على الطريق السريع، مما أسفر عن تعرض الخط للكسر. وأوضح الشحات، أن غرقه العمليات بديوان عام المحافظة تلقت إخطارا بكسر الخط الرئيسي السولار بالطريق، وعلى الفور انتقلت
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ضبط مستلزمات طبية مهربة بجمارك مطار الغردقة

تمكنت جمارك مطار الغردقة، برئاسة سعيد كامل عمار، من ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بجراحة العظام بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 650 ألف جنيه، إذ ذكرت جمارك الغردقة، في بيان اليوم الاثنين، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة لشركة مصر للطيران قادمة من مطار القاهرة الدولي، اشتبه عاصم بدوي رئيس قسم تفتيش الركاب في راكب مصري قادم من دبي، وبتمرير حقائبه على جهاز فحص الأفراد بمعرفة قسم الفحص بالأشعة، تأكيد الاشتباه.
طعنات-سكين-جريمة

«خلافات وجثة وسكين».. شاب يذبح زوجته في الهرم

خلافات ومشاكل بين الزوجين وصلت إلى ذروتها في الفترة الأخيرة، تعدى كل منهما على الآخر بسلاح أبيض أصيب فيها الزوج بجروح، في الوقت الذي سدد لها طعنة بالسكين تركت جرحا قطعيا بالرقبة لفظت على أثره أنفاسها الأخيرة، حاول الزوج اختلاق رواية للهروب من الجريمة وتقدم ببلاغ لقسم شرطة الهرم باقتحام ملثمين لشقتهما لسرقتهما وتعديا عليهما بالضرب. اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور الهرم، بورود بلاغ من مستشفى الهرم بوصول «مارينا» 32 عامًا، ربة منزل ومقيمة باللبيني في الهرم، متوفاة بجرح طعني بالرقبة.
تميم (2)

بلاغ يتهم أمير قطر بتمويل «خلية لندن» للتحريض ضد مصر

تلقت النيابة العامة بلاغًا يتهم أمير قطر بتمويل آخرين واستخدامهم من أجل تشويه صورة مصر وقيادتها في المحافل الدولية، بمعاونة عزمى بشارة مدير قناة العربي الجديد، ومحمد على وعمرو واكد وخالد أبو النجا وإبراهيم منير وممدوح على وهانى السباعى وسها الشيخ وسندس عاصم وأسامة جاويش وسامى كمال الدين ورشا قنديل ويوسف حسين وزين العابدين توفيق. ووصف البلاغ المشكو فى حقهم بأنهم "خلية وسط لندن"، لإسقاط الدولة المصرية ونشر أخبار كاذبة تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن الداخلى للبلاد وبث الفتنة في الشارع المصري، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.
جثه-في-ارض-زراعيه (7)

مقتل مسجل خطر في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالشرقية

لقى مسجل خطر مصرعه في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن بالظهير الصحراوي لمدينة العاشر من رمضان، خلف عشش الصرف الصحي، حيث توجهت قوة أمنية لضبطه بعد ورود معلومات باتخاذه المنطقة وكرا لترويج نشاطه فى الأسلحة والمخدرات، لكن المتهم بادر بإطلاق النيران تجاه قوات الأمن، ما اضطرهم للتعامل معه ومبادلته إطلاق النيران، وهو ما أسفر عن مصرعه، وكان بحوزته (بجوار الجثمان) بندقية آلية و2 خزينة للسلاح و40 طلقة نارية، وكيلوجرام من مخدر الهيروين ودراجة نارية دون لوحات معدنية.
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جثه-في-ارض-زراعيه (7)

مقتل مسجل خطر في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالشرقية

لقى مسجل خطر مصرعه في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن بالظهير الصحراوي لمدينة العاشر من رمضان، خلف عشش الصرف الصحي، حيث توجهت قوة أمنية لضبطه بعد ورود معلومات باتخاذه المنطقة وكرا لترويج نشاطه فى الأسلحة والمخدرات، لكن المتهم بادر بإطلاق النيران تجاه قوات الأمن، ما اضطرهم للتعامل معه ومبادلته إطلاق النيران، وهو ما أسفر عن مصرعه، وكان بحوزته (بجوار الجثمان) بندقية آلية و2 خزينة للسلاح و40 طلقة نارية، وكيلوجرام من مخدر الهيروين ودراجة نارية دون لوحات معدنية.
الحريق (25)

وفاة و4 مصابين في حريق «جيم» شهير بالمهندسين (فيديو وصور)

نشب حريق هائل في صالة "جيم" شهيرة كائنة بشارع دمشق في المهندسين، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء، وجاري السيطرة على الحريق. كما دفعت هيئة الإسعاف بـ4 سيارات إسعاف، بعد تصاعد ألسنة اللهب من الداخل. أسفر الحريق عن وفاة "سلمى.م.ع" 19 عامًا، داخل مستشفى السلام، إثر إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة، وإصابة كل من "محمد.ر" 24 سنة، مصابًا باختناق، و"نبوية.ر.ج"، مصابة بحروق بكف اليد و"هالة.أ" مصابة بحروق من الدرجة الثالثة، و"رحمة.أ.ع" 18 عامًا، مصابة بحروق من الدرجة الثالثة.
الحريق (32)

اندلاع حريق هائل في «جيم» شهير بالمهندسين (صور)

نشب حريق هائل في صالة "جيم" شهيرة كائنة بشارع دمشق في المهندسين، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء، وجاري السيطرة على الحريق. كما دفعت هيئة الإسعاف بـ4 سيارات إسعاف، بعد تصاعد ألسنة اللهب من الداخل، وترددت أنباء عن احتجاز بعض العاملين ووقوع حالات اختناق.
مقر نادي الزمالك

كواليس حريق محل «كبابجي» في نادي الزمالك بالمهندسين

مؤشرات ضبط الوقت كانت تشير إلى الرابعة والربع مساء الجمعة، الأجواء مستقرة داخل أروقة نادي الزمالك وسط توافد عشرات الأعضاء رفقة عائلاتهم وذويهم لقضاء يوم العطلة الأسبوعية بين جنبات القلعة البيضاء الواقعة بشارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين التابعة لحي العجوزة، وسط محافظة الجيزة، لكن حدثا جديدا طرأ تبدلت معه حالة الهدوء، وحل بدلا منها الخوف والذعر لدى تصاعد أدخنة كثيفة، أسرع البعض لاكتشاف مصدرها وتبين أنه مطعم مشويات (كبابجي) مواجه لأحد حمامات السباحة.
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