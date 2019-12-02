الغرفة الأمريكية: الاقتصاد المصري يملك قصة نجاح مستمرة في التطور

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ م

الاقتصاد المصري_ارشيفية

قال الدكتور شريف كامل رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الإثنين، إن الاقتصاد المصري يملك قصة نجاح مستمرة في التطور على مدار الأربع سنوات الماضية، مؤكدا أن عملية إصلاح أي اقتصاد لا تحدث بين ليلة وضحاها. جاء ذلك خلال الاحتفال السنوي للجامعة الأمريكية لإطلاق البوابة الاقتصادية "بيزنس فورورد Business Forward"، والتي تغطي بشكل متعمق الرؤى الاقتصادية والمالية في مصر والعالم، والذي يعقد هذا العام تحت عنوان "ماذا بعد الإصلاح الاقتصادي في مصر؟ ..نظرة مستقبلية".

وأشاد كامل، الذي يشغل أيضا منصب عميد كلية الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، خلال كلمته، بالبرنامج الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية والقرارات الجريئة التي تضمنها، واصفا البرنامج بالـ "خطوة الشجاعة والطموحة"، لافتا إلى ارتفاع معدل النمو إلى 5.6% ليكون الاقتصاد المصري أحد أسرع الاقتصادات نموا خلال