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الغرفة الأمريكية: الاقتصاد المصري يملك قصة نجاح مستمرة في التطور

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ م
الاقتصاد المصري_ارشيفية
الاقتصاد المصري_ارشيفية
قال الدكتور شريف كامل رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الإثنين، إن الاقتصاد المصري يملك قصة نجاح مستمرة في التطور على مدار الأربع سنوات الماضية، مؤكدا أن عملية إصلاح أي اقتصاد لا تحدث بين ليلة وضحاها. جاء ذلك خلال الاحتفال السنوي للجامعة الأمريكية لإطلاق البوابة الاقتصادية "بيزنس فورورد Business Forward"، والتي تغطي بشكل متعمق الرؤى الاقتصادية والمالية في مصر والعالم، والذي يعقد هذا العام تحت عنوان "ماذا بعد الإصلاح الاقتصادي في مصر؟ ..نظرة مستقبلية".
وأشاد كامل، الذي يشغل أيضا منصب عميد كلية الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، خلال كلمته، بالبرنامج الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية والقرارات الجريئة التي تضمنها، واصفا البرنامج بالـ "خطوة الشجاعة والطموحة"، لافتا إلى ارتفاع معدل النمو إلى 5.6% ليكون الاقتصاد المصري أحد أسرع الاقتصادات نموا خلال
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وزيرة-التخطيط الدكتورة-هالة السعيد

التخطيط: معدل التضخم تراجع إلى 2.4% بفضل جهود الدولة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن السنوات الأربع الأخيرة شهدت ضخ العديد من الاستثمارات في قطاعات الكهرباء وبناء المدن الجديدة وشبكة الطرق لتوفير بنية أساسية قوية تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، متابعة أنه تم كذلك الاستثمار في بنية تشريعية قوية. وأشارت السعيد إلى أن كل تلك الجهود انعكست لنجني ثمارها حاليا بارتفاع معدل النمو إلى 5.6% وانخفاض معدل البطالة ومعدل التضخم ليصل إلى 2.4%، فضلًا عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليغطي قرابة 8 أشهر ونصف واردات، ما يعكس القوة المالية الحالية لمصر أمام العالم.
وزيرة التخطيط فى مؤتمر الاستثمار الثالث

السعيد: القضية السكانية تعادل الإرهاب في خطورته

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن كل الرؤى طويلة المدى تحتاج إلى تحديث، لافتة إلى التحديث الذي تم على رؤية مصر 2030 بعد إطلاقها بنحو 4 سنوات، مؤكدة أهمية تحديث الرؤية لدمج عدد من التحديات بها، كتحدي السكان بوصفه أحد الأمور المهمة التي يتم التركيز عليها. وتابعت السعيد أن القضية السكانية هي قضية أمن قومي بالنسبة لمصر فهي تعادل قضية الإرهاب في خطورتها، مشيرة إلى أن الثروة البشرية هي بالفعل ثروة، لكن عندما يزيد عدد السكان فهو يهدد كل جهود التنمية، مؤكدة أن القضية السكانية هي قضية محورية لا بد من التركيز عليها.
الذهب (2)

أسعار الذهب تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 655 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1459 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وزير-الماليه

غدا بدء الاجتماعات التحضيرية لوزراء المالية الأفارقة

تستضيف مدينة شرم الشيخ غدًا، الثلاثاء، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء لاجتماع لجنة وزراء المالية الخمسة عشر «F15»، وذلك فى إطار فعاليات رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. وذكر بيان لوزارة المالية أن الوزارة سوف تنظم بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، يوم 6 ديسمبر الجاري، اجتماع لجنة وزراء المالية الخمسة عشر «F15» لمناقشة آخر تطورات الإصلاح المالي والموازني للاتحاد الإفريقي، ومراجعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالتمويل، ووضع مساهمات الدول الأعضاء، وتطوير القواعد الإجرائية لعمل اللجنة، على النحو الذي يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للاتحاد.
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وزيرة-التخطيط الدكتورة-هالة السعيد

التخطيط: معدل التضخم تراجع إلى 2.4% بفضل جهود الدولة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن السنوات الأربع الأخيرة شهدت ضخ العديد من الاستثمارات في قطاعات الكهرباء وبناء المدن الجديدة وشبكة الطرق لتوفير بنية أساسية قوية تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، متابعة أنه تم كذلك الاستثمار في بنية تشريعية قوية. وأشارت السعيد إلى أن كل تلك الجهود انعكست لنجني ثمارها حاليا بارتفاع معدل النمو إلى 5.6% وانخفاض معدل البطالة ومعدل التضخم ليصل إلى 2.4%، فضلًا عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليغطي قرابة 8 أشهر ونصف واردات، ما يعكس القوة المالية الحالية لمصر أمام العالم.
طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى

طارق عامر: الاقتصاد المصري حقق إنجازات مختلفة

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن الاقتصاد المصري حقق إنجازات مختلفة؛ مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر الذي يتجاوز 45 مليار دولار في نهاية أكتوبر، وكذلك تراجع معدلات البطالة لأقل مستوياتها وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية. وأضاف عامر خلال كلمته اليوم، الإثنين، فى المؤتمر الاقتصادي الإفريقي 2019 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن تجربة مصر في نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي تعد خاصة جدا ولم تكن لتتحقق دون دعم القيادة السياسية الذي تلقيناه خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وزارة-المالية

«المالية» تطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 19 مليار جنيه، إذ ذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 250ر9 مليار جنيه بمتوسط عائد 484ر15%، فيما بلغ أعلى عائد 549ر15%، وسجل أقل عائد 15%، مشيرة إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 266 يوما بقيمة 750ر9 مليار جنيه بمتوسط عائد 351ر15%، في حين سجل أعلى عائد 401ر15%، وأقل عائد 5ر14%. وقال البنك المركزي المصري، في وقت سابق، إن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.56 مليار دولار يوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2019.
دونالد ترامب

هل انتصر ترامب على الديمقراطيين في «الذمة المالية»؟

اعتبرت الأوساط السياسية في الولايات المتحدة، قرار المحكمة العليا بمنع مجلس النواب من الحصول على السجلات المالية للرئيس دونالد ترامب في الوقت الحالي، انتصارًا مهما للأخير، خاصة في ظل المعركة الشرسة التي يواجهها من أعضاء الكونجرس. ويمثل هذا الحكم فوزًا لترامب، الذي يقاتل على عدة جبهات لحماية السجلات المالية الخاصة به، لا سيما في ظل سعي الديمقراطيين للاطلاع عليها وكشفها للرأي العام، وهو الأمر الذي قد يحرج موقف الرئيس الأمريكي على مستوى الجبهة الداخلية.
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